Od lat razem współpracują. Właśnie dostał Oscara

Andy Jurgensen otrzymał Oscara za montaż filmu "Jedna bitwa po drugiej". Chwilę po odebraniu statuetki pojawił się w tzw. press roomie, gdzie laureaci tradycyjnie spotykają się z dziennikarzami i odpowiadają na pytania dotyczące kulis powstawania nagrodzonych produkcji. Montażysta opowiedział tam m.in. o swojej wieloletniej współpracy z reżyserem Paul Thomas Anderson.

"Po raz pierwszy zacząłem pracować z Paulem 12 lat temu przy filmie 'Wada ukryta'. Zatrudniono mnie wtedy jako asystenta montażysty" - mówił Andy Jurgensen. "Z czasem - kiedy chyba udowodniłem, że sobie radzę - zaczął powierzać mi drobniejsze rzeczy do zrobienia, na przykład krótkie teledyski. Później przerodziło się to w mały dokument, który zrobił. Następnie zaprosił mnie jako associate editor przy 'Nici widmo'. Po prostu trzymał mnie przy sobie. Kiedy pracujesz z reżyserem, stopniowo poznajesz jego wrażliwość i sposób pracy. On był dla mnie ogromnym mentorem i bardzo dużo nauczył mnie o opowiadaniu historii. Byłem zachwycony, kiedy poprosił mnie o montaż 'Licorice Pizza', a później o pracę przy tym filmie. Jestem mu za to ogromnie wdzięczny" - dodał.

Dziennikarze zapytali Jurgensena także o jedną z najbardziej komentowanych scen filmu - sekwencję rozgrywającą się na wzgórzu.

"Na początku ta scena była naprawdę bardzo długa. Zaczynasz wtedy od zbierania materiału - przeglądasz 'dailies', wybierasz najlepsze fragmenty. Potem stopniowo zaczynasz je składać. Wracasz do niej wielokrotnie. Pracujesz nad innymi częściami filmu, a potem wracasz i myślisz: 'OK, tutaj powinienem zrobić to', 'tutaj trzeba zmienić tamto'. A kiedy dodasz muzykę i dźwięk, wszystko zaczyna się zmieniać. To jest proces ewolucji. Wprowadzałem jeszcze drobne poprawki nawet wtedy, gdy pracowaliśmy nad miksowaniem dźwięku na samym końcu. To była prawdopodobnie ostatnia sekwencja, którą ostatecznie zamknęliśmy. Tak więc tak - zajęło to dużo czasu. Ale montaż trzeba po prostu 'wypracować'" - podsumował.

Film "Jedna bitwa po drugiej" otrzymał łącznie sześć Oscarów.