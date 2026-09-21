Nowy oscarowy faworyt. Ma na koncie kolejne ważne wyróżnienie

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

20 września 2026 roku zakończył się 51. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto. Nagrodę Publiczności otrzymała "Czarna kula" Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego. Wyróżnienie jest od lat ważnym prognostykiem w wyścigu po Oscary. Hiszpańsko-francuski melodramat jest od dłuższego czasu wskazywany jako jeden z faworytów do nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Mężczyzna w garniturze stoi na dużym dywanie w pokoju z malowanymi ścianami, naprzeciwko grupy przy stole.
Kadr z filmu "Czarna kula"materiały prasowe

"Czarna kula" opowiada o trzech homoseksualnych mężczyznach w różnych okresach hiszpańskiej historii. Film debiutował w czasie 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes, gdzie otrzymał nagrodę za reżyserię (ex aequo z Pawłem Pawlikowskim za "Ojczyznę"). Jest także hiszpańskim kandydatem do Oscara za produkcję międzynarodową. W małych rolach wystąpiły hollywoodzkie gwiazdy: Penélope Cruz i Glenn Close.

Drugie miejsce w Toronto otrzymał "Jestem Rocky" Petera Farrelly'ego. Najnowszy film twórcy "Green Book" opowiada o młodym Sylvestrze Stallone, który pisze scenariusz kinowego hitu o bokserze amatorze i walce jego życia. Podium zamknęło "Being Heumann" Sian Heder, laureatki Oscara za "CODA".

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Jakub Izdebski

Triumf w Toronto nie zawsze oznacza nominacje do Oscara

Nagroda Publiczności w Toronto uchodzi za jeden z najważniejszych prognostyków w sezonie oscarowym. Jej laureat z 2025 roku, "Hamnet" Chloé Zhao, otrzymał osiem nominacji do Oscara. Ostatecznie statuetkę za pierwszoplanową rolę kobiecą odebrała Jessie Buckley.

Z kolei w 2023 roku "Amerykańska fikcja" Corda Jeffersona otrzymał pięć nominacji do Oscara, w tym za film, rolę pierwszoplanową (Jeffrey Wright) i drugoplanową (Sterling K. Brown). Ostatecznie uhonorowano ją statuetką za scenariusz adaptowany.

W ostatnich dziesięciu latach niemal każdy laureat Nagrody Publiczności w Toronto był nominowany do najważniejszego Oscara. Dwa z nich - "Green Book" i "Nomadland" (także w reżyserii Zhao) - otrzymały tytuł produkcji roku. Pozostałe to między innymi "La La Land", "Trzy Billboardy za Ebbing Missouri", "Jojo Rabbit" i "Fabelmanowie".

Jedynym wyjątkiem jest "Życie Chucka" Mike'a Flanagana, które triumfowało w Toronto w 2024 roku. Film został zupełnie zignorowany w tamtym sezonie oscarowym. Akademia doceniła za to laureatów drugiego i trzeciego miejsca, czyli "Emilię Perez" i "Anorę".

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