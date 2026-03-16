Koniec długiej serii porażek. Wybitny twórca w końcu doceniony

Paul Thomas Anderson przez lata uchodził za jednego z największych oscarowych przegranych. Mimo aż jedenastu nominacji do nagród Akademii nie otrzymał za swoje wcześniejsze wybitne filmy ani jednej nagrody.

Wszystko zmieniło się dopiero teraz. Artysta otrzymał aż trzy nominacje do Oscarów 2026 - za najlepszy film, reżyserię oraz scenariusz adaptowany i wszystkie te szanse zamienił w pozłacane statuetki.

Jego "Jedna bitwa po drugiej" triumfowała ponadto za najlepszy casting, montaż i drugoplanową rolę męską.

Paul Thomas Anderson: Kariera

Urodzony w 1970 roku Anderson był zafascynowany filmami od dziecka. Jego ojciec Ernie był osobowością radiową i telewizyjną, gospodarzem programów grozy i lektorem. Pierwszą krótkometrażówkę nakręcił w wieku ośmiu lat. Jako nastolatek tworzył kolejne filmy amatorskie i eksperymentował z formatami. Zmarły w 1997 roku ojciec zachęcał go, by podjął karierę reżyseria i scenarzysty. Anderson przyznał, że nigdy nie rozważał innej możliwości.

Jako młody człowiek zmieniał uczelnie, a w końcu rzucił studia. Zamiast tego zaczął pracować jako asystent produkcji na planach filmów, seriali, teledysków i programów telewizyjnych. Za pieniądze, które rodzice oszczędzili na jego studia, nakręcił w 1993 roku dwudziestominutowy "Cigarettes & Coffee". Pokazywano go na festiwalu w Sundance, gdzie Anderson zwrócił na siebie uwagę Michaela Caltona-Jonesa. Reżyser "Chłopięcego świata" dał mu kilka wskazówek, które młody twórca wykorzystał w swoim pełnometrażowym debiucie.

"Ryzykant" opowiadał o relacji starego hazardzisty z młodym chłopakiem, w którym widzi on swojego następcę. Anderson po raz pierwszy pracował w nim z Philipem Bakerem Hallem, Johnem C. Reillym i Philipem Seymourem Hoffmanem, którzy pojawili się w jego kolejnych filmach. Kosztujący trzy miliony dolarów film debiutował w Cannes w sekcji Un Certain Regard.

W 1988 roku Anderson nakręcił krótkometrażowy mockument "The Dirk Diggler Story" opowiadający o gwieździe filmów dla dorosłych. "Boogie Nights" miało być jego rozwinięciem, ukazującym złote lata wiadomych produkcji oraz zmianę rynku przez pojawienie się kaset wideo.

Film okazał się przełomem w karierze Julianne Moore, która otrzymała za niego swoją pierwszą nominację do Oscara. Anderson także otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara - za scenariusz oryginalny. Przegrał z Benem Affleckiem i Mattem Damonem, którzy napisali "Buntownika z wyboru".

Anderson dostał wolną rękę w sprawie swojego kolejnego filmu. Zdecydował się na wielowątkową opowieść o problemach rodzinnych mieszkańców San Fernando Valley. "Magnolia" ukazała się w 1999 roku i spotkała się z przychylnością krytyków. Wyróżniono ją także Złotym Niedźwiedziem w Berlinie. Anderson znów otrzymał nominację do Oscara za scenariusz oryginalny. Tym razem przegrał z Alanem Ballem, autorem "American Beauty".

W 2002 roku Anderson zrezygnował z wielowątkowych fabuł na rzecz komedii "Lewy sercowy". Skromny film spotkał się z przychylnością krytyków, a Andersonowi przyniósł nagrodę za reżyserię w Cannes.

W 2007 roku ukazało się "Aż poleje się krew", uważany za najlepszy film w karierze Andersona oraz jeden z najważniejszych obrazów powstałych w XXI wieku. Film zachwycał realizacją, a grający główną rolę Daniel Day-Lewis otrzymał za nią wszystkie nagrody świata. Anderson zgarnął Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie oraz trzy nominacje do Oscara - za produkcję roku, reżyserię i scenariusz adaptowany. We wszystkich kategoriach przegrał z braćmi Coen i ich "To nie jest kraj dla starych ludzi".

W 2012 roku ukazał się "Mistrz". Obraz przyniósł Andersonowi nagrodę za reżyserię podczas festiwalu w Wenecji. Stał się tym samym jedynym twórcą w historii, który został wyróżniony w tej kategorii na trzech największych europejskich festiwalach.

Anderson powrócił na ceremonię rozdania Oscarów za sprawą scenariusza adaptowanego "Wady ukrytej", opartej na książce Thomasa Pynchona. Przegrał z zapomnianą dziś "Grą pozorów". Ku zaskoczeniu wielu jego "Nić widmo" z 2017 roku, opowiadająca o majętnym krawcu, którego uporządkowane życie burzy się za sprawą miłości do kelnerki, otrzymała sześć nominacji do Oscara, w tym za reżyserię i produkcję roku. Anderson przegrał w tych kategoriach z "Kształtem wody" Guillermo del Toro.

W 2022 roku Anderson otrzymał trzy nominacje do Oscara - za film roku, reżyserię i scenariusz - za "Licorice Pizza". Anderson przegrał w głównej kategorii z "CODĄ" Sian Heder. Za najlepszą reżyserkę uznano Jane Campion ("Psie pazury"), a scenariusz oryginalny "Belfast" autorstwa Kennetha Branagha.