Kiedy odbędą się nadchodzące Oscary? Znamy datę 99. ceremonii wręczenia nagród

Kinga Szarlej

Oprac.: Kinga Szarlej

Nowe daty Oscarów są już znane! Kiedy odbędą się nadchodzące ceremonie wręczenia prestiżowych nagród? Szykuje się trochę zmian.

98. ceremonia wręczenia Oscarów (2026)Kevin WinterGetty Images

Poznaliśmy dokładne daty, kiedy odbędzie się 99. i 100. ceremonia wręczenia Nagród Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Nadchodzące gale będą również ostatnimi emitowanymi przez wieloletniego dystrybutora, ABC. Kolejne edycje zobaczymy już w serwisie Youtube.

Tegoroczna transmisja przyciągnęła 17,86 miliona widzów na kanałach ABC i Hulu. Liczba ta oznaczała spadek o 9% w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem 19,7 miliona widzów, który był najwyższym wynikiem ceremonii od pięciu lat.

Kiedy odbędą się 99. i 100. Oscary?

99. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w niedzielę 14 marca 2027 roku, a 100. ceremonia w niedzielę 5 marca 2028 roku. Oba wydarzenia zostaną jeszcze zorganizowane w Dolby Theatre w Ovation Hollywood - tam, gdzie Oscary odbywały się przez lata. Akademia ogłosiła niedawno, że ceremonia zostanie przeniesiona do Peacock Theater i będzie się tam odbywać w latach 2029-2039.

Nie ogłoszono jeszcze gospodarza żadnej z nadchodzących ceremonii.

Oscary 2027: wstępny terminarz

  • 7 grudnia 2026 - 11 grudnia 2026 - głosowanie wstępne,
  • 15 grudnia 2026 - ogłoszenie krótkich list nominowanych do Oscarów,
  • 11 stycznia 2027 - 15 stycznia 2027 - głosowanie na nominowanych,
  • 15 stycznia 2027 - ogłoszenie nominacji do Oscarów,
  • 25 lutego 2027 - 4 marca 2027 - głosowanie końcowe,
  • 14 marca 2027 - 99. ceremonia Oscarów.

"Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze