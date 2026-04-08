Poznaliśmy dokładne daty, kiedy odbędzie się 99. i 100. ceremonia wręczenia Nagród Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Nadchodzące gale będą również ostatnimi emitowanymi przez wieloletniego dystrybutora, ABC. Kolejne edycje zobaczymy już w serwisie Youtube.

Tegoroczna transmisja przyciągnęła 17,86 miliona widzów na kanałach ABC i Hulu. Liczba ta oznaczała spadek o 9% w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem 19,7 miliona widzów, który był najwyższym wynikiem ceremonii od pięciu lat.

Kiedy odbędą się 99. i 100. Oscary?

99. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w niedzielę 14 marca 2027 roku, a 100. ceremonia w niedzielę 5 marca 2028 roku. Oba wydarzenia zostaną jeszcze zorganizowane w Dolby Theatre w Ovation Hollywood - tam, gdzie Oscary odbywały się przez lata. Akademia ogłosiła niedawno, że ceremonia zostanie przeniesiona do Peacock Theater i będzie się tam odbywać w latach 2029-2039.

Nie ogłoszono jeszcze gospodarza żadnej z nadchodzących ceremonii.

Oscary 2027: wstępny terminarz

7 grudnia 2026 - 11 grudnia 2026 - głosowanie wstępne,

15 grudnia 2026 - ogłoszenie krótkich list nominowanych do Oscarów,

11 stycznia 2027 - 15 stycznia 2027 - głosowanie na nominowanych,

15 stycznia 2027 - ogłoszenie nominacji do Oscarów,

25 lutego 2027 - 4 marca 2027 - głosowanie końcowe,

14 marca 2027 - 99. ceremonia Oscarów.

Zobacz też: To jego aktorskie perełki. De Niro w siedmiu genialnych rolach