Akademia ogłosiła krótkie listy oscarowe. Polacy mają jeszcze szansę?

Oscary 2026: polskie akcenty na krótkich listach

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej opublikowała informacje na temat tytułów, które mają szansę na nominację do Oscara w 12 kategoriach. Choć wiele osób liczyło na to, że "Franz Kafka" Agnieszki Holland zawalczy o statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy, produkcja nie znalazła się na liście.

Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych polskich akcentów. Szansę na nominację ma Łukasz Żal, który odpowiada za zdjęcia do "Hamneta". O Oscara powalczyć może krótkometrażowy film fabularny "Taty nie ma" autorstwa Jana Saczka, studenta Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. W kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany znalazła się również belgijsko-francusko-polska koprodukcja "Autokar" w reżyserii Sylwii Szkiłądź.

Oscary 2026: krótkie listy. Te produkcje mają szansę na nominację

Najlepszy film międzynarodowy

"Belén" - Argentyna

"To był zwykły przypadek" - Francja

"Wartość sentymentalna" - Norwegia

"Tajny agent" - Brazylia

"Jak bracia" - Indie

"Tort dla prezydenta" - Irak

"Głos Hind Rajab" - Tunezja

"Sirāt" - Hiszpania

"Bez wyjścia" - Korea Południowa

"Wpatrując się w słońce" - Niemcy

"Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" - Tajwan

"Kokuhô" - Japonia

"Allly baqi mink" - Jordania

"Palestine 36" - Palestyna

"Na późnej zmianie" - Szwajcaria

Najlepsze zdjęcia

"Ballada o drobnym karciarzu"

"Bugonia"

"Zgiń, kochanie"

"F1: Film"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Nowa fala"

"Jedna bitwa po drugiej"

'Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

"Sirât"

"Song Sung Blue"

"Wpatrując się w słońce"

"Sny o pociągach"

"Wicked: Na dobre"

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

"Ado"

"Amarela"

"Beyond Silence"

"The Boy with White Skin"

"Butcher’s Stain"

"Butterfly on a Wheel"

"Taty nie ma"

"Extremist"

"A Friend of Dorothy"

"Jane Austen’s Period Drama"

"Pantyhose"

"The Pearl Comb"

"Rock, Paper, Scissors"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

"Autokar"

"Butterfly"

"Cardboard"

"Éiru"

"Forevergreen"

"The Girl Who Cried Pearls"

"Hurikán"

"I Died in Irpin"

"The Night Boots"

"Playing God"

"The Quinta's Ghost"

"Retirement Plan"

"The Shyness of Trees"

"Snow Bear"

"The Three Sisters"

Najlepszy casting

"Frankensten"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

"Sirât"

"Zniknięcia"

"Wicked: Na dobre"

Najlepsza ścieżka muzyczna

Ludwig Göransson "Grzesznicy"

Jonny Greenwood "Jedna bitwa po drugiej"

Max Richter "Hamnet"

Alexandre Desplat "Frankenstein"

Kangding Ray "Sirāt"

Jerskin Fendrix "Bugonia"

Hildur Guðnadóttir "Hedda"

Daniel Lopatin "Wielki Marty"

Nicholas Britell "Jay Kelly"

Simon Franglen "Avatar: Ogień i popiół"

Bryce Dessner "Sny o pociągach"

Nathan Johnson "Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'"

John Powell, Stephen Schwartz "Wicked: Na dobre"

Laura Karpman "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"

Lesley Barber "Diane Warren: Relentless"

Hans Zimmer "F1: Film"

Volker Bertelmann "Dom pełen dynamitu"

Bryan Tyler "Norymberga"

Nine Inch Nails "Tron: Ares"

Aaron Zigman "Truth and Treason"

Najlepsza piosenka

"As Alive As You Need Me To Be" z filmu "Tron: Ares"

"Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless"

"Dream As One" z filmu "Avatar: Ogień i popiół"

"Drive" z filmu "F1: Film"

"Dying To Live" z filmu "Billy Idol Should Be Dead"

"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"

"Highest 2 Lowest" z filmu "Highest 2 Lowest""

"I Lied to You" z filmu "Grzesznicy"

"Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"

"The Girl in the Bubble" z filmu "Wicked: Na dobre"

"Last Time (I Seen The Sun)" z filmu "Grzesznicy"

"No Place Like Home" z filmu "Wicked: Na dobre"

"Our Love" z filmu "The Ballad of Wallis Island"

"Salt Then Sour Then Sweet" z filmu "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"

"Sweet Dreams Of Joy" z filmu "Viva Verdi!"

Najlepszy dźwięk

"Avatar: Ogień i popiół"

"Jedna bitwa po drugiej"

"F1: Film"

"Grzesznicy"

"Wicked: Na dobre"

"Frankenstein"

"Mission: Impossible - The Final Reckoning"

"Springsteen: Ocal mnie od nicości"

"Superman"

"Sirat"

Najlepsza charakteryzacja

"The Alto Knights"

"Frankenstein"

"Kokuhô"

"Norymberga"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Smashing Machine"

"Brzydka siostra"

"Wicked: Na dobre"

Najlepsze efekty specjalne

"Avatar: Ogień i popiół"

"The Electric State"

"F1: Film"

"Frankenstein"

"Jurassic World: Odrodzenie"

"Zaginiony autokar"

"Grzesznicy"

"Superman"

"Tron: Ares"

"Wicked: Na dobre"

Nominacje do nagród zostaną ogłoszone 22 stycznia 2026 roku.

98. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku.

