534 twórców zaproszonych do Akademii Filmowej. Wśród nich są Polacy

W tym roku aż 55% zaproszonych to twórcy spoza Stanów Zjednoczonych. Spośród 487 osób, którym zaproponowano członkostwo, pięć to Polacy. Są to kostiumografka Małgorzata Fudala ("Dziewczyna z igłą", "Prawdziwy ból"), reżyserka Lea Glob ("Apolonia, Apolonia"), operatorzy Jacek Laskus ("Bunt na okręcie") i Monika Lenczewska ("Obce niebo", "Miasto kłamstw") oraz producent filmowy Mariusz Włodarski ("Dziewczyna z igłą", "Brzydka siostra").

Dodatkowo zaproszenie otrzymał także szwedzki reżyser Magnus von Horn ("Intruz", "Sweat", "Dziewczyna z igłą"), który jest blisko związany z naszym krajem. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dziewczyna z igłą" [trailer] materiały prasowe

Kto ma szansę na dołączenie do Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej?

W grupie aktorów znaleźli się między innymi Gillian Anderson (serial "Z archiwum X"), Dave Bautista ("Strażnicy Galaktyki"), Jodie Comer ("Ostatni pojedynek"), Emma Corrin (serial "The Crown"), Kieran Culkin ("Prawdziwy ból"), Paul Walter Hauser ("Ja, Tonya"), Mikey Madison ("Anora"), Jason Momoa ("Aquaman"), Aubrey Plaza ("My Old Ass"), Margaret Qualley ("Substancja"), Sebastian Stan ("Wybraniec") i Jeremy Strong (serial "Sukcesja").

Spośród reżyserów członkostwo zaproponowano takim osobom jak Brady Cobert ("The Brutalist"), Gia Coppola ("The Lost Showgirl"), Coralie Fargeat ("Substancja"), Mike Flanagan ("Życie Chucka"), Halina Reijn ("Babygirl") i Gints Zilbalodis ("Flow").

Jeśli zaproszeni zdecydują się przyjąć propozycję Akademii, będą mogli wziąć udział w głosowaniach na nominacje i zwycięzców Oscarów już w przyszłorocznym sezonie nagród.