Znamy kalendarz 29. edycji Orłów. Kiedy wręczą Polskie Nagrody Filmowe?

Przyznawane od 1999 roku Orły należą do najważniejszych wyróżnień polskiej kinematografii. O nominacjach i nagrodach w 19 kategoriach decyduje Polska Akademia Filmowa, zrzeszająca ponad tysiąc przedstawicieli i przedstawicielek branży filmowej. Swoją nagrodę przyznaje również publiczność. Głosowanie przebiega w dwóch etapach: najpierw wyłaniani są Nominowani, a następnie Laureaci.

Za tajność, poufność i wiarygodność oddawania głosów odpowiada firma audytorska PwC, która przeprowadza i nadzoruje głosowanie. Wyniki pozostają tajemnicą aż do chwili publicznego otwarcia kopert podczas Gali Orłów.

Festiwal 29. Orłów

Kalendarz 29. edycji Polskich Nagród Filmowych otworzy Festiwal Orłów, który odbędzie się w dniach od 8 stycznia do 6 lutego w warszawskim kinie Iluzjon Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Przez blisko miesiąc będzie ono miejscem spotkań z filmami kandydującymi do nagród, a po seansach tradycyjnie będą odbywać się rozmowy z ich twórcami.

Warszawskiej edycji Festiwalu będą towarzyszyć projekcje w innych miastach Polski, a widzowie pokazów w kinach partnerskich będą mogli zdalnie zadawać pytania naszym gościom.

10 lutego poznamy Nominowanych

Po miesiącu projekcji kinowych i spotkań z twórcami przyjdzie czas na ogłoszenie nominacji do 29. edycji Orłów. 10 lutego poznamy filmy i twórców nominowanych do nagród przez Polską Akademię Filmową.

Następnie rozpocznie się drugi, finałowy etap głosowania, w którym członkowie Akademii zdecydują, kto zostanie laureatem lub laureatką Orła w swojej kategorii.

Orzeł za Osiągnięcia Życia przed wielkim finałem

Zanim 8 marca poznamy Laureatów 29. Orłów, 3 marca odbędzie się Spotkanie z Nominowanymi. Właśnie wtedy zostanie ogłoszone nazwisko Laureata Orła za Osiągnięcia Życia - wyróżnienia przyznawanego za całokształt twórczości i szczególny wkład w rozwój polskiej kinematografii. W ubiegłym roku tę nagrodę otrzymała Krystyna Janda. Wśród wcześniejszych laureatów znaleźli się wybitni polscy twórcy, m.in. Allan Starski, Agnieszka Holland, Jan A.P. Kaczmarek, Jerzy Skolimowski, Maja Komorowska, Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr, Janusz Gajos, Danuta Szaflarska, Wojciech Jerzy Has oraz Tadeusz Konwicki.

Ostatnia koperta

Gala Orłów, podczas której poznamy zwycięzców we wszystkich kategoriach, odbędzie się 8 marca. Zgodnie z tradycją wyniki głosowania Akademii zostaną ujawnione dopiero podczas publicznego otwarcia kopert na scenie.

Kilka sekund dzielących otwarcie ostatniej koperty od ogłoszenia nazwiska laureata zamknie kolejny sezon Orłów. Będzie to wielki finał wielomiesięcznego spotkania z polskim kinem - od pierwszych projekcji festiwalowych po najważniejszy wieczór, podczas którego poznamy filmy i artystów docenionych przez Polską Akademię Filmową.

62 filmy na wstępnej liście kandydatów

Wstępna lista filmów kandydujących w kategorii Najlepszy Film liczy 62 tytuły.

Lista pozostaje otwarta, a ostateczna kwalifikacja filmów uzależniona jest od spełnienia wymogów regulaminowych. Znalazły się na niej zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne oraz animowane, prezentujące różnorodność polskiej kinematografii 2026 roku.