Widzowie zachwyceni przemową aktora. Zwrócił się do ukochanej żony

W poniedziałek 9 marca 2026 roku w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się 28. ceremonia rozdania Orłów. Gospodarzem gali był Andrzej Konopka, ceniony aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Najważniejszą nagrodę wieczoru wręczył Robert Więckiewicz. Orła za najlepszy film otrzymali twórcy "Domu dobrego" Wojciecha Smarzowskiego. Produkcja została nagrodzona również czterema innymi statuetkami: za reżyserię, główne role Agaty Turkot i Tomasza Schuchardta oraz muzykę.

Orły 2026: poruszające wyznanie Tomasza Schuchardta

Tomasz Schuchardt po odebraniu nagrody wygłosił przejmujące przemówienie, w którym zwrócił się do ukochanej żony - Kamili Kuboth-Schuchardt - która była obecna na sali.

"Chciałbym podziękować najbardziej na świecie mojej żonie i temu, że mogę się bawić w sztukę dzięki niej. Największe nagrody to dwie córki, które mi dała, więc to jest dla mnie najważniejsze" - powiedział.

Kamery pokazały reakcję Kamili, która była wyraźnie poruszona i zakłopotana. Z uśmiechem posłała całusa swojemu mężowi.

"Tatuś pozdrawia. Ona prawdopodobnie nie wie, że ja aktorem jestem, bo gram w filmach niefamilijnych" - powiedział Schuchardt także do starszej córki, która tego dnia śledziła galę przed telewizorem.

Podziękowania dla Wojtka Smarzowskiego i Agaty Turkot

Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w scenie z filmu "Dom dobry" materiały prasowe

Później aktor podziękował również Wojtkowi Smarzowskiemu, który jest reżyserem filmu "Dom dobry". "Bardzo chciałbym podziękować pewnemu chłopakowi z Podkarpacia... - powiedział laureat, mając na myśli Wojciecha Smarzowskiego. - Obiecuję ci, Wojtku, że powiem to ostatni raz, ale powiem. To jest taki chłopak, który usilnie starał się schować za siekierą, ale mu to nie wychodzi, bo serce mu zza niej wystaje. Dziękuję mu za ten projekt i że mnie zaprosił do niego. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko film. To, że tyle osób na niego poszło, to będzie początek do dyskusji. Telewidzów proszę, reagujmy na przemoc" - podkreślił aktor.

Tomasz Schuchardt zwrócił się także do Agaty Turkot, która też zagrała główną rolę w filmie Smarzowskiego. "Życzę ci samych wspaniałych ról, bo zasługujesz na nie" - powiedział.

