Już dziś 28. edycja Orłów
Już dziś wieczorem, 9 marca 2026 roku, poznamy laureatów Polskich Nagród Filmowych. Uroczysta gala 28. Orłów odbędzie się w Teatrze Polskim i będzie transmitowana na żywo na antenie TVP Kultura od godz. 20:15 oraz w TVP1 od godz. 21:40. Wręczenie statuetek można też zobaczyć na TVP VOD.
Gospodarzem tegorocznej gali będzie Andrzej Konopka, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, który został również nominowany do Orła za role w filmach "LARP. Miłość, trolle i inne questy" oraz "Dom dobry".
Nagrody przyznawane są w 20 kategoriach. O nominacje do Orłów walczyło w tym roku 69 filmów. Najwięcej nominacji - aż 13, w tym pięć w kategoriach aktorskich - otrzymał "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego. Po 10 nominacji przyznano filmom "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, "Franz Kafka" Agnieszki Holland i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald. Nagrodzeni Złotymi Lwami podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Ministranci" Piotra Domalewskiego zamykają stawkę z 9 nominacjami. Poniżej prezentujemy pełną listę nominowanych.
Orła za Osiągnięcia Życia odbierze wybitna aktorka filmowa i teatralna Krystyna Janda, a tegoroczny plakat wydarzenia zaprojektował Andrzej Pągowski.
Orły 2026 - lista nominowanych:
Najlepszy film:
"Brat", reż. Maciej Sobieszczański
"Dom dobry", reż. Wojtek Smarzowski
"Franz Kafka", reż. Agnieszka Holland
"Ministranci", reż. Piotr Domalewski
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald
Najlepsza reżyseria:
Maciej Sobieszczański - "Brat"
Wojtek Smarzowski - "Dom dobry"
Agnieszka Holland - "Franz Kafka"
Piotr Domalewski - "Ministranci"
Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Najlepsza główna rola kobieca:
Agnieszka Grochowska - Brat"
Agata Turkot - "Dom dobry"
Izabella Dudziak - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Matylda Giegżno - "Światłoczuła"
Izabela Kuna - "Teściowie 3"
Najlepsza główna rola męska:
Filip Wiłkomirski - "Brat"
Eryk Kulm - "Chopin, Chopin"
Tomasz Schuchardt - "Dom dobry"
Idan Weiss - "Franz Kafka"
Bartłomiej Deklewa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Najlepsza drugoplanowa rola kobieca:
Karolina Gruszka - "Chopin, Chopin"
Agata Kulesza - "Dom dobry"
Maria Sobocińska - "Dom dobry"
Sandra Korzeniak - "Franz Kafka"
Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Najlepsza drugoplanowa rola męska:
Julian Świeżewski - "Brat"
Jacek Braciak - "Brat"
Andrzej Konopka - "Dom dobry"
Andrzej Konopka - "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
Sławomir Orzechowski - "Ministranci"
Najlepszy scenariusz:
"Brat" - Maciej Sobieszczański i Grzegorz Puda
"Dom dobry" - Wojtek Smarzowski
"Franz Kafka" - Marek Epstein
"Ministranci" - Piotr Domalewski
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Emi Buchwald i Karol Marczak
Najlepsze zdjęcia:
"Brat" - Jolanta Dylewska
"Chopin, Chopin" - Michał Sobociński
"Franz Kafka" - Tomasz Naumiuk
"Ministranci" - Piotr Sobociński Jr.
"Pani od polskiego" - Arkadiusz Tomiak
Najlepszy montaż:
"Chopin, Chopin" - Bartłomiej Piasek i Piotr Wójcik
"Dom dobry" - Krzysztof Komander
"Franz Kafka" - Pavel Hrdlička
"Ministranci" - Agnieszka Glińska
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Anna Łuka
"Pociągi" - Rafał Listopad
Najlepsza muzyka:
"Brat" - Antoni Komasa-Łazarkiewicz
"Dom dobry" - Mikołaj Trzaska
"Dziecko z pyłu" - Joaquin Garcia
"Franz Kafka" - Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz
"Mensch" - Michał Lorenc
"Ministranci" - Wojciech Urbański
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Katarzyna Gawlik i Jerzy Rogiewicz
"Sny pełne dymu" - Marcin Lenarczyk
"Zamach na papieża" - Daniel Bloom
Najlepsza charakteryzacja:
"Brzydka siostra" - Anne Cathrine Sauerberg
"Chopin, Chopin" - Dariusz Krysiak
"Dom dobry" - Liliana Gałązka
"LARP. Miłość, trolle i inne questy" - Magdalena Tarka
"Zamach na papieża" - Agnieszka Hodowana
"Życie dla początkujących" - Agnieszka Jońca
Najlepsza scenografia:
"Chopin, Chopin" - Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński
"Dom dobry" - Joanna Macha
"Franz Kafka" - Henrich Boráros
"Pani od polskiego" - Wojciech Żogała
"Zamach na papieża" - Wojciech Żogała
Najlepsze kostiumy:
"Chopin, Chopin" - Magdalena Biedrzycka i Justyna Stolarz
"Franz Kafka" - Michaela Horackova
"LARP. Miłość, trolle i inne questy" - Wiola Uliasz
"Sanatorium Pod Klepsydrą według braci Quay" - Dorota Roqueplo
"Zamach na papieża" - Małgorzata Moskwa-Braszka
Najlepszy dźwięk:
"Chopin, Chopin" - Marcin Matlak, Marcin Kasiński i Filip Krzemień
"Dom dobry" - Radosław Ochnio i Marta Weronika Werońska
"Ministranci" - Jerzy Murawski i Wojciech Mielimąka
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Aleksandra Landsmann
"Pani od polskiego" - Krzysztof Jastrząb
Najlepszy film dokumentalny:
"Dziecko z pyłu", reż. Weronika Mliczewska
"Gość", reż. Zvika Gregory Portnoy i Zuzanna Solakiewicz
"Listy z Wilczej", reż. Arjun Talwar
"Pociągi", reż. Maciej Drygas
"Silver", reż. Natalia Koniarz
Najlepszy filmowy serial fabularny:
"1670", sezon 2
"Breslau"
"Czarna śmierć"
"Heweliusz"
"Przesmyk"
Najlepszy film europejski:
"Bogini Partenope", reż. Paolo Sorrentino
"Bugonia", reż. Yorgos Lanthimos
"Flow", reż. Gints Zilbalodis
"Nasienie świętej figi", reż. Mohammad Rasoulof
"Sirat", reż. Oliver Laxe
Odkrycie roku:
Iga Lis - reżyseria filmu "Bałtyk"
Filip Wiłkomirski - rola w filmie "Brat"
Kordian Kądziela - reżyseria filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
Tobiasz Wajda - rola w filmie "Ministranci"
Emi Buchwald - reżyseria filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
