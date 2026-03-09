Już dziś 28. edycja Orłów

Już dziś wieczorem, 9 marca 2026 roku, poznamy laureatów Polskich Nagród Filmowych. Uroczysta gala 28. Orłów odbędzie się w Teatrze Polskim i będzie transmitowana na żywo na antenie TVP Kultura od godz. 20:15 oraz w TVP1 od godz. 21:40. Wręczenie statuetek można też zobaczyć na TVP VOD.

Gospodarzem tegorocznej gali będzie Andrzej Konopka, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, który został również nominowany do Orła za role w filmach "LARP. Miłość, trolle i inne questy" oraz "Dom dobry".

Nagrody przyznawane są w 20 kategoriach. O nominacje do Orłów walczyło w tym roku 69 filmów. Najwięcej nominacji - aż 13, w tym pięć w kategoriach aktorskich - otrzymał "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego. Po 10 nominacji przyznano filmom "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, "Franz Kafka" Agnieszki Holland i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald. Nagrodzeni Złotymi Lwami podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Ministranci" Piotra Domalewskiego zamykają stawkę z 9 nominacjami. Poniżej prezentujemy pełną listę nominowanych.

Orła za Osiągnięcia Życia odbierze wybitna aktorka filmowa i teatralna Krystyna Janda, a tegoroczny plakat wydarzenia zaprojektował Andrzej Pągowski.

Orły 2026 - lista nominowanych:

Najlepszy film:

"Brat", reż. Maciej Sobieszczański

"Dom dobry", reż. Wojtek Smarzowski

"Franz Kafka", reż. Agnieszka Holland

"Ministranci", reż. Piotr Domalewski

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald

Najlepsza reżyseria:

Maciej Sobieszczański - "Brat"

Wojtek Smarzowski - "Dom dobry"

Agnieszka Holland - "Franz Kafka"

Piotr Domalewski - "Ministranci"

Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsza główna rola kobieca:

Agnieszka Grochowska - Brat"

Agata Turkot - "Dom dobry"

Izabella Dudziak - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Matylda Giegżno - "Światłoczuła"

Izabela Kuna - "Teściowie 3"

Najlepsza główna rola męska:

Filip Wiłkomirski - "Brat"

Eryk Kulm - "Chopin, Chopin"

Tomasz Schuchardt - "Dom dobry"

Idan Weiss - "Franz Kafka"

Bartłomiej Deklewa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca:

Karolina Gruszka - "Chopin, Chopin"

Agata Kulesza - "Dom dobry"

Maria Sobocińska - "Dom dobry"

Sandra Korzeniak - "Franz Kafka"

Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsza drugoplanowa rola męska:

Julian Świeżewski - "Brat"

Jacek Braciak - "Brat"

Andrzej Konopka - "Dom dobry"

Andrzej Konopka - "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Sławomir Orzechowski - "Ministranci"

Najlepszy scenariusz:

"Brat" - Maciej Sobieszczański i Grzegorz Puda

"Dom dobry" - Wojtek Smarzowski

"Franz Kafka" - Marek Epstein

"Ministranci" - Piotr Domalewski

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Emi Buchwald i Karol Marczak

Najlepsze zdjęcia:

"Brat" - Jolanta Dylewska

"Chopin, Chopin" - Michał Sobociński

"Franz Kafka" - Tomasz Naumiuk

"Ministranci" - Piotr Sobociński Jr.

"Pani od polskiego" - Arkadiusz Tomiak

Najlepszy montaż:

"Chopin, Chopin" - Bartłomiej Piasek i Piotr Wójcik

"Dom dobry" - Krzysztof Komander

"Franz Kafka" - Pavel Hrdlička

"Ministranci" - Agnieszka Glińska

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Anna Łuka

"Pociągi" - Rafał Listopad

Najlepsza muzyka:

"Brat" - Antoni Komasa-Łazarkiewicz

"Dom dobry" - Mikołaj Trzaska

"Dziecko z pyłu" - Joaquin Garcia

"Franz Kafka" - Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz

"Mensch" - Michał Lorenc

"Ministranci" - Wojciech Urbański

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Katarzyna Gawlik i Jerzy Rogiewicz

"Sny pełne dymu" - Marcin Lenarczyk

"Zamach na papieża" - Daniel Bloom

Najlepsza charakteryzacja:

"Brzydka siostra" - Anne Cathrine Sauerberg

"Chopin, Chopin" - Dariusz Krysiak

"Dom dobry" - Liliana Gałązka

"LARP. Miłość, trolle i inne questy" - Magdalena Tarka

"Zamach na papieża" - Agnieszka Hodowana

"Życie dla początkujących" - Agnieszka Jońca

Najlepsza scenografia:

"Chopin, Chopin" - Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński

"Dom dobry" - Joanna Macha

"Franz Kafka" - Henrich Boráros

"Pani od polskiego" - Wojciech Żogała

"Zamach na papieża" - Wojciech Żogała

Najlepsze kostiumy:

"Chopin, Chopin" - Magdalena Biedrzycka i Justyna Stolarz

"Franz Kafka" - Michaela Horackova

"LARP. Miłość, trolle i inne questy" - Wiola Uliasz

"Sanatorium Pod Klepsydrą według braci Quay" - Dorota Roqueplo

"Zamach na papieża" - Małgorzata Moskwa-Braszka

Najlepszy dźwięk:

"Chopin, Chopin" - Marcin Matlak, Marcin Kasiński i Filip Krzemień

"Dom dobry" - Radosław Ochnio i Marta Weronika Werońska

"Ministranci" - Jerzy Murawski i Wojciech Mielimąka

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Aleksandra Landsmann

"Pani od polskiego" - Krzysztof Jastrząb

Najlepszy film dokumentalny:

"Dziecko z pyłu", reż. Weronika Mliczewska

"Gość", reż. Zvika Gregory Portnoy i Zuzanna Solakiewicz

"Listy z Wilczej", reż. Arjun Talwar

"Pociągi", reż. Maciej Drygas

"Silver", reż. Natalia Koniarz

Najlepszy filmowy serial fabularny:

"1670", sezon 2

"Breslau"

"Czarna śmierć"

"Heweliusz"

"Przesmyk"

Najlepszy film europejski:

"Bogini Partenope", reż. Paolo Sorrentino

"Bugonia", reż. Yorgos Lanthimos

"Flow", reż. Gints Zilbalodis

"Nasienie świętej figi", reż. Mohammad Rasoulof

"Sirat", reż. Oliver Laxe

Odkrycie roku:

Iga Lis - reżyseria filmu "Bałtyk"

Filip Wiłkomirski - rola w filmie "Brat"

Kordian Kądziela - reżyseria filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Tobiasz Wajda - rola w filmie "Ministranci"

Emi Buchwald - reżyseria filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

