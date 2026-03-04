Krystyna Janda laureatką Polskiej Nagrody Filmowej za osiągnięcia życia

Nazwisko artystki zostało dziś ogłoszone podczas uroczystego spotkania z nominowanymi do nagród Polskiej Akademii Filmowej.

Krystyna Janda to jedna z najwybitniejszych osobowości polskiej kultury - aktorka o niezwykłej sile wyrazu, artystka niezależna i współtwórczyni współczesnego oblicza teatru w Polsce. Laureatka Nagrody Jury na Festiwalu w Cannes za rolę w "Przesłuchaniu", zdobywczyni Srebrnej Muszli w San Sebastián oraz Nagrody Specjalnej Jury na Sundance za "Słodki koniec dnia". Niezapomniana Agnieszka z "Człowieka z marmuru" i współtwórczyni sukcesu "Człowieka z żelaza", pozostaje symbolem bezkompromisowej kobiecej siły w filmie i teatrze.

Absolwentka warszawskiej PWST, uznanie zdobyła dzięki współpracy z Andrzejem Wajdą. Rola w "Człowieku z marmuru" stała się ikoną kina moralnego niepokoju, a jej kontynuacja w nagrodzonym Złotą Palmą "Człowieku z żelaza" ugruntowała jej pozycję w europejskiej kinematografii. Była sześciokrotnie nominowana do Orłów za role w filmach najwybitniejszych polskich reżyserów.

Równolegle z karierą filmową stworzyła własną przestrzeń artystycznej wolności - założyła warszawskie teatry Polonia i Och-Teatr, które stały się ważnymi ośrodkami życia kulturalnego. Jej monodramy - "Shirley Valentine", "Danuta W." czy "Zapiski z wygnania" - dowodzą mistrzostwa w budowaniu intymnego dialogu z widzem.

Orzeł za osiągnięcia życia: laureaci z lat ubiegłych

Orzeł za osiągnięcia życia to jedna z kategorii specjalnych Polskich Nagród Filmowych, przyznawanych przez członków Polskiej Akademii Filmowej.

Nagroda za osiągnięcia życia przyznawana jest od pierwszej edycji Orłów, czyli od 1999 roku. Poprzednimi laureatami byli m.in. Andrzej Wajda (2000), Roman Polański (2003), Kazimierz Kutz (2004), Jerzy Kawalerowicz (2005), Jerzy Hoffman (2006), Janusz Majewski (2012), Danuta Szaflarska (2013), Franciszek Pieczka (2015), Janusz Gajos (2016), Maja Komorowska (2020), Jan A.P. Kaczmarek (2023).

W 2024 roku Orła za osiągnięcia życia otrzymała reżyserka Agnieszka Holland. W 2025 roku laureatem tej nagrody został Allan Starski - wybitny scenograf i laureat Oscara.

Orły 2026: kim są nominowani? Kiedy gala?

W tym roku najwięcej nominacji - aż 13, w tym pięć w kategoriach aktorskich - otrzymał "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego. Po 10 nominacji przyznano filmom "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald, "Franz Kafka" Agnieszki Holland i "Brat" Macieja Sobieszczańskiego. Nagrodzeni Złotymi Lwami podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Ministranci" Piotra Domalewskiego zamykają stawkę z 9 nominacjami.

Wszystkie wyżej wymienione filmy otrzymały nominacje w kategoriach produkcja roku, reżyseria i scenariusz.

28. gala wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły odbędzie się 9 marca w Teatrze Polskim w Warszawie.