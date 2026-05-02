Zofia Wichłacz, Kasia Adamik, Andrzej Konopka o nowych projektach. Kolejny dzień na Mastercard OFF CAMERA

19. Mastercard OFF CAMERA: co będzie działo się 2 maja?

W Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej w ramach cyklu OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN fani będą mieli okazję do bliskiego spotkania z gwiazdami. O14:00 Maks Behr porozmawia z twórcami filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej": Emi Buchwald, Bartkiem Deklewą, Izą Dudziak i Karoliną Rzepą. A następnie o 16:00 gośćmi Maksa Behra będą Katarzyna Wajda oraz Bartek Kotschedoff. To niepowtarzalna szansa, by posłuchać o kulisach pracy aktora i doświadczeniach z planu.

W ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych o 12:30 zostanie wyświetlony film "Zima pod znakiem Wrony" w reżyserii Kasi Adamik. Ta osadzona w realiach stanu wojennego historia brytyjskiej profesorki psychiatrii, w którą wciela się nominowana do Oscara Leslie Manville, to poruszający obraz zderzenia zachodniego świata z brutalną polską rzeczywistością lat 80. Po pokazie odbędzie się spotkanie Q&A z twórcami: Kasią Adamik, Olgą Chajdas, Zofią Wichłacz i Andrzejem Konopką.

W tym samym czasie w Muzeum Manggha odbędzie się spotkanie z jedną z najwybitniejszych polskich aktorek, Mają Ostaszewską. Rozmowa będzie punktem wyjścia do zwiedzenia wystawy "Wajda. W stulecie urodzin", stanowiącej hołd dla mistrza polskiego kina, która tego dnia będzie otwarta dla zwiedzających, dzięki organizatorowi wydarzenia i Partnerowi Strategicznemu 19. Mastercard OFF CAMERA - ORLEN.

Z kolei w Auli ASP o godzinie 13:00, w ramach Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi", zobaczymy debiut Stromy Cairns "The Son and The Sea". Ten brytyjski dramat o dojrzewaniu, zachwyca nie tylko surowym pięknem szkockiego wybrzeża, ale i doskonałą ścieżką dźwiękową. Po seansie odbędzie się Q&A z Jonah Westem.

Kulminacyjnym punktem dnia i całego 19. Mastercard OFF CAMERA będzie uroczysta Gala Zamknięcia w Centrum Kongresowym ICE Kraków. To właśnie wtedy poznamy laureatów 19. edycji Mastercard OFF CAMERA i dowiemy się, do kogo trafią prestiżowe nagrody, przyznawane przez międzynarodowe jury. To wieczór pełen emocji, podsumowań i świętowania odwagi w kinie niezależnym.

Zobacz też:

