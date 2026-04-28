Nazwa cyklu odnosi się do bezkompromisowego poszukiwania prawdy. "Dzikość" według Marty Nieradkiewicz to wyjście poza schemat zwykłego wywiadu w stronę dyskusji o dojrzałości jako stanie świadomości. Podczas spotkań artystki spróbują uchwycić moment, w którym życiowe doświadczenie staje się paliwem dla wyobraźni, a rzemiosło ustępuje miejsca czystej intuicji. Rozmowy te będą oscylować wokół zagadnienia dojr-załości - rozumianej nie jako metryka, ale jako stan świadomości, w którym artysta zyskuje odwagę, by mówić własnym, w pełni uformowanym głosem.

Harmonogram spotkań w Miasteczku Filmowym:

Środa, 29 kwietnia (14:00) - Lidia Popiel: Inauguracja cyklu poświęcona będzie estetyce oraz zatrzymywaniu ulotności w obiektywie. Rozmówczynie przeanalizują, jak lata pracy z obrazem budują wrażliwość na piękno, które pozostaje niezależne od kultu młodości.

Czwartek, 30 kwietnia (14:00) - Agnieszka Smoczyńska: Spotkanie z uznaną reżyserką będzie wyprawą do świata filmowej wyobraźni. Dyskusja skupi się na odwadze w kreowaniu wizji oraz dojrzałym spojrzeniu na naturę człowieka.

Piątek, 1 maja (14:00) - Maja Ostaszewska: Finał cyklu przyniesie refleksję nad dojrzałością artystyczną jako narzędziem do angażowania się w ważne tematy społeczne.

Wszystkie dyskusje łączy wspólny mianownik: przekonanie, że zarówno w kinie, jak i w życiu, najciekawsze procesy zachodzą wtedy, gdy zyskujemy odwagę, by być w pełni sobą.

Wszystkie rozmowy odbędą się w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej.