Mastercard OFF CAMERA 2026: Jurorzy

Anna Jadowska będzie przewodniczyła obradom tegorocznego jury. To reżyserka i scenarzystka, której twórczość od lat charakteryzuje się niezwykłą uważnością na drugiego człowieka. Jej ostatni film, "Kobieta na dachu", po premierze na nowojorskim Tribeca Film Festival, zdobył serca krakowskiej publiczności oraz nagrodę główną na festiwalu Camerimage. Laureatka Nagrody im. Krzysztofa Krauze za "Dzikie róże", obecnie finalizuje prace nad międzynarodową koprodukcją "Each of us" z udziałem Diane Kruger. W tym roku zadebiutowała również jako pisarka powieścią "Dadzieja".

Mike Goodridge jest brytyjskim producentem filmowym, który od lat wspiera najbardziej odważne projekty europejskiego i światowego kina. Jako założyciel "Good Chaos" i wieloletni szef Protagonist Pictures, stał za sukcesami takich tytułów jak: oscarowa "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego, "Lobster" Yorgosa Lanthimosa, zdobywcy Złotej Palmy, Rubena Östlunda - "W trójkącie" oraz "Club zero" z laureatką nagrody "Pod Prąd" Mastercard OFF CAMERA, Mią Wasikowską. Ostatnio wyprodukował dla Netfliksa film "Ballada o drobnym karciarzu" z Colinem Farrellem i Tildą Swinton. To człowiek, który jak mało kto potrafi dostrzec potencjał w lokalnych historiach i nadać im uniwersalny, światowy wymiar.

James Price jest brytyjskim scenografem, laureatem Oscara i nagrody BAFTA. Znany jest ze swojej pracy przy filmach "Bugonia" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa, "Biedne istoty" (to one przyniosły mu nagrodę BAFTA i Oscara), "Nie mów złal" z Jamesem McAvoyem oraz "Bracia ze stali" z udziałem Jeremy'ego Allena White'a, Zaca Efrona i Harrisa Dickinsona. Pracował również przy takich projektach jak nagrodzona Oscarem "Judy" oraz uwielbiany "Paddington 2". Jego twórczość wyróżnia się umiejętnością łączenia realizmu z wyobraźnią, a także precyzyjnym balansowaniem między immersyjnym a technicznym aspektem scenografii, co, poprzez narrację wizualną, pozwala mu tworzyć wyraziste światy.

Killian Scott jest irlandzkim aktorem, znanym z wyrazistych kreacji i złożonych postaci zarówno w produkcjach irlandzkich, jak i międzynarodowych. Studiował na University College w Dublinie, a następnie kształcił się w Drama Centre w Londynie. Rozpoznawalność przyniosła mu rola Tommy'ego Daly'ego w popularnym irlandzkim serialu "Love/Hate", która stała się jego zawodowym przełomem. Grał w takich filmach, jak: "Kalwaria" u boku Brendana Gleesona, "W potrzasku. Belfast '71", "Ripper Street" oraz "Wbrew rodzinie", gdzie wystąpił obok Gleesona i Michaela Fassbendera oraz w thrillerze "Traders". Później pojawił się w amerykańskim serialu "Damnation" oraz u boku Liama Neesona w filmie "Pasażer". W ostatnim czasie kontynuuje budowanie swojej międzynarodowej pozycji, występując m.in. w serialu Marvela "Tajna inwazja" oraz produkcji Netfliksa "Kaos", wraz z Jeffem Goldblumem.

Spotkanie tak odmiennych, a zarazem dopełniających się perspektyw, daje gwarancję, że tegoroczny werdykt będzie wynikiem głębokiej refleksji nad siłą autorskiego głosu w kinie. To właśnie to międzynarodowe grono zdecyduje, która z konkursowych historii najpełniej rezonuje ze współczesną wrażliwością. Nazwisko laureata poznamy podczas gali zamknięcia, wieńczącej 19. edycję Mastercard OFF CAMERA.