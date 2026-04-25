Łukasz Sęk, zastępca prezydenta m. Krakowa, przywitał zgromadzonych na Konferencji Otwarcia ciesząc się, że ma możliwość po raz kolejny spotkać się zapowiadając Festiwal Mastercard OFF CAMERA, będącego: "Najważniejszym Festiwalem Kina Niezależnego w Polsce, a być może w Europie, ale też na świecie. […] Nasze miasto to dom, gdzie sztuka i artyści czują się niezwykle dobrze".

Mastercard OFF CAMERA: za nami pierwszy dzień festiwalu

W tym roku pierwszymi uczestniczkami cyklu rozmów "OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN" były Marta Żmuda Trzebiatowska, Katarzyna Gałązka i Kasia Zawadzka. Aktorki wykorzystały piątkowe popołudnie, aby przybliżyć zgromadzonym tajniki swego zawodu i podzielić się z nimi nieoczywistymi spostrzeżeniami z pracy na planie filmowym.

"Ja właśnie jestem spokojna, wrażliwa, taka raczej delikatna, a role dostaję absolutnie inne - nawet ta moja Kalina z 'Na Wspólnej' to taka wyrachowana prawniczka" - mówiła Katarzyna Gałązka o swoich rolach podczas rozmowy w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej.

Z kolei Marta Żmuda-Trzebiatowska powiedziała: "Jak film jest dobry, czujesz to, to potem jest oczywiście bardzo miło spotykać się z widzami i rozmawiać. Pierwsze emocje, takie pierwsze oglądanie... Dlatego w ogóle pierwszy raz film lub serial, w którym gram, lubię oglądać sama".

Poznanie kina od kuchni umożliwiały również organizowane w miasteczku warsztaty, których tematy dotyczyły m.in. manipulacji obrazem, pozowania oraz przedstawiania emocji.

Wielu okazji do przestudiowania tych zagadnień dostarczały również seanse filmów festiwalowych. Od wczesnego popołudnia aż do późnego wieczoru w różnych miejscach Krakowa można było doświadczyć opowieści zróżnicowanych pod względem geograficznym, technicznym i tematycznym. Szeroki repertuar dodatkowo wzbogaciły projekcje w kinach plenerowych: w Kinie przy Galerii Krakowskiej, którego partnerem jest Galeria Krakowska, w Kinie na Placu Szczepańskim, którego Partnerem jest ORLEN oraz na Rynku Podgórskim.

Spośród wszystkich wydarzeń mających miejsce pierwszego dnia Festiwalu największym zainteresowaniem cieszyła się niezmiennie Gala Otwarcia. W sztandarowym Konkursie Głównym "Wytyczanie drogi" nasza publiczność będzie miała okazję jako pierwsza w Polsce zobaczyć debiuty lub drugie filmy z Bałkanów, Afryki, Quebecu, Europy Zachodniej, Centralnej i Wielkiej Brytanii. Tegorocznym hasłem przewodnim jest zmiana, rozumiana na różne sposoby, na którą, jak udowadniają bohaterki nowej tegorocznej sekcji tematycznej "W pewnym wieku", nigdy nie jest za późno - Grzegorz Stępniak podczas Gali Otwarcia. Uroczystej inauguracji imprezy w Kinie Kijów towarzyszyły ceremonia wręczenia nagrody "Pod Prąd" irlandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Jimowi Sheridanowi oraz rozmowa poświęcona jego bogatej karierze. Zwieńczeniem całej gali był pokaz najnowszego filmu francuskiej reżyserki Alice Winocour pod tytułem "Ikona mody".

Jim Sheridan podczas gali otwarcia 19. edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA AKPA AKPA

Pierwszy dzień 19. Mastercard OFF CAMERA przyniósł do stolicy Małopolski moc wrażeń ze świata kinematografii, stąd też w kontekście rozpoczęcia filmowej uczty warto pamiętać o tym, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Fani kina niezależnego mogą więc liczyć na jeszcze więcej okazji do zgłębiania tego wyjątkowego obszaru sztuki, który na przestrzeni kolejnych dni będzie wychodził do widzów z nowymi propozycjami seansów, atrakcji i wydarzeń specjalnych.

19. Mastercard OFF CAMERA: co czeka nas drugiego dnia wydarzenia?

Oto rozpiska interesujących wydarzeń, które odbędą się w sobotę, 25 kwietnia:

10.30 warsztaty w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej: Twoja koszulka - Twoja bajka - rodzinne malowanie bajkowych T-shirtów, Prowadzenie: Leszek Święch,

12:00 w ramach OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Maks Behr porozmawia z Aleksandrą Popławską,

13.00 warsztaty w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej: Warsztaty Emocje mają MOC - jak dbać o wizerunek dzieci? Higiena cyfrowa i przemoc w sieci, prowadzenie: Fundacja KODO,

14:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Kuba Armata porozmawia z Mikołajem Kubackim,

15.00 warsztaty w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej dla kobiet: WZMOCNIONA - od wglądu do mocy, prowadzenie: Fundacja KODO,

16:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Maks Behr porozmawia z Katarzyną Warnke,

17:00 Spotkanie z Patrycją Wanat w Pałacu Potockich,

18:00 pokaz filmu "Róża" w ramach cyklu THE BEST OFF: SMARZOWSKI, po projekcji filmu spotkanie z twórcami: Wojciechem Smarzowskim oraz Marcinem Dorocińskim, które poprowadzi Wojciech Tutaj,

20:00 pokaz filmu "Ścieżki życia", reż. Marianne Elliott w Kinie przy Galerii Krakowskiej, którego partnerem jest Galeria Krakowska,

21:00 pokaz filmu "Werdykt", reż. Jim Sheridan, David Merriman z rozmową z Jimem Sheridanem przed pokazem.