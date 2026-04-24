Zgromadzonych powitał Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu. Nazwał Mastercard OFF CAMERĘ "wyjątkowym wydarzeniem". "Chcemy, by festiwal kształtował nasze życie. […] Na pewno zmienił życie wielu twórców, którzy przyjechali do Krakowa. Za kilka dni odwiedzi nas dziesiątka reżyserek i reżyserów, którzy będą walczyć o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy i 25 tysięcy dolarów. W Konkursie Filmów Polskich zaprezentujemy to, co według nas wydarzyło się najlepszego w rodzimej kinematografii" - mówił. Miszczak zachęcił także do udziału w festiwalu, zwracając uwagę, że wiele tytułów wyświetlanych w jego trakcie nie jest później dostępnych w Polsce. "Chcemy, by te historie wpływały realnie na to, co czujecie, jak myślicie o sobie, o świecie".

Dyrektor festiwalu podziękował jego organizatorom i wszystkim, którzy go wspierają, między innymi wolontariuszom. Miszczak zauważył, że część z nich urodziła się, gdy startowała pierwsza edycja Mastercard OFF CAMERY.

Prowadzące galę otwarcia 19. Mastercard OFF CAMERY Agnieszka Hyży i Aleksandra Filipek

19. Mastercard OFF CAMERA. Filmy z całego świata w programie festiwalu

Następnie głos zabrał Łukasz Sęk, zastępca prezydenta miasta Krakowa. Festiwal jest związany ze stolicą Małopolski od swej pierwszej edycji. Sęk zażartował, że to już nie jest "przelotny romans, tylko dojrzały związek". "Po dziewiętnastu latach można postawić tezę, że Kraków jest marką dla festiwalu, jak i Mastercard OFF CAMERA jest także marką Krakowa, którą możemy szczycić się i w Europie, i na całym świecie" - przyznał. "Cieszymy się, że Kraków, który kocha sztukę, kocha kulturę, może być stolicą kina niezależnego".

Następnie głos zabrał Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny wydarzenia. "Jeśli miałbym wskazać jakiś wspólny mianownik i hasło przewodnie dla ponad stu filmów prezentowanych w trakcie 19. edycji Mastercard OFF CAMERA, byłaby nim zmiana. Zmiana, która czasem bywa przerażająca, czasem radykalna, innym razem wyzwoleńcza" - mówił, wskazując, że świetnie udowadniają to filmy w sekcji "W pewnym wieku", skupiające się na historiach dojrzałych kobiet. Zwrócił także uwagę, że w czasie festiwalu zobaczymy produkcje z całego świata. "Naszym widzom i widzkom życzę nowych perspektyw, nowych spojrzeń na otaczającą rzeczywistość i otwierania się na nowe modele życia w świecie".

Jim Sheridan na otwarciu 19. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA

19. Mastercard OFF CAMERA. Jim Sheridan otrzymał nagrodę Pod Prąd

Na scenę zaproszono Jima Sheridana, tegorocznego laureata nagrody Pod Prąd dla twórców, którzy nie boją się iść własną drogą. Jest on wywodzącym się z Irlandii sześciokrotnie nominowanym do Oscara reżyserem, scenarzystą i producentem, autorem wielu uznanych dzieł, między innymi "Mojej lewej stopy", "W imię ojca" i "Naszej Ameryki". W czasie 19. festiwalu Mastercard OFF CAMERA widzowie będą mogli zobaczyć jego najnowszy film "Werdykt".

"Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być, by otrzymać tę piękną nagrodę" - mówił Sheridan. Zażartował, iż nie wiedział, że zostanie poproszony o odciśnięcie swych dłoni - jednak nikt nie ściągnął odcisków jego palców, więc chyba wszystko jest dobrze. "To czwarty raz, gdy jestem w Polsce i uważam, że Irlandczycy i Polacy mają wiele wspólnego. Podobną historię. Podobny buntowniczy instynkt. Religię, która być może przemija, ale jest fundamentem kraju".

Następnie reżyser odpowiedział na kilka pytań dziennikarki Anny Tatarskiej. Ta zagadnęła o początki jego kariery i zmianę podejścia do kręcenia filmów na przestrzeni lat. "Gdy zaczynałem, pracowałem w teatrze w Nowym Jorku. Miałem też podobne doświadczenie w Irlandii. Tam bardziej eksperymentowałem. Moją wielką inspiracją był Tadeusz Kantor. Uwielbiałem jego 'Umarłą klasę'. To był teatr, do którego aspirowałem. Z drugiej strony był angielski reżyser Peter Brook, który był całkiem inny. Uwielbiałem ograniczoną przestrzeń teatru" - wspominał. "Chciałem kręcić filmy, więc zacząłem pisać scenariusze. Najpierw było 'Na zachód', a potem 'Moja lewa stopa'. Gdy debiutowałem, miałem prawie 40 lat".

"'Moja lewa stopa' odniosła sukces, a ja miałem szczęście, bo mówiłem po angielsku, moje filmy były w tym języku. Hollywoodzki system chciał mnie jakoś wynagrodzić i jakoś mu się to udało. Zrobiłem później cztery irlandzkie filmy, a potem jeszcze kilka w Stanach Zjednoczonych. 'Nasza Ameryka' była swego rodzaju dziełem przejściowym" - kontynuował.

Sheridan wspomniał także o polskim dziele kultury, które jest dla niego idealne. "Wydaje mi się, że najlepszym wyrazem artystycznym jest 'Dekalog' Krzysztofa Kieślowskiego. Nie ma niczego, co może się mu równać. Nieważne, że to dzieło telewizyjne. Ma w sobie tę siłę i duchowość. Uwielbiałem rozmawiać [z Kieślowskim]. Miałem okazję go nieco poznać, ale zmarł niedługo po moim debiucie".

19. Festiwal Mastercard OFF CAMERA. Kiedy odbędzie się krakowskie święto kina?

19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku.