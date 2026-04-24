Konferencję prowadziła Patrycja Wanat, rzeczniczka prasowa festiwalu. Rozpoczął ją Łukasz Sęk, zastępca prezydenta Krakowa. "Nasze miasto to miejsce, gdzie artyści, gdzie wolność, gdzie sztuka czują się niezwykle dobrze. […] Mastercard OFF CAMERA pokazuje od kilkunastu lat, że Kraków na tej kinowej mapie, nie tylko polskiej, ale też europejskiej i światowej, zajmuje coraz wyższą pozycję" - mówił. Podziękował także gościom festiwalu i twórcom, a także wszystkim, którzy wybiorą się do kin. Zaznaczył także, że ważną częścią wydarzenia jest otwarcie się na mieszkańców Krakowa i innych widzów.

Po raz jedenasty partnerem tytularnym festiwalu jest Mastercard. W jego imieniu głos zabrała Karolina Młynek. "Niezmiennie towarzyszy nam to samo zaangażowanie, te same emocje i pasja do kina. […] Mastercard OFF CAMERA] ma wyjątkowy klimat i charakter" - mówiła.

19. Festiwal Mastercard OFF CAMERA. Jim Sheridan odwiedzi Kraków

Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu Mastercard OFF CAMERA, przypomniał, że będzie to 19. edycja wydarzenia. "Naszą imprezę organizujemy od lat i konsekwentnie […] pokazujemy na niej filmy, które mówią o rzeczach ważnych, uniwersalnych. Chcemy, by zmieniały one nas jako widzów. Równocześnie ważnym elementem są dla nas spotkania z twórcami, reżyserami, aktorami - ludźmi, którzy tworzą filmy. Możemy zobaczyć z drugiej strony, jak powstają i dowiedzieć się, co twórca chciał przekazać" - zaznaczył. Dodał, że możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi kina w czasie festiwalu tworzy jego "klimat i magię".

Miszczak przedstawił także głównego gościa tegorocznej edycji Mastercard OFF CAMERY. "Przed nami dziesięć festiwalowych dni, a twórcy, którzy przyjadą do Krakowa, są bardzo wyjątkowi. W tym roku nagrodę Pod Prąd otrzyma Jim Sheridan, jeden z najważniejszych irlandzkich reżyserów. Człowiek-legenda" - mówił o twórcy "Mojej lewej stopy", "W imię ojca" i "Naszej Ameryki", który w czasie swej kariery otrzymał sześć nominacji do Oscara. Jego najnowszy film "Werdykt" znalazł się w programie tegorocznego festiwalu Mastercard OFF CAMERA.

19. Festiwal Mastercard OFF CAMERA. Wyjątkowy program

Następnie mikrofon przejął Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny festiwalu Mastercard OFF CAMERA. "Trzonem festiwalu jest Konkurs Główny Wytyczanie Drogi. W tym roku znalazło się w nim tradycyjnie dziesięć produkcji z całego świata - jedna polska, 'Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej' Emi Buchwald. Wydaje mi się, że w tym roku Konkurs Główny […] jest wyjątkowo zróżnicowany kulturowo i geograficznie. Mamy reżyserki i reżyserów z Bałkanów, Sudanu, Egiptu, Quebecu, Wielkiej Brytanii, Europy Centralnej i Europy Zachodniej. Ich tematyka jest bardzo różnorodna: […] z jednej strony przemiany zachodzące na świecie [...], z drugiej szeroko pojęta zmiana".

"W tym roku w Konkursie jest siedem reżyserek i trzech reżyserów, co też bardzo mnie cieszy, bo pokazuje, że reżyserki zyskują coraz bardziej na widzialności. To trend światowy, nie tylko naszego festiwalu. Wszystkie twórczynie i twórcy przyjadą do Krakowa, by wziąć udział w spotkaniach z publicznością po seansach" - zaznaczył.

Kolejną ważną sekcją programu Mastercard OFF CAMERY jest Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, w którym znalazło się dziesięć tytułów, w tym jedna premiera - "Miłe kobiety" Marii Wojtyszki i Jakuba Krofty. Nagrody zostaną przyznane nie tylko reżyserom, ale także aktorkom, aktorom i debiutantom. Ostatnim wyróżnieniem jest Female Voice, wyraz uznania dla wybitnych twórczyń w polskim kinie.

W programie 19. Mastercard OFF CAMERY znalazła się także stała sekcja Festival Favourites, składająca się z tytułów, które zostały docenione na całym świecie. Zobaczymy w niej między innymi "Młodszą siostrę" Hafsii Herzi z nagrodzoną w Cannes rolą Nadii Melliti oraz "At Work" Valérie Donzelli, które walczyło w zeszłym roku o Złotego Lwa w Wenecji.

Kolejny raz w programie znaleźli się Amerykańscy Niezależni - "nowe, amerykańskie kino, które wyznacza trendy w kwestii schematu opowiadania oraz estetyki". Znalazły się w niej między innymi "Od nowa" Maxa Walkera-Silvermana z Joshem O'Connorem w roli głównej oraz "Erupcja" Pete'a Ohsa z Leną Góra i Charlie XCX.

Stępniak polecił także dwie sekcje: "W pewnym wieku, która opowiada o dojrzałych kobietach i pokazuje, że na zmiany nigdy nie jest za późno" oraz "Nastoletnie Dramaty - kino inicjacyjne, kino dojrzewania a rebours, którego bohaterowie i bohaterki muszą często radzić sobie z problemami, które przerosłyby niejednego dorosłego".

"Tegoroczną nowością, którą zamierzamy kontynuować w kolejnych edycjach, jest sekcja The Best Of. Bohaterem retrospektywy jest Wojciech Smarzowski, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów" - mówił Stępniak. W jej ramach zobaczymy "Dom dobry", "Pod mocnym aniołem" i "Różę". Pokaz ostatniego z wymienionych będzie miał miejsce w sobotę 25 kwietnia 2026 roku. Po seansie odbędzie się spotkanie z reżyserem oraz Marcinem Dorocińskim, który zagrał w filmie główną rolę.

19. Festiwal Mastercard OFF CAMERA. Kiedy odbędzie się krakowskie święto kina?

19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku.