Festiwal Mastercard OFF CAMERA od lat udowadnia, że polskie kino jest integralną częścią światowego krwiobiegu sztuki filmowej. Rodzime produkcje, choć zakorzenione w naszej specyficznej wrażliwości, coraz częściej operują uniwersalnym językiem, który budzi emocje w każdym zakątku świata. To właśnie ta idea przyświeca Konkursowi Polskich Filmów Fabularnych - sekcji, która jest przestrzenią do prezentacji tego, co w naszej kinematografii najciekawsze, najbardziej oryginalne i odważne. W tegorocznej edycji międzynarodowe Jury oceni dziesięć starannie wyselekcjonowanych tytułów - Konkurs ten od samego początku istnienia Festiwalu stawia na dialog między polskimi twórcami a zagranicznymi ekspertami, czego zwieńczeniem jest przyznanie Nagrody Głównej w wysokości 100 000 złotych. Skład tegorocznego gremium to inspirujące połączenie festiwalowego doświadczenia, reżyserskiej świeżości i producenckiej maestrii.

Pete Czernin, który będzie przewodniczył w tym roku pracom Jury, to uznany producent, który w 2005 roku wraz z Grahamem Broadbentem założył firmę Blueprint Pictures. Jego portfolio to pasmo sukcesów docenianych przez światową publiczność. Największym triumfem Blueprint Pictures jest film Martina McDonagha "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", który zdobył dwa Oscary, cztery Złote Globy oraz pięć nagród BAFTA, w tym dla najlepszego filmu. Była to ich trzecia współpraca, po nominowanych do najważniejszych nagród "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" oraz "7 psychopatów". Pete Czernin stoi za sukcesami takich tytułów jak "Dobrzy nieznajomi" z Andrew Scottem, "Wredne liściki" z Olivią Colman czy "Emma." z Anyą Taylor-Joy. Niedawno wyprodukował także "Przepis na morderstwo" z Glenem Powellem oraz "Dziki Koń Dziewięć" z Samwm Rockwellem i Johnem Malkovichem.

Janty Yates to ceniona i wielokrotnie nagradzana kostiumografka, która w trakcie swojej imponującej kariery współtworzyła wizje artystyczne wielu legendarnych reżyserów. W jej dorobku znajdziemy kostiumy do tak głośnych produkcji, jak "Miami Vice" Michaela Manna z Colinem Farrellem i Jamie Foxxem, "Wróg u bram" Jeana-Jacques'a Annauda z Jude'em Law, Edem Harrisem i Rachel Weisz, czy "Jude" Michaela Winterbottoma z Kate Winslet. Od lat pozostaje kluczową współpracowniczką Sir Ridleya Scotta - ich wspólna droga zawodowa rozpoczęła się w 2000 roku od "Gladiatora", za którego Yates została uhonorowana Oscarem. Kolejne wspólne projekty, takie jak "Napoleon" z Joaquinem Phoenixem, "Gladiator II" z Paulem Mescalem czy "Dom Gucci" z Lady Gagą, Adamem Driverem i Al Pacino, przyniosły jej szereg prestiżowych nominacji, m.in. do Oscarów, nagród BAFTA oraz Critics' Choice. Niedawno artystka zakończyła pracę na planie filmu "Gwiazdozbiór Psa" z Jacobem Elordim i Margaret Qualley, co stanowi już dziewiętnasty wspólny projekt w jej wyjątkowym duecie ze Scottem.

Kristian Fyllingsnes jest kluczową postacią dla norweskiego rynku filmowego. Jako dyrektor Bergen International Film Festival (BIFF) - wiodącego wydarzenia filmowego w Norwegii - Fyllingsnes wnosi do jury niezwykle rzadką umiejętność łączenia artystycznej wrażliwości z rynkowym pragmatyzmem. Jego droga zawodowa to ponad 18 lat intensywnej pracy w branży, podczas których dał się poznać jako jeden z najskuteczniejszych selekcjonerów i dystrybutorów. Praca w prestiżowej norweskiej firmie dystrybucyjnej Tour de Force pozwoliła mu zrozumieć, co sprawia, że lokalna opowieść staje się atrakcyjna dla widza zagranicznego.

Lillah Halla to brazylijska reżyserka i scenarzystka, która stała się jednym z najgorętszych nazwisk światowego kina niezależnego ostatnich lat. Kształcona w słynnej szkole filmowej EICTV na Kubie, jest uosobieniem energii, której Mastercard OFF CAMERA szuka w kinie najbardziej. Jej pełnometrażowy debiut, "Power Alley", stał się sensacją festiwalu w Cannes w 2023 roku, gdzie w ramach Critics' Week zdobył prestiżową nagrodę FIPRESCI. Dla polskich widzów i twórców postać Lillah Halla jest szczególnie istotna - to artystka, która doskonale zna krakowską publiczność, ponieważ jej film święcił triumfy właśnie na Mastercard OFF CAMERA w 2024 roku, zdobywając serca jurorów i widzów. "Power Alley" zebrało łącznie ponad 25 międzynarodowych nagród, od Rotterdamu po Palm Springs. Lillah Halla wnosi do panelu jurorskiego perspektywę twórcy, który nie boi się podejmować trudnych, współczesnych tematów i potrafi ubrać je w nowatorską formę. Obecnie pracuje nad nowymi projektami takimi jak "Golden Balls" i "Wombs".

Gabrielle Tana to brytyjska producentka, posiadająca niezwykłe wyczucie jakości, które wielokrotnie przekładało się na nominacje do najważniejszych nagród filmowych. To ona stoi za sukcesem "Tajemnicy Filomeny" Stephena Frearsa (cztery nominacje do Oscara) oraz nagrodzonej Oscarem "Księżnej" Saula Dibba. Gabrielle Tana to także producentka, która potrafi budować wieloletnie, twórcze relacje z wybitnymi artystami. Jej współpraca z Ralphem Fiennesem zaowocowała takimi dziełami jak "Koriolan", "Biały Kruk" czy "Kobieta w Ukryciu". Jej portfolio, obejmujące zarówno epickie produkcje pokroju "Trzynastu" Rona Howarda, jak i artystycznie wysmakowaną "Regentkę" Karima Aïnouza, świadczy o jej niesamowitej wszechstronności. Wśród nadchodzących projektów znajdują się "Switzerland" w reżyserii Antona Corbijna z Helen Mirren i Olivią Cooke w rolach głównych. Obecnie Gabrielle jest w postprodukcji filmu "Elsinore" Simona Stone'a z udziałem Andrew Scotta, Olivii Colman i Billie Piper.

W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych biorą udział: "Brat", reż. Maciej Sobieszczański; "Dobry chłopiec", reż. Jan Komasa; "Klarnet"; reż. Tola Jasionowska, "LARP. Miłość, trolle i inne questy", reż. Kordian Kądziela; "Miłe kobiety", reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta; "Ministranci", reż. Piotr Domalewski; "Pojedynek", reż. Łukasz Palkowski; "Trzy miłości", reż. Łukasz Grzegorzek; "Wielka Warszawska", reż. Bartłomiej Ignaciuk; "Zima pod znakiem Wrony", reż. Kasia Adamik;

Dziewiętnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku.