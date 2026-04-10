Ola Filipek drugą prowadzącą gali 19. edycji Mastercard OFF CAMERA

Justyna Miś

Do nadchodzącej 19. edycji Mastercard OFF CAMERA dołącza Ola Filipek. Dziennikarka, wspólnie z Agnieszką Hyży, poprowadzi najważniejsze wydarzenia Festiwalu: Galę Otwarcia w Kinie Kijów oraz Galę Zamknięcia w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Dziewiętnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego to nie tylko dziesięć dni intensywnych pokazów filmowych, ale przede wszystkim przestrzeń celebracji niezależnej twórczości. Wybór prowadzących tegoroczne gale to połączenie doświadczenia telewizyjnego z radiową charyzmą i pasją do popkultury. Obecność Oli Filipek na festiwalowej scenie dopełnia wizję tegorocznych wydarzeń, w których stawiamy na autentyczność i najwyższą kulturę słowa.

Zobacz również:

OFF Camera

Ola Filipek to dziennikarka radiowa doskonale znana słuchaczom stacji RMF FM. Jej błyskotliwość, doskonałe wyczucie dynamiki wydarzeń na żywo oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z mikrofonem sprawiają, że idealnie wpisuje się w charakter krakowskiego Festiwalu. Jej profesjonalizm i swoboda przed kamerą sprawiły, że od 2025 roku jest również gospodynią porannego programu "halo tu polsat", gdzie współtworzy format nadawany na żywo. Wspólnie z Agnieszką Hyży stworzy duet, który przeprowadzi widzów oraz zaproszonych gości przez kluczowe punkty programu.

"Kino niezależne ma w sobie tę niezwykłą siłę, że nie boi się zadawać trudnych pytań, a Mastercard OFF CAMERA to miejsce, gdzie te pytania wybrzmiewają najgłośniej. Cieszę się, że wspólnie z Agnieszką będziemy mogły towarzyszyć twórcom i publiczności w tym dialogu. Dla mnie Festiwal to przede wszystkim energia spotkań i emocje, których nie da się wyreżyserować. Możliwość współprowadzenia Gali Otwarcia w legendarnym Kinie Kijów oraz finałowego wieczoru w ICE Kraków to ogromny przywilej i szansa, by z bliska poczuć puls współczesnego kina, które zmienia nasze patrzenie na świat" - mówi Ola Filipek.

Festiwal rozpocznie się uroczystą Galą Otwarcia, która zainauguruje filmową majówkę w Krakowie. Zwieńczeniem dziesięciu dni pokazów będzie Gala Zamknięcia w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków. To właśnie tam, przy udziale naszych prowadzących, poznamy laureatów Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy oraz zwycięzców Konkursu Polskich Filmów Fabularnych.

Dziewiętnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku. Zapraszamy do wspólnego odkrywania bezkompromisowych opowieści i udziału w najważniejszych momentach tegorocznego święta kina.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze