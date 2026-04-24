W piątek, 24 kwietnia, w Krakowie rozpoczyna się 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa z udziałem organizatorów. Podczas niej zaprezentowano program wydarzenia oraz sylwetki gwiazd, które w nadchodzących dniach odwiedzą Kraków. W ciągu 10 dni odbędzie się ponad 200 pokazów filmowych, a miasto odwiedzi ponad 300 gości z Polski i zza granicy.

"Wszystko rozgrywa się w obrębie Rynku Głównego, bo naszym głównym centrum festiwalowym jest Pałac Potockich. Mamy też Pałac Pod Baranami, gdzie mieści się Kino Pod Baranami, mamy MOS - kino, które jest na ulicy Rajskiej, mamy salę na Akademii Sztuk Pięknych na Placu Matejki, mamy też kina plenerowe. Tak więc wszystko będzie działo się w Krakowie w obrębie Rynku Głównego i Plant" - powiedział dziennikarzom dyrektor festiwalu Szymon Miszczak.

Po konferencji prasowej dyrektor festiwalu Szymon Miszczak rozmawiał z dziennikarzami i szerzej opowiedział o festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Jako że festiwal ma w nazwie słowo "niezależne", Anna Kempys z redakcji Interia Film zapytała o to, co w dzisiejszych czasach oznacza sformułowanie "kino niezależne"?

- Dzisiaj kino niezależne znaczy to, co znaczyło na samym początku, kiedy tworzyliśmy ten festiwal, czyli niezależność artystyczną twórcy, niezależność artystyczną reżysera. Poprzez Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy chcemy dać twórcy rodzaj zastrzyku finansowego. 25 tysięcy dolarów ma pomóc walczyć z procesem zbierania środków na kolejny projekt. Mówiąc wprost, są to pieniądze, które wspierają proces twórczy. Ta niezależność jest też w filmach, które pokazujemy. Chodzi o niezależność twórczą reżysera, który prezentuje mocne, wyraziste historie - powiedział Miszczak.

Dyrektor mówił dziennikarzom, że 19. edycja będzie wyjątkowa, dzięki niezwykłym filmom, gościom i miejscom pokazów.

"Publiczność będzie oglądała wspaniałe, wyjątkowe filmy, które pokażą, jak możemy zmienić swoje życie. (...) Przez rok selekcjonujemy je bardzo wnikliwie, dla nas ważne jest opowiadanie historii. Pokazujemy filmy, które w 95 procentach nigdy nie trafią na ekrany polskich kin. Tak naprawdę Mastercard OFF CAMERA jest tym unikatowym miejscem, gdzie możemy je zobaczyć".

"Najważniejsze jest to, żeby festiwal odbywał się w nie tylko w stacjonarnych kinach, ale żeby wychodził do mieszkańców Krakowa, żeby był obecny w tkance miasta. Naszym centralnym punktem będzie miasteczko festiwalowe przy Galerii Krakowskiej. Tam będą spotkania, warsztaty, a przede wszystkim pokazy filmowe, mamy też kina plenerowe w Ogrodzie Botanicznym, na Rynku Podgórskim i na Placu Szczepańskim. Ważne jest, żeby mieszkańcy poczuli, że festiwal jest właśnie tutaj" - opowiadał Miszczak.

Czy jest jakiś wspólny mianownik, który łączy filmy pokazywane podczas tegorocznej edycji Mastercard OFF CAMERA?

"Dzisiaj wszyscy doświadczamy zmian, turbulencji, które są w otaczającej nas rzeczywistości i tak naprawdę filmowcy też to dostrzegają. Staramy się znaleźć to, co jest teraz najważniejsze, co jest pokazywane na międzynarodowych festiwalach. Starannie wybieramy te filmy, które chcemy pokazać w Krakowie. (...) Wspólna jest tematyka lęku przed tym, co nas otacza, bo tak naprawdę nie wiemy, jaki jest ten współczesny świat, jaki on będzie za dzień, za tydzień czy za miesiąc. Kwestie związane z wojnami, z migracją, z niepokojami politycznymi, z fake newsami - one są cały czas obecne nie tylko wśród nas, ale też wśród twórców, którzy tworzą o tym filmy. (...) Żyjemy w trudnych czasach, które zmieniają się niemalże z dnia na dzień i to właśnie będziemy pokazywać na naszych festiwalowych seansach" - wyznał Miszczak.

Szymon Miszczak - dyrektor festiwalu Mastercard OFF CAMERA INTERIA.PL

Festiwal co roku stawia sobie kolejne wyzwania i przygotowuje jakieś nowości. Tym razem dyrektor programowy zwrócił uwagę na THE BEST OFF, nową sekcję festiwalu Mastercard OFF CAMERA, poświęconą bezkompromisowemu kinu uznanych polskich twórców.

"W tym roku to jest THE BEST OFF: Smarzowski. Będziemy pokazywać filmy takie, jak "Pod Mocnym Aniołem", "Róża" czy "Dom dobry", które są ważne dla tego twórcy. Odbędą się spotkania z aktorami, którzy występują w tych filmach i z samym mistrzem, który będzie też brał udział w dyskusjach. Tę sekcję chcemy kontynuować w kolejnych latach" - stwierdził Miszczak.

19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbywa się w Krakowie w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku.