O filmie "Milcząca przyjaciółka"

Akcja "Milczącej przyjaciółki" rozgrywa się w uniwersyteckim ogrodzie botanicznym, w którego centrum rośnie okazały miłorząb japoński (gingko biloba). Na przestrzeni wieku staje się on niemym świadkiem i uczestnikiem historii trojga nieznajomych. Zdeterminowana dziewczyna walczy o miejsce na wydziale botaniki, szukając w cieniu drzewa schronienia przed uprzedzeniami zdominowanego przez mężczyzn świata nauki. Samotny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w jego milczącej obecności odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. Neurolog z Hong-Kongu (w tej roli zna-ny z filmów Wonga Kar-Waia Tony Leung) pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne.

"Milcząca przyjaciółka" to film, który koi, inspiruje i otwiera oczy na to, co na co dzień umyka naszej uwadze. Pozwala zanurzyć się w opowieści pełnej spokoju, piękna i emocjonalnej głębi, która przypomina, jak potężny wpływ ma na nas kontakt z przyrodą. To poruszająca historia o więziach, które przekraczają granice ludzkiego rozumienia - i o tym, że czasem najwierniejszego przyjaciela możemy znaleźć tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy.

Pokaz "Milczącej przyjaciółki" odbędzie się 30 kwietnia

"Milcząca przyjaciółka": Wyjątkowy pokaz

Premierowy pokaz "Milczącej przyjaciółki" odbędzie się 30 kwietnia o godzinie 20:45 w plenerze, w przestrzeni krakowskiego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wstęp wolny. W razie niepewnej pogody zabierz ze sobą parasolkę i ciepłe ubranie. Pokaz odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

Film Ildikó Enyedi zasili program 19. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, który odbywa się w Krakowie w dniach 24 kwietnia - 3 maja.

"Milcząca przyjaciółka" w dystrybucji Gutek Film w kinach od 22 maja.