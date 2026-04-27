Mastercard OFF CAMERA: Wielkie emocje. Tego na festiwalu jeszcze nie było

Krystian Zając

Trzeci dzień festiwalu Mastercard OFF CAMERA upłynął pod znakiem intensywnych filmowych emocji, ale też spotkań ze sztuką, rozmów i refleksji wykraczających poza ekran kinowy. Wyjątkowym dowodem na te emocje był odważny gest golenia głów przez Nikodema Rozbickiego i Szymona Miszczaka w ramach wsparcia fundacji Cancer Fighters. Wielbiciele polskiego kina mieli również okazję do wysłuchania rozmowy z Wojciechem Smarzowskim, który przybliżył kulisy pracy nad swoimi kultowymi dziełami.

Nikodem Rozbicki podczas festiwalu Mastercard OFF CAMERA, siedzi z ogoloną połową głowy i mikrofonem w dłoni.
Nikodem Rozbicki na festiwalu Mastercard OFF CAMERAKlaudia Kotmateriały prasowe

Mastercard OFF CAMERA: Golenie głów i szczere rozmowy

W trakcie rozmowy Maksa Behra z Nikodemem Rozbickim podczas OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN byliśmy świadkami niezwykle poruszającego momentu solidarności w ramach akcji Łatwogang. Nikodem Rozbicki oraz Dyrektor Festiwalu, Szymon Miszczak, zdecydowali się na publiczne zgolenie głów, by wesprzeć podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Ten odważny gest, wykonany w rytm utworu "Diss na raka" Bedoesa i Mai Mecan, przypomniał wszystkim zgromadzonym w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej, że kino może być przestrzenią realnej pomocy. Skala inicjatywy, która zebrała już dziesiątki milionów złotych, udowadnia, że w słusznej sprawie "wszystkie chwyty są dozwolone".

Justyna Miś

Na Festiwalu Mastercard OFF CAMERA pojawił się także Wojciech Smarzowski. W sekcji "THE BEST OFF: SMARZOWSKI" zaprezentowano trzy jego filmy: "Róża", "Dom zły" oraz "Pod Mocnym Aniołem", szczególnie związanym z Krakowem, gdzie był realizowany. Podczas niedzielnego spotkania OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN, które poprowadził Kuba Armata, rozmowa dotyczyła nie tylko samego dzieła filmowego, ale również metod pracy reżysera. "Dla mnie w pracy z aktorami najważniejsze jest przekazanie motywacji i emocji. Żeby te emocje się nie powtarzały, otaczam się aktorami wybitnymi, dlatego nie muszę im mówić, jak grać. Otaczam się ludźmi, którzy podobnie postrzegają świat, dlatego podczas pracy rozmawiamy o znaczeniach" - mówił Wojciech Smarzowski.

Maks Behr w ramach OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN rozmawiał także z Anitą Sokołowską o filmie "Miłe Kobiety", debiucie reżyserskim Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty. To kolejna propozycja poruszająca temat kobiet, ich ról społecznych, wychodzenia poza schematy oraz codzienności ich doświadczeń. Aktorka podkreśliła w rozmowie: "Komercja nie jest moją domeną, ale podczas Festiwalu Kina Niezależnego czuję się wyśmienicie. Tu jest naprawdę dobra energia!".

Po wieczornym seansie "Niewdzięczności", filmu balansującego między chorobą, absurdem, a jak przystało na sekcję "Sprawy Kryminalne", motywem morderstwa, odbyła się sesja Q&A. Reżyser Olmo Omerzu opowiadał o procesie pracy nad filmem, a zapytany o jego komediowy wymiar zaznaczył, że "to właśnie sytuacje, w których znaleźli się bohaterowie, naturalnie nadawały całości warstwę humorystyczną, a wątek kryminalny miał wciągać widza" - i zresztą taki był!

Choć wydarzenia z głównego nurtu oscylują wokół sal kinowych, niedzielę można było rozpocząć od wizyty w muzeum MOCAK i wystawy Ewy Partum "Completing Life", w której twórczość artystki stanowi wyraźny feministyczny manifest. Ekspozycja w interesujący sposób podejmuje temat miłości i kobiecości, nie zapominając o twórczości eksperymentalnej. Na wystawie czekały prace innych artystek, Moniki Drożyńskiej czy Cecylii Malik, silnie związanych z miastem, które aktualnie tętni filmowymi emocjami, czyli Krakowem. W przestrzeni muzeum na uczestników czekał "IV Międzynarodowy Przegląd Filmów o Sztuce Outsiderów". Prezentowane produkcje ukazywały życie artystyczne osób często wykluczonych, a poruszające historie bohaterów i ich twórczości potwierdzały, że Festiwal Mastercard OFF CAMERA nie dzieli, lecz łączy!

