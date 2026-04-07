Mastercard OFF CAMERA: kolejne tytuły Konkursu Polskich Filmów Fabularnych

Mastercard OFF CAMERA: Między fantazją a historią. Kolejne tytuły Konkursu Polskich Filmów Fabularnych

"Co roku Konkurs Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA zabiera widzów i naszych zagranicznych jurorów, oceniających prezentowane w nim filmy, w zróżnicowaną i fascynująca podróż przez świat rodzimej kinematografii. W tym roku brawurowo zrealizowane debiuty sąsiadują z nowymi produkcjami uznanych już i nagradzanych polskich reżyserów. (...) Jestem sam ciekawy, co zostanie docenione przez międzynarodowe jury złożone z uznanych ekspertów i filmowców" - mówi Grzegorz Stępniak, Dyrektor Artystyczny MOC.

Twórcy zaproszeni do tegorocznej edycji konkursu nie tylko sprawnie operują filmową formą, ale przede wszystkim stawiają na autentyczność w portretowaniu ludzkich emocji. Tegoroczna selekcja to dowód, że polscy artyści coraz śmielej sięgają po nieoczywiste środki wyrazu, by opowiadać o uniwersalnych lękach i pragnieniach.

Oto tytuły!

"Klarnet", reż. Tola Jasionowska

Na północno-wschodnim krańcu Polski, na skraju jeziora, stoi dom kobiet - matek, córek i sióstr. Z pokolenia na pokolenia przekazują one sobie niedostępność, niezłomność oraz rodzinne tajemnice. Dwudziestoletnia Łucja (Weronika Humaj) będzie w stanie rozpocząć samodzielne życie dopiero wtedy, gdy zmierzy się z prawdą o swojej rodzinie. Nieoczekiwane spotkanie z tajemniczym lekarzem (Andrzej Chyra) uruchamia lawinę zdarzeń. Stary klarnet prowadzi Łucję do historii dawno wymazanej z kart rodzinnego albumu. Aby Łucja mogła usłyszeć melodię własnego życia, muszą zostać zerwane wszystkie zasłony, a winy wybaczone.

"LARP. Miłość, trolle i inne questy", reż. Kordian Kądziela

LARP to terenowa wersja gier RPG, której uczestnicy wspólnie tworzą oraz przeżywają opowieści spod znaku magii i miecza, wcielając się w wybrane przez siebie role. W tym wymyślonym świecie Sergiusz (Filip Zaręba) jest prawdziwym herosem - męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym - już niekoniecznie. Sytuacja chłopaka komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w szkole pojawia się nowa uczennica - piękna Helena (Martyna Byczkowska), w której Sergiusz zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów (Bartłomiej Topa).

"Miłe kobiety", reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta

Tytułowych miłych kobiet jest pięć - są w różnym wieku i odkrywają w sobie niezwykłe supermoce: emocjonalne, relacyjne i życiowe. To chociażby empatia, intuicja, wytrzymałość czy humor. W centrum tej opowieści znajduje się Milena (Anita Sokołowska) - zapracowana prawniczka, która dźwiga na barkach wiele obowiązków, zarówno zawodowych, jak i emocjonalnych, związanych z próbą utrzymania w ryzach wielopokoleniowej rodziny. W swoim filmowym debiucie cenieni twórcy teatralni - Maria Wojtyszko i Jakub Krofta - opowiadają o kobiecości w całym jej spektrum: od dojrzewania, przez macierzyństwo, kryzys wieku średniego, żałobę, aż po starość.

"Pojedynek", reż. Łukasz Palkowski

Rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące polskich oficerów i przedstawicieli elit trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Tytułowy pojedynek to psychologiczna gra między ambitnym majorem NKWD Wasilijem Zarubinem a młodym polskim oficerem i genialnym pianistą Karolem Grabowskim. Ważne dla Polaków wydarzenia - agresja sowiecka, internowanie elit w obozach NKWD i przygotowania do zbrodni katyńskiej - zostają pokazane przez pryzmat psychologicznej relacji pomiędzy dwójką głównych bohaterów, w których role wcielają się Jakub Gierszał i irlandzki aktor Aidan Gillen.

"Trzy miłości", reż. Łukasz Grzegorzek

Lena (Marta Nieradkiewicz), czterdziestoletnia aktorka, świeżo po rozwodzie, chce ułożyć swoje życie na nowo. Gotowa na zmiany, szybko wpada w objęcia tętniącej nocnym życiem Warszawy, a zaraz potem Kundla (Mieszko Chomka) - młodego studenta. Ich związek to eksplozja namiętności, w której stopniowo rozmywają się granice między bliskością i pożądaniem. Tymczasem Jan (Marcin Czarnik), były mąż Leny i ceniony prawnik, nie potrafi pogodzić się z końcem ich małżeństwa. Aplikacja szpiegowska zainstalowana w telefonie kobiety oraz wynajęte mieszkanie naprzeciw jej okien stają się narzędziami kontroli nad nią. Czy to jeszcze nieszczęśliwa miłość, czy już niebezpieczna obsesja?

19. Mastercard OFF CAMERA 2026

Dziewiętnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku.