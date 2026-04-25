Mastercard OFF CAMERA: Katarzyna Zawadzka o kinie niezależnym

Katarzyna Zawadzka jest polską aktorką teatralną, filmową i telewizyjną. W swoim portfolio zgromadziła role w filmach takich jak "Listy do M. 3", "Chce się żyć", "Prorok", "W imieniu diabła" czy "Bad Boy". Podczas gali otwarcia 19. edycji Mastercard OFF CAMERA aktorka zdradziła redakcji Interii Film, czym dla niej jest kino niezależne.

"Dla mnie kino niezależne jest wolnością, wolnością na wielu płaszczyznach, wolnością wypowiedzi, wolnością wyobraźni, wolnością wyrażania siebie. Czymś, co bardzo należy wspierać, bo to wytycza nam nowe drogi, nowe spojrzenia, pokazuje nam nowych twórców, o których za chwilę pewnie będzie bardzo głośno i tworzy naszą przyszłość" - mówi aktorka.

Zapytana o to, co w kinie niezależnym chciałaby widzieć częściej, odpowiedziała: "Ja jestem w ogóle otwarta na kino niezależne i jestem bardziej ciekawa, jak młodzi podchodzą do rzeczywistości i o jakich tematach chcą mówić".

Co według Katarzyny Zawadzkiej wyróżnia OFF CAMERĘ spośród innych festiwali?

"Odbywa się w Krakowie i sam ten fakt daje poczucie, że to jest coś wyjątkowego, bo Kraków jest wyjątkowy. Jego energia w połączeniu z tak wyjątkowym wydarzeniem, jakim jest właśnie festiwal Mastercard OFF CAMERA, tworzy niesamowitą synergię i coś takiego, do czego z ogromną przyjemnością wraca się co rok" - wyznała Katarzyna Zawadzka.

