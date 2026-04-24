Mastercard OFF CAMERA 2026: Znamy wszystkie szczegóły święta kina w Krakowie

Mastercard OFF CAMERA 2026: Co nas czeka?

Już 24 kwietnia odbędzie się uroczysta Gala Otwarcia 19. edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Tegoroczne święto filmu zainauguruje polska premiera najnowszego dzieła uznanej francuskiej reżyserki Alice Winocour pod tytułem "Ikona mody".

Wyjątkowym momentem tej edycji będzie również uhonorowanie kolejnej wielkiej osobowości świata kina. Do grona laureatów prestiżowej nagrody "Pod Prąd" dołączy w tym roku Jim Sheridan. Ten mistrz emocjonalnego i zaangażowanego społecznie kina, którego dzieła zdobyły aż szesnaście nominacji do Oscara, przyjedzie do Krakowa osobiście, by spotkać się z publicznością i podzielić swoją wizją sztuki filmowej. Wizyta reżysera to także okazja do przedpremierowego pokazu jego najnowszego filmu pod tytułem "Werdykt", który zrealizował wspólnie z Davidem Merrimanem. To surowy dramat skupiony na mechanizmach podejmowania sądowych decyzji, w którym role główne zagrali Vicky Krieps oraz Aidan Gillen. Pokaz odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 21:00 w Auli ASP.

Sercem Festiwalu pozostaje Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi", stanowiący przestrzeń dla świeżego języka filmowego. Dziesięć debiutów i drugich filmów z całego świata, nagradzanych wcześniej na prestiżowych festiwalach od San Sebastian po Rotterdam, powalczy o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów. O tym, w czyje ręce trafi to wyróżnienie, zdecyduje międzynarodowe jury w składzie: Anna Jadowska, Mike Goodridge, James Price oraz Killian Scott. Równie interesująco zapowiada się Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, gdzie dziesiątce starannie wyselekcjonowanych rodzimych produkcji przyjrzą się eksperci światowego formatu: Pete Czernin, Janty Yates, Kristian Fyllingsnes, Lillah Halla oraz Gabrielle Tana i przyznają nagrodę w wysokości 100 000 złotych, której partnerem jest ORLEN.

Ważnym głosem Festiwalu są sami widzowie. Reżyserzy i reżyserki filmów biorących udział w obu konkursach walczą o Nagrodę Publiczności, której partneruje Bank BNP Paribas. Przed seansami konkursowymi publiczność otrzyma karty do głosowania, by po projekcji móc samodzielnie wskazać tytuł, który najbardziej ich poruszył. Swoje wyróżnienie przyzna również FIPRESCI - Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych, zrzeszająca ekspertów z ponad 50 krajów świata.

Doceniony zostanie także proces produkcji. Po raz kolejny zostanie wręczona Nagroda KIPA dla najlepszego debiutującego producenta. Inicjatywa Sekcji Młodych Producentów KIPA ma na celu wsparcie twórców pełnometrażowych filmów, które spełniają warunek premiery kinowej lub festiwalowej, a zwycięzca otrzyma 16 000 zł. Festiwal nie zapomina o najmłodszych twórcach - konkurs #63sekundy. Ich zadaniem jest filmowe opowiedzenie o wizji przyszłości w świecie pełnym zmian. Głównym organizatorem konkursu jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Wysokość nagród: I miejsce - 10 000 zł, II miejsce - 2000 zł, III miejsce - 1000 zł.

Bogaty program tegorocznej edycji obejmuje zróżnicowane sekcje tematyczne, wśród których znajdą się: Amerykańscy Niezależni, Festiwalowe Hity, Nastoletnie Dramaty, Polityczne Fikcje, Sprawy Kryminalne oraz W Pewnym Wieku. Ważną część stanowią Pokazy Specjalne, a wśród nich projekcja "Powidoków" - ostatniego filmu Andrzeja Wajdy, patrona Nagrody Głównej Festiwalu. To właśnie z jego twórczością związane będzie wyjątkowe spotkanie z Mają Ostaszewską, aktorką znaną m.in. z "Katynia". Rozmowa odbędzie się 2 maja o godz. 13:00 w Muzeum Manggha. Po spotkaniu będzie możliwość zwiedzenia wystawy "Wajda. W stulecie urodzin", którą przez cały dzień będzie można obejrzeć bezpłatnie dzięki wsparciu Partnera Strategicznego - marki ORLEN.

W ramach pokazów specjalnych przybliżymy również sylwetkę Anny Jadowskiej, prezentując jej nagradzane "Dzikie róże" oraz głośny debiut Damiana Kocura "Chleb i sól". Festiwal składa także ukłon w stronę Wojciecha Smarzowskiego, przypominając w ramach specjalnego przeglądu THE BEST OFF: Smarzowski takie obrazy jak: "Róża", "Pod Mocnym Aniołem" oraz najnowszy "Dom dobry". Kino wyjdzie także w przestrzeń miejską - projekcje odbędą się na Rynku Podgórskim, placu Szczepańskim, przy Galerii Krakowskiej oraz w Ogrodzie Botanicznym, gdzie premierowo będzie można obejrzeć "Milczącą przyjaciółkę" w reżyserii Ildikó Enyedi.

Kino niezależne to jednak przede wszystkim przestrzeń autentyczności i ludzi, którzy potrafią zdefiniować emocje całej generacji. Tegoroczne nominacje aktorskie oraz wyróżnienia Female Voice to starannie wyselekcjonowany kalejdoskop artystów, którzy rzucili wyzwanie schematom. W kategorii Najlepsza Aktorka o nagrodę powalczą: Monika Frajczyk ("Dobry chłopiec"), Agnieszka Grochowska ("Brat"), Marta Nieradkiewicz ("Trzy miłości"), Anita Sokołowska ("Miłe kobiety") oraz Zofia Wichłacz ("Zima pod znakiem Wrony"). Wśród nominowanych do tytułu Najlepszego Aktora znaleźli się: Andrzej Chyra ("Klarnet"), Marcin Czarnik (nominowany za dwie role w "Miłych kobietach" i "Trzech miłościach"), Jakub Gierszał ("Pojedynek"), Andrzej Konopka ("LARP. Miłość, trolle i inne questy" i "Zima pod znakiem Wrony") oraz Tomasz Ziętek ("Wielka Warszawska").

Festiwal docenia także młode talenty w sekcji Mastercard Rising Star, gdzie nominowani zostali Bruno Błach-Baar, Tobiasz Wajda oraz Filip Wiłkomirski. Z kolei nagroda Female Voice Award w wysokości 50 000 złotych, przyznawana we współpracy z Mastercard i Bankiem BNP Paribas, uhonoruje kobiety odważnie kreujące filmową rzeczywistość - w tym roku szansę na nią mają: Kasia Adamik, Weronika Bilska, Jolanta Dylewska, Ewa Piaskowska oraz Maria Wojtyszko.

Festiwal to jednak nie tylko ekran, ale i bogata oferta wydarzeń towarzyszących. Wyjątkowym partnerem edycji jest Zamek Królewski na Wawelu, który otwiera przed gośćmi swoje podziemia i komnaty. Od 24 kwietnia w Ogrodach Królewskich będzie można podziwiać prace Joanny Rajkowskiej, w tym słynne "Pisklę". Odwiedzający Wawel odkryją nowoczesny Gabinet Porcelanowy, którego lustrzane wnętrza przywodzą na myśl kadry z "Incepcji" Christophera Nolana, a także zejdą do zmodernizowanej Smoczej Jamy. Nowością jest wystawa "Międzymurze" wykorzystująca technologie immersyjne i mappingi, by przybliżyć historię fortyfikacji.

Współczesna technologia i sztuka spotykają się także w Centrum Nowych Mediów Wesoła Immersive. Prezentowana tam wystawa łączy rzeźby kinetyczne, projekcje 360° i ekrany wolumetryczne, tworząc dynamiczne środowisko, w którym widz staje się częścią opowieści. Motywem przewodnim jest instalacja "ZORZA", nawiązująca do identyfikacji wizualnej Festiwalu.

Ważnym punktem na mapie kulturalnej Krakowa będzie również Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, prezentujące wystawę "Ewa Partum. Contemplating Art, Contemplating Love". Ekspozycja ta, dostępna od 7 marca do 14 czerwca, to feministyczny manifest artystki, która od 60 lat walczy o nową, niepatriarchalną rzeczywistość. Jej prace zostaną zestawione z dziełami takich twórców jak Marina Abramović, Joseph Beuys czy Yoko Ono, dotykając kwestii zaangażowania społecznego i rebelii.

Centrum festiwalowego życia towarzyskiego stanie się Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej, działające od 24 kwietnia do 3 maja. Codziennie o 12:00, 14:00 i 16:00 odbywać się będą tam otwarte wywiady z gwiazdami w ramach cyklu "OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN", prowadzone przez Maksa Behra, Natalię Rybę i Kubę Armatę. Nowością edycji będą rozmowy Marty Nieradkiewicz z gościniami sekcji W Pewnym Wieku, odbywające się na przełomie kwietnia i maja. Przestrzeń Miasteczka to także miejsce regeneracji i inspiracji - w specjalnej strefie Pranamat będzie można odnaleźć chwilę spokoju między seansami, a warsztaty organizowane przez Answear.Lab pozwolą na kreatywne spotkanie z modą i designem. Dodatkowym udogodnieniem dla festiwalowiczów będzie dostępność paczkomatu, który pojawi się w Miasteczku dzięki współpracy z ORLENEM, ułatwiając logistykę i odbiór przesyłek w samym sercu wydarzeń. Wieczorami Miasteczko zmieni się w kino plenerowe, oferując o 17:00 kino familijne, a o 20:00 największe festiwalowe hity, tworząc niepowtarzalną okazję do spot-kania z niesamowitymi historiami pod gwiazdami.