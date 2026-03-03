Amerykańscy niezależni

Amerykańscy niezależni i Mastercard OFF CAMERA to nierozłączne dopasowanie, które widzom festiwalu co roku przynosi bardzo dużo emocji. Sekcja ta zaskakuje zarówno głośnymi nazwiskami w mało-głośnych produkcjach, ale przede wszystkim wysokim poziomem opowiadanych historii i kunsztowną realizacją kina zza oceanu.

"Późna sława"

W tej adaptacji noweli Artura Schnitzlera znakomity amerykański aktor Willem Dafoe wciela się w rolę zapomnianego nowojorskiego poety Eda Saxbergera. Brak artystycznego spełnienia sprawił, że bohater wiedzie obecnie spokojne, rutynowe życie jako pracownik poczty. Z tego marazmu wytrąca go młody fan jego twórczości, który pewnego dnia niespodziewanie pojawia się w progu jego mieszkania.

Zaskoczony skalą entuzjazmu i podziwu ze strony chłopaka Saxberger zostaje wciągnięty w krąg dwudziestokilkulatków, którzy szybko zaczynają traktować go jak swojego mentora i okrzykują na nowo odkrytym geniuszem. Ważną rolę w grupie odgrywa Gloria (Greta Lee), która od pierwszego momentu zaczyna fascynować Eda. Akcja filmu Kenta Jonesa rozgrywa się w samym centrum nowojorskiego Manhattanu. W równej mierze jest opowieścią o tytułowej późnej sławie, jak również portretem miejsca, które uchodziło kiedyś za artystyczną mekkę.

"Od nowa"

W swoim nowym filmie amerykański reżyser Max Walker-Silverman przenosi nas do swojego rodzinnego Kolorado. Imponujące, bezkresne krajobrazy San Luis Valley stają się tłem dla delikatnej, humanistycznej opowieści o nadziei, solidarności i wierze w ludzką przyzwoitość. Bohaterem "Od nowa" jest Dusty - współczesny kowboj, którego ranczo strawił niszczycielski pożar lasu. Mężczyzna trafia do prowizorycznego obozowiska stworzonego z myślą o osobach dotkniętych przez katastrofalny żywioł. Powoli układa tam na nowo swoje życie, znajdując oparcie w ludzkich więziach i zaczynając odbudowywać relacje z bliskimi. Na miejscu niespodziewanie spotyka byłą żonę - Ruby (Meghan Fahy) oraz małą córeczkę - Caille-Rose (Lily LaTorre).

Walker-Silverman, dla którego jest to bardzo osobisty projekt, łączy w filmie perspektywę intymnej, kameralnej historii z głębszą refleksją, na temat kryzysu klimatycznego. Na szczególną uwagę zasługuje kreacja Josha O'Connora w roli głównej - tak odmienna od ról, w których mogliśmy go dotychczas oglądać.

"Rachunek za dorosłość"

Nagrodzony prestiżowym Sundance Film Festival pełnometrażowy debiut Joela Alfonso Vargasa przenosi nas w realia dominikańskiej społeczności na nowojorskim Bronksie. Dla dziewiętnastoletniego Rico (Juan Collado) życie kręci się według stałego schematu. Dorywcza praca, polegająca na naganianiu potencjalnych klientów na domowej roboty wzmocnione koktajle, imprezy z kumplami, palenie jointów i powtarzające się kłótnie z matką (Yohanna Florentino) oraz dorastającą siostrą (Nathaly Navarro). Rico żyje tu i teraz, nie zastanawiając się specjalnie nad przyszłością swoją oraz bliskich.

W pewnym momencie będzie jednak musiał, bo nastoletnia Destiny (Destiny Checo) oznajmia, że jest z nim w ciąży. Odrzucona przez rodzinę dziewczyna wprowadza się do ciasnego mieszkania Rico. To moment, w którym ich naiwna, młodzieńcza miłość będzie musiała stawić czoła brutalnej rzeczywistości, związanej z brakiem pieniędzy, presją rodziny i nieposiadaniem jakiegokolwiek planu. "Rachunek za dorosłość" to bardzo osobisty film dla Vargasa, bo sam urodził się i wychował na Bronksie.

Festiwalowe hity

Sekcja Festiwalowe hity co roku przyjmuje formę przeglądu najlepszych, najbardziej oryginalnych i najchętniej oglądanych filmów podczas festiwali kina niezależnego na całym świecie. Wyróżniające się produkcje to odważne projekty z różnych kręgów geograficznych i kulturowych, starannie wybrane specjalnie dla widzów Mastercard OFF CAMERA.

"At Work"

Paul Marquet (świetna rola Bastiena Bouillona) to główny bohater filmu Valérie Donzelli, który nagrodzony został za scenariusz podczas festiwalu w Wenecji. Paul to odnoszący sukcesy komercyjny fotograf, który porzuca stabilną i dobrze płatną karierę, by w pełni oddać się pisaniu - zwłaszcza że ma już na koncie trzy cenione, choć nie najlepiej sprzedające się książki. Po tym, jak jego żona wraz z dziećmi decyduje się wyjechać do Kanady, a wydawca przekonuje go, że nowa książka w obecnej wersji nie nadaje się do publikacji, Paul staje pod ścianą. Oszczędności kurczą się w niebezpiecznym tempie, a on nie chce wracać do dawnej profesji.

Decyduje się zainstalować aplikację, która umożliwia łapanie dorywczych zleceń związanych z pracą fizyczną - takich jak koszenie trawników czy montaż mebli. Bohater poznaje nowe dla siebie realia, w których każdy pracodawca zastanawia się, jak zapłacić jak najmniej, a po wszystkim może jeszcze wystawić negatywną ocenę.

"Młodsza siostra"

Siedemnastoletnia Fatima (nagrodzona za tę rolę na festiwalu w Cannes Nadia Melliti) jest najmłodszą z trzech córek francusko-algierskiej rodziny mieszkającej na paryskich przedmieściach. Dziewczyna, która była do tej pory wzorową uczennicą, rozpoczyna studia filozoficzne, a co za tym idzie, nawiązuje nowe przyjaźnie, umawia się na randki, cieszy się życiem. Jej rzeczywistość to jednak ciągłe balansowanie między lojalnością wobec kochającej, ale konserwatywnej rodziny, wiarą muzułmańską, a rodzącym się w niej pociągiem do kobiet.

Fatima obawia się, że to ostatnie dla jej bliskich byłoby nie do zaakceptowania. Rejestrując się na portalu randkowym, bohaterka zaczyna eksplorować swoją seksualność, poznawać własne potrzeby, zastanawiać się nad swoją tożsamością. Zwłaszcza gdy wchodzi w relację z koreańską pielęgniarką Ji-Na (Ji-min Park). Związek przynosi Fatimie zarówno radość, jak i ból, pozwalając jej lepiej zrozumieć siebie. Film wyreżyserowany przez popularną francuską aktorkę Hafsie Herz to subtelny, ale i poruszający portret młodej dziewczyny, która wchodzi w dorosłe życie i kształtuje swoją tożsamość.

"Łobuz"

Tytułowy Łobuz (Frank Dillane jako Mike) to młody Londyńczyk, który żyje na ulicy, zmaga się z uzależnieniem i codzienną walką o przetrwanie. Bohater spędza kolejne dni, prosząc o drobne, a jednocześnie szuka kawałka dachu nad głową, miejsca, w którym mógłby ukryć swój skromny dobytek. Kiedy nieznajomy mężczyzna chce zapłacić za jego posiłek, Mike postanawia skorzystać z okazji. Mężczyzna potrafi w jednej chwili zmienić się z pełnego uroku niewinnego człowieka w drapieżnika i manipulatora, którego zamiary nie są wcale takie szlachetne. Wybuchająca w nieoczekiwanych momentach agresja bohatera przeplata się z młodzieńczą beztroską i dojmującą potrzebą bliskości.

Reżyserki debiut popularnego brytyjskiego aktora Harrisa Dickinsona to hołd złożony jednemu z jego mistrzów - Kenowi Loachowi. Podobnie jak starszy z twórców, tak i on z dużą empatią kieruje wzrok na ludzi z marginesu społecznego, pokazując jak często bywają oni bezradni w starciu z systemem.

Powyższe sześć tytułów to tylko początek zaplanowanych propozycji na dwie stałe sekcje Festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Już teraz zachęcamy do śledzenia strony i mediów społecznościowych festiwalu i zaplanowania swojej obecności podczas 19. edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA w Krakowie!