Mary Pawłowska to aktorka urodzona w 2002 roku. Obecnie jest studentką aktorstwa na Akademii Teatralnej w Warszawie i stawia pierwsze kroki na małym oraz dużym ekranie.

Do tej pory mogliśmy ją oglądać w serialach, takich jak "Pati", "Czarna śmierć", czy drugi sezon "Klangora". W "Wielkiej Warszawskiej" zalicza debiut w filmie fabularnym, wcielając się w postać Ewy, młodej dżokejki.

Mary Pawłowska na gali zamknięcia Mastercard OFF CAMERA

Mary Pawłowska w rozmowie z Interią na gali zamknięcia Mastercard OFF CAMERA podzieliła się swoimi wrażeniami z festiwalu.

"Jestem absolutnie zachwycona klimatem tego festiwalu. Udało mi się oglądać nawet po cztery, trzy filmy dziennie. Spędzałam całe dnie w kinie. Takim moim największym zaskoczeniem i filmem, który zrobił na mnie największe wrażeniem na tym festiwalu był 'Dobry chłopiec' Jana Komasy" - opowiadała aktorka.

Pawłowska wróciła także wspomnieniami do pracy na planie "Wielkiej Warszawskiej".

"To była przepiękna przygoda. Też w dużej mierze dla mnie ze względów prywatnych, bo od dziecka jeździłam konno, więc spełniły się moje dwa marzenia: o tym, żeby zostać aktorką i pracować w zawodzie, robić filmy i jednocześnie to dziecięce marzenie, żeby być dżokejką, jeździć jak najwięcej, ścigać się. To była piękna przygoda i z sentymentem to wspominam. Siłą rzeczy to będzie jeden z najważniejszych filmów w moim życiu, bo pierwszy" - podsumowała.

Mary Pawłowska i Tomasz Ziętek w filmie "Wielka Warszawska" NEXT FILM materiały prasowe

"Wielka Warszawska": o czym jest film?

"Wielka Warszawska" to historia o sporcie, mafii i walce o marzenia tocząca się w burzliwych początkach lat 90. Sensacyjne, zrealizowane z rozmachem widowisko osadzone w świecie wyścigów konnych. Scenariusz filmu jeszcze w latach 80. wyszedł spod ręki Jana Purzyckiego, autora klasyków "Wielki Szu" i "Piłkarski poker". Za reżyserię oraz adaptację scenariusza "Wielkiej Warszawskiej" odpowiada Bartłomiej Ignaciuk.