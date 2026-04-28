Mastercard OFF CAMERA: Co nas czeka piątego dnia festiwalu?

Centralnym punktem wtorkowego programu będzie sekcja Konkursu Polskich Filmów Fabularnych, w której oczy wszystkich zwrócone będą na produkcję "Wielka Warszawska". Po seansie widzowie wezmą udział w spotkaniu z twórcami, które uświetni obecność reżysera Bartłomieja Ignaciuka, producentki Alicja Grawon-Jaksik oraz wybitnej obsady.

O kulisach powstawania filmu opowiedzą Tomasz Ziętek, Piotr Trojan, Mary Pawłowska i Szymon Kukla. To unikalna okazja, by z pierwszej ręki usłyszeć o pracy nad jednym z najbardziej intrygujących tytułów tegorocznej edycji.

Popołudnie w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej upłynie pod znakiem cyklu OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN. Harmonogram rozmów, prowadzonych przez Maksa Behra, Kubę Armatę i Natalię Rybę, prezentuje się następująco:

-o godzinie 12:00 gościnią będzie Michalina Łabacz

-o 14:00 przed publicznością wystąpi Weronika Humaj

-natomiast o 16:00 odbędzie się spotkanie z Magdaleną Koleśnik.

W Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej czekają na widzów nie tylko spotkania, ale również warsztaty. Już od rana, w ramach warsztatów "Czy potrafisz wymyślić ten film?", studenci i uczniowie szkół średnich staną przed szansą rozwinięcia swoich umiejętności narracyjnych pod okiem profesjonalistów, udowadniając, że Mastercard OFF CAMERA to nie tylko miejsce projekcji, ale przede wszystkim przestrzeń dla nowej fali talentów.

Program zamyka propozycja skierowana do kobiet poszukujących w kinie i sztuce autentyczności oraz balansu. Warsztaty somatyczne "CIAŁO, które pamięta" pozwolą uczestniczkom na chwilę wytchnienia i głęboką pracę z ruchem. To subtelne domknięcie intensywnego, pełnego gwiazdorskich nazwisk i branżowych dyskusji dnia.

Harmonogram Dnia:

12:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN: Michalina Łabacz

12:00 Warsztaty dla kobiet: "CIAŁO, które pamięta"

14:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN: Weronika Humaj

16:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN: Magdalena Koleśnik

17:45 Film "Wielka Warszawska" połączony ze spotkanie Q&A, którego gośćmi będą: Bartłomiej Ignaciuk, Alicja Grawon-Jaksik, Tomasz Ziętek, Piotr Trojan, Mary Pawłowska i Szymon Kukla.