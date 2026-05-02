Galę zamknięcia 19. edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA poprowadziły Agnieszka Hyży i Aleksandra Filipek.

Na początku uroczystości głos zabrał Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu. "Jak co roku trudno mi uwierzyć, że te festiwalowe dni minęły tak szybko. Przed nami jeszcze dzisiejsza gala, dużo może się wydarzyć, a jutro kolejne seanse. To dobry moment, by zatrzymać się o spojrzeć na to, co wspólnie stworzyliśmy przez te dziewięć festiwalowych dni" - powiedział.

"To festiwal, który od początku opiera się na odwadze, wrażliwości, poszukiwaniu prawdy. To przestrzeń zarówno dla debiutantów, jak i uznanych twórców. Właśnie młodzi artyści są naszą największą siłą i nadzieją. Od 19 lat robimy to samo i za każdym razem staramy się robić to inaczej. Pokazujemy historie, które są bliskie nam wszystkim. Takie, które trafiają w nasze serca. Opowiadamy o świecie w skali mikro i makro z uważnością, z ironią i zawsze z potrzebą zrozumienia" - kontynuował.

Następnie przyszła kolei na podziękowania. "Dziękuję twórcom za odwagę w opowiadaniu historii. Dziękuję wam, widzom, za obecność, ciekawość, za to, że jesteście z nami od tylu lat. Dziękuję naszym partnerom za zaufanie i wsparcie, bez którego ten festiwal nie mógłby istnieć w takiej skali" - wymieniał Miszczak. Podziękował także swemu zespołowi i wolontariuszom, bez których nie byłoby tego wydarzenia.

#63SEKUNDY. "Co trzeba to się wykasuje" z nagrodą za I miejsce w konkursie

Pierwszymi nagrodami przyznanymi w czasie Gali Zamknięcia były wyróżnienia w konkursie #63SEKUNDY, którego głównym organizatorem konkursu jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Laureatami zostali:

I MIEJSCE - nagroda główna, 10 000 zł oraz statuetka Grand Prix Helena Jastrzębska za film "Co trzeba to się wykasuje"

II MIEJSCE - nagroda 5000 zł Monika Ryszka za film "Dom"

III MIEJSCE - nagroda 3000 zł Martyna Fudała za film "Żeby nic nie zapomnieć, część II"

Nagroda FIPRESCI dla "Treat Her Lika a Lady" Palomy Aguilery Valdebenito

Jury FIPRESCI (Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych) w składzie: Marcin Adamczak, Katrin Hillgruber i Dieter Wieczorek wybrało laureata swej nagrody z filmów biorących udział w Konkursie Główny "Wytyczanie Drogi" 19. Mastercard OFF CAMERY. Otrzymało ją "Treat Her Like a Lady" Palomy Aguilery Valdebenito.

Nagroda Publiczności dla "Ministrantów" Piotra Domalewskiego

Nagrodę Publiczności (jak zauważyli wręczający i laureaci - nielekką) otrzymali "Ministranci" Piotra Domalewskiego. Reżyser podziękował za ciepłe przyjęcie w Krakowie i liczną obecność widzów podczas spotkania z twórcami po filmie. Na koniec zażartowano, że to kolejna Nagroda Publiczności dla tego tytułu. Dlatego wszyscy zaczynają poważnie zastanawiać się nad realizacją kontynuacji.

Nagroda Mastercard Rising Star dla Tobiasza Wajdy

Jury Konkursu Filmów Polskich przyznało trzy nagrody aktorskie. Pierwszą z nich była Mastercard Rising Star dla młodego wykonawcy. Tak członkowie jury uzasadnili swą decyzję: "Wszyscy ci młodzi aktorzy to prawdziwe wschodzące gwiazdy. Musieliśmy jednak dokonać wyboru. Za silną, poruszającą do głębi i charyzmatyczną kreację Nagroda Mastercard Rising Stars trafia do Tobiasza Wajdy". Młody aktor przyznał, że wyróżnienie wiele dla niego znaczy. Podziękował swoim kolegom z planu oraz reżyserowi Piotrowi Domalewskiemu.

Marta Nieradkiewicz najlepszą aktorką Konkursu Polskiego

"Za udźwignięcie filmu na swoich barkach i za szczerą, wymagającą kreację. Nagroda dla najlepszej aktorki trafia do Marty Nieradkiewicz" - brzmiał werdykt jury. Aktorka była nominowana za swój występ w "Trzech miłościach" Łukasza Grzegorzka.

"Jestem bardzo zaskoczona" - mówiła Nieradkiewcz ze sceny. "To moja trzecia nagroda na tym festiwalu. Myślałam, że to jest niemożliwe". Podziękowała międzynarodowemu jury za docenienie jej pracy, partnerom z planu oraz twórcom "Trzech miłości" - Natalii i Łukaszowi Grzegorzkom. Zapowiedziała także, że nagrodę pieniężną przeznaczy na swój pierwszy film.

Tomasz Ziętek najlepszym aktorem Konkursu Polskiego

Nagroda dla najlepszego aktora w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych trafiła do Tomasza Ziętka za "empatyczną, wrażliwą i wzruszającą kreację" w filmie "Wielka Warszawska" w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka.

"Chciałem podziękować producentom za ich odwagę. Wsadzili jednak człowieka, który nie siedział nigdy wcześniej na koniu [do tej roli], co było dużą odwagą. [...] Ten film był dla mnie bardzo wyjątkowy, bo w trakcie jego realizacji na świat przyszedł mój syn" - mówił laureat. Następnie dedykował nagrodę swoim najbliższym.

Nagroda Female Voice dla Marii Wojtyszko

Laureatką nagrody Female Voice dla Kobiet Filmu (wartość nagrody to aż 50 000 zł, a jej partnerem są BNP Paribas i Mastercard), która jest przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej, została przyznana Marii Wojtyszko, reżyserce i scenarzystce "Miłych kobiet", za "stworzenie złożonego, wielopokoleniowego świata, wypełnionego szalonymi i oryginalnymi pomysłami".

"Klarnet" najlepszym polskim filmem 19. Mastercard OFF CAMERY

Jury w składzie: Pete Czernin, Janty Yates, Kristian Fyllingsnes, Lillah Halla i Gabrielle Tana zdecydowało, że zwycięzcą w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych (nagroda w wysokości 100 000 złotych, której partnerem jest ORLEN) został film "Klarnet" w reżyserii Toli Jasionowskiej. "Wszyscy byliśmy głęboko poruszeni i zaangażowani tym znakomitym, pełnym emocji i poezji filmem. Jednocześnie zaskoczeni, że jest to debiut fabularny" - brzmiało uzasadnienie.

"Renovation" Gabriele Urbonaite zwycięzcą Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" 19. Mastercard OFF CAMERY

Jury w składzie: Anna Jadowska, Mike Goodridge, James Price oraz Killian Scott zdecydowało, że Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" w wysokości 25 000 dolarów za "stworzenie prostego i czytelnego świata, który od początku jest bardzo filmowy. Oraz za zaprezentowanie widzom problemów, które są ważne zarówno w mikro jak i w makro skali. Jak również za zbudowanie przenikliwego i czasem ironicznego portretu wschodnioeuropejskiej klasy średniej w rzeczywistości wyznaczonej przez ślady i powidoki wciąż trwającej wojny" powędrowała do "Renovation" w reżyserii Gabriele Urbonaite.

Lista laureatów nagród 19. Mastercard OFF CAMERA

Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi"

"Renovation", reż. Gabriele Urbonaite

Konkurs Polskich Filmów Fabularnych

"Klarnet", reż. Tola Jasionowska

Nagroda dla najlepszej aktorki w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych

Marta Nieradkiewicz, "Trzy miłości"

Nagroda dla najlepszego aktora w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych

Tomasz Ziętek, "Wielka Warszawska"

Nagroda Female Voice

Maria Wojtyszko, "Miłe kobiety"

Nagroda Mastercard Rising Star w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych

Tobiasz Wajda, "Ministranci"

Nagroda Publiczności

"Ministranci", reż. Piotr Domalewski