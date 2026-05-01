Julian Świeżewski jako gość specjalny 19. Mastercard OFF CAMERA

Już w nocy z 1 na 2 maja o godzinie 00:30, parkiet krakowskiego klubu Lastriko przejmą nieoczywiste brzmienia. Gościem specjalnym nocy będzie Julian Świeżewski, występujący pod pseudonimem Vizril.

Julian Świeżewski

Festiwal Mastercard OFF CAMERA od lat udowadnia, że prawdziwa sztuka nie zna granic, kładąc szczególny nacisk na wielowymiarowość i niezależność twórców. To wyjątkowa przestrzeń, która wspiera artystów w poszukiwaniu nowych form wyrazu i promuje odważne kino.

Jedną z twarzy festiwalowej niezależności jest Julian Świeżewski - wszechstronny aktor, którego dorobek jest silnie związany z historią krakowskiego wydarzenia. Widzowie mogli podziwiać go w wielu produkcjach konkursowych:

"Zgoda" (reż. Maciej Sobieszczański) - film prezentowany w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych podczas 11. edycji.

"Ostatni komers" (reż. Dawid Nickel) oraz "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy" (reż. Jan Holoubek) - oba tytuły brały udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

"Sweat" (reż. Magnus von Horn) - produkcja pokazywana w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" podczas 14. odsłony festiwalu.

"Biała odwaga" (reż. Marcin Koszałka) - prezentowana w sekcji polskiej podczas 17. edycji.

Już teraz, podczas 19. Mastercard OFF CAMERA, aktora możemy oglądać w najnowszym filmie Macieja Sobieszczańskiego pt. "Brat".

Dołącz do nas podczas 19. edycji!

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania. Mastercard OFF CAMERA to nie tylko seanse najlepszego kina niezależnego z całego świata, ale także unikalne wydarzenia towarzyszące. Przykładem energii, która wykracza poza sale kinowe i przenosi się na krakowskie parkiety, jest set Vizrila - idealne dopełnienie festiwalowej atmosfery.

Widzimy się w Krakowie!

materiały prasowe
materiały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze