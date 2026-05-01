Festiwal Mastercard OFF CAMERA od lat udowadnia, że prawdziwa sztuka nie zna granic, kładąc szczególny nacisk na wielowymiarowość i niezależność twórców. To wyjątkowa przestrzeń, która wspiera artystów w poszukiwaniu nowych form wyrazu i promuje odważne kino.

Jedną z twarzy festiwalowej niezależności jest Julian Świeżewski - wszechstronny aktor, którego dorobek jest silnie związany z historią krakowskiego wydarzenia. Widzowie mogli podziwiać go w wielu produkcjach konkursowych:

"Zgoda" (reż. Maciej Sobieszczański) - film prezentowany w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych podczas 11. edycji.

"Ostatni komers" (reż. Dawid Nickel) oraz "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy" (reż. Jan Holoubek) - oba tytuły brały udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

"Sweat" (reż. Magnus von Horn) - produkcja pokazywana w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" podczas 14. odsłony festiwalu.

"Biała odwaga" (reż. Marcin Koszałka) - prezentowana w sekcji polskiej podczas 17. edycji.

Już teraz, podczas 19. Mastercard OFF CAMERA, aktora możemy oglądać w najnowszym filmie Macieja Sobieszczańskiego pt. "Brat".

Dołącz do nas podczas 19. edycji!

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania. Mastercard OFF CAMERA to nie tylko seanse najlepszego kina niezależnego z całego świata, ale także unikalne wydarzenia towarzyszące. Przykładem energii, która wykracza poza sale kinowe i przenosi się na krakowskie parkiety, jest set Vizrila - idealne dopełnienie festiwalowej atmosfery.

Widzimy się w Krakowie!

