Julia Pietrucha gwiazdą Gali Zamknięcia 19. edycji Mastercard OFF CAMERA

Julia Pietrucha to artystka, której nie trzeba przedstawiać widzom szukającym w sztuce autentyczności. Jej muzyczna droga - pełna autorskich, intymnych kompozycji, kojącego głosu i dźwięków ukulele - to doskonałe dopełnienie festiwalowych wartości. Jako twórczyni niezależna, która z odwagą wyznacza własne ścieżki, Julia Pietrucha idealnie wpisuje się w klimat krakowskiego święta kina. W jej twórczości odnajdujemy tę samą uważność na drugiego człowieka i dbałość o detal, które są fundamentem kina niezależnego. To muzyka, która podobnie jak festiwalowe obrazy, nie potrzebuje wielkich efektów specjalnych, by poruszyć najczulsze struny i zostawić w słuchaczu trwały ślad. Artystka swoją postawą przypomina, że w kinie i w życiu najbardziej liczy się szczerość przekazu.

Występ Julii Pietruchy podczas Gali Zamknięcia będzie więc czymś więcej niż tylko koncertem - stanie się muzycznym dopełnieniem dziesięciu dni intensywnych filmowych doznań. Jej twórczość, balansująca między folkiem a kojącym popem, pozwoli widzom na chwilę oddechu i refleksji, stanowiąc idealny, dźwiękowy powidok przeżytych w kinie historii.

Zapraszamy do wspólnego świętowania 19. edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA w Krakowie i wspólnie usłyszmy artystkę, która na każdym kroku udowadnia, że niezależność ma najpiękniejsze brzmienie.