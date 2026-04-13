Jim Sheridan: Legenda światowego kina

Jim Sheridan to artysta bezkompromisowy, który od dekad udowadnia, że kino potrafi zmieniać rzeczywistość i budzić sumienia, nie tracąc przy tym nic ze swojej artystycznej głębi. Nagroda "Pod Prąd" przyznawana jest twórcom, którzy w swojej pracy podążają własną ścieżką, często wbrew rynkowym trendom, zachowując całkowitą niezależność twórczą, nawet jeśli wiąże się to z podejmowaniem trudnych, społecznie palących tematów. Jim Sheridan idealnie wpisuje się w poczet laureatów tej nagrody - dołączając do tak wybitnych postaci jak Jane Campion, Benedict Cumberbatch, Jesse Eisenberg czy Patrick Wilson.

"Jim Sheridan to legenda światowej kinematografii. To w jego filmach jedne ze swoich najlepszych ról stworzyli Daniel Day-Lewis, Natalie Portman czy Jake Gyllenhaal. Twórca kultowych już "Moja lewa stopa", "W imię ojca" czy "Nasza Ameryka" od początku swej kariery jest niezłomnym kronikarzem irlandzkiego życia, które mistrzowsko wpisuje w szerokie, światowe konteksty polityczne i kulturowe" - mówi Grzegorz Stępniak.

"Wielokrotnie nagradzany, jego twórczość przeszła już do historii kina, a równocześnie wciąż inspiruje kolejne pokolenia filmowców. Bardzo cieszę się, że to on jest w tym roku laureatem Nagrody Pod Prąd, którą przyznajemy artystom konsekwentnie podążającym własną ścieżką, na przekór i wbrew modzie oraz trendom. Równocześnie to reżyser, scenarzysta i producent ciekawy rzeczywistości, od lat wspierający największe talenty ze swojej ojczyzny. Jego najnowszy film - 'Werdykt', w którym zagrał również główną rolę, widzowie Mastercard OFF CAMERA będą mogli zobaczyć przedpremierowo" - dodaje Dyrektor Artystyczny MOC.

Jim Sheridan: Jego filmy są kultowe

W ciągu trwającej ponad czterdzieści lat kariery Jim Sheridan stał się prawdziwą ikoną irlandzkiej kultury. Jako kronikarz tamtejszego życia i łącznik między rodzinnym krajem a resztą świata, budował swoją pozycję zarówno poprzez międzynarodowe sukcesy filmowe, jak i założenie, wspólnie z Neilem Jordanem, awangardowego Project Theatre w Dublinie i pełnienie funkcji Dyrektora Irlandzkiego Centrum Sztuki w Nowym Jorku. Fundamentem jego światowej sławy stały się dzieła nakręcone między 1989 a 1993 rokiem - uznane dramaty "Moja lewa stopa" oraz "W imię ojca", a następnie "Nasza Ameryka", za które reżyser otrzymał łącznie sześć nominacji do Oscara.

Ogółem filmy Sheridana zdobyły aż szesnaście nominacji do Nagród Akademii, czternaście do Złotych Globów, trzy do berlińskich Złotych Niedźwiedzi i Wrtiters' Guild Awards oraz osiem do nagród BAFTA. Choć kojarzony z kinem autorskim, Sheridan z sukcesem realizował także wielkobudżetowe produkcje, takie jak "Dom snów" z Danielem Craigem, "Bracia" z Natalie Portman czy głośny film "Get Rich or Die Tryin'" z raperem 50 Centem.

Jego wpływ na branżę wykracza jednak poza fotel reżyserski; jako producent wspierał największe talenty, w tym Johna Carneya (twórcę oscarowego "Once") czy Paula Greengrassa ("Krwawa niedziela"), a dla Mike'a Newella napisał scenariusz do kultowego "Na zachód".

Dla krakowskiej publiczności spotkanie z Jimem Sheridanem to szansa na żywy dialog o sile opowieści, która ma moc kruszenia murów. Kulminacyjnym punktem wizyty, obok odebrania nagrody "Pod Prąd" na Gali Otwarcia, będzie przedpremierowy pokaz 25 kwietnia jego najnowszego filmu "Werdykt", w którym Sheridan nie tylko stanął za kamerą, ale także wcielił się w jedną z głównych ról. Zapraszamy do wspólnego świętowania twórczości jednego z najwybitniejszych humanistów współczesnego ekranu podczas 19. edycji Mastercard OFF CAMERA.