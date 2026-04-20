"Ikona mody": O filmie

Fabuła amerykańsko-francuskiej produkcji "Ikona mody" skupia się na losach trzech kobiet, których historie splatają się w gorączkowej atmosferze pokazów haute couture i błysków fleszy. Główną bohaterką jest Maxine Walker, w którą wcieliła się Angelina Jolie. Maxine to uznana amerykańska reżyserka przyjeżdżająca do stolicy Francji, by na zlecenie jednego z domów mody nakręcić film krótkometrażowy. Jej zawodowe wyzwanie zbiega się jednak z dramatyczną wiadomością o chorobie nowotworowej.

W tym samym czasie śledzimy losy Ady, młodej modelki z Sudanu Południowego, która uciekła od wojennej rzeczywistości, by szukać szczęścia w iluzorycznym i często bezlitosnym świecie mody. Galerię postaci dopełnia Angèle, utalentowana charakteryzatorka pracująca na drugim planie, która skrycie marzy o wyjściu z cienia wielkich nazwisk. Choć bohaterki różnią się bagażem doświadczeń i statusem, szaleństwo Paris Fashion Week sprawia, że odnajdują w sobie nawzajem nieoczekiwane wsparcie i siłę.

Za reżyserię i scenariusz "Ikony mody" odpowiada Alice Winocour, jedna z najciekawszych współczesnych autorek kina europejskiego. Winocour od lat słynie z niezwykłej wrażliwości w portretowaniu kobiet, co udowodniła w takich filmach jak "Proxima" czy "Pamiętam Paryż".

W swoim najnowszym projekcie reżyserka łączy autorską wnikliwość z rozmachem międzynarodowej produkcji, do której zaprosiła nie tylko Angelinę Jolie, ale także Garance Marillier ("Titane") Ellę Rumpf ("Twierdzenie Marguerite") oraz Louisa Garrela ("Marzyciele"). Wizualną stronę filmu dopełniają wysmakowane zdjęcia André Chemetoffa oraz hipnotyzująca ścieżka dźwiękowa autorstwa Anny von Hausswolff i Filipa Leymana. To poruszająca opowieść o solidarności, która udowadnia, że nawet w najbardziej sztucznym świecie można odnaleźć autentyczne ludzkie więzi.

