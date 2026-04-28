Gwiazdy kultowych polskich produkcji podbijają Mastercard OFF CAMERA

Mastercard OFF CAMERA: Szczere wyznania gwiazd

Pierwszym gościem Maksa Behra w ramach OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN była Martyna Byczkowska, znana widzom z seriali "1670", "Absolutni debiutanci" oraz obecnego na tegorocznej edycji festiwalu filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy". Podczas wywiadu wracała pamięcią do czasów, gdy kradła rodzicom kamery ze swoim dziesięcioletnim bratem, aby nagrywać amatorskie filmy. Wspominała, że kamera i film były jednymi ze sposobów komunikacji w jej rodzinie. Byczkowska mówiła również o współczesnym świecie filmu, nie pomijając tematu szerzącego się hejtu twierdząc, że "(…) nigdy nie powinno być siły, która mówi ludziom, co mogą robić, a czego nie".

Prawdziwą sensację wywołał Filip Zaręba, który na festiwalową kanapę trafił niemal prosto z obrony pracy magisterskiej. Aktor zdradził również pierwsze szczegóły dotyczące kontynuacji losów mieszkańców Adamczychy. Według jego słów fani mają na co czekać, ponieważ "nadchodzący trzeci sezon "1670" będzie najlepszą ze wszystkich dotychczasowych części, łącząc to, co widzieliśmy zarówno w pierwszej, jak i drugiej odsłonie". Zaręba chwalił także współpracę przy filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy", zwracając uwagę na wyjątkowo koleżeńską atmosferę panującą na planie.

Ostatnia rozmowa czwartego dnia festiwalu została przeprowadzona przez Maxa Behra z Bogumiłą Bajor. Wywodząca się z bardzo artystycznego domu (jej ojcem chrzestnym jest aktor i pieśniarz Michał Bajor) sama określiła się jako "nepo baby". Ze sceny przyznała, że jest świadoma swoich przywilejów, których nie da rady się "wyzbyć". "Niesprawiedliwość pozostanie niesprawiedliwością, której nie da się odczarować" - mówiła. Niemniej przyznała, że nic nie odbierze jej sukcesów, które do tej pory osiągnęła - debiutując w 2023 roku od razu trafiła na festiwal w Wenecji, pojawiła się w głośnej produkcji "Chopin, Chopin!", a obecnie jej największą rolą jest ta odegrana w serialu "Piekło kobiet". Bajor określana "najgłośniejszą w kawiarni" z powodu jej głośnego śmiechu, teraz ma nadzieję na angaż w jak największej ilości komedii.

Mastercard OFF CAMERA: Jak wyglądają kulisy planów filmowych i festiwalu?

Czasami warto zostać nieco dłużej w sali kinowej, bo po niektórych seansach na widzów czekają spotkania Q&A. Po seansie filmu "Pod Mocnym Aniołem" w ramach cyklu THE BEST OFF: SMARZOWSKI na pytania widzów odpowiedziała aktorka Julia Kijowska. Z kolei po seansie filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy", odbyło się Q&A z udziałem Filipa Zaręby, Martyny Byczkowskiej oraz producenta - Macieja Sowińskiego. Tam widzowie mogli dokładniej poznać m.in. szczegóły dotyczące kostiumów użytych w filmie. Rozmówcy porównali reżysera Kordiana Kądzielę do samego Wesa Andersona.

Z kolei w Pałacu Potockich można było usłyszeć, jak wyglądają kulisy pracy dyrektora artystycznego w rozmowie Rzeczniczki Mastercard OFF CAMERA Patrycji Wanat z Grzegorzem Stępniakiem w ramach cyklu OFF THE RECORD. Tematem było to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka: sprowadzanie kopii filmów do Krakowa, zapraszanie gości, logistyka, miesiące negocjacji. To właśnie chęć przeciwstawienia się trendowi na wszechobecne użytkowanie serwisów streamingowych i tworzenia prawdziwej społeczności skupionej wokół kin napędza Dyrektora Artystycznego do tworzenia krakowskiego święta kina niezależnego.

Festiwalowy poniedziałek, poza spotkaniami z gwiazdami, wypełniły także warsztaty w Miasteczku Festiwalowym. Program zdominowała fotografia - uczestnicy w każdym wieku mogli zgłębiać tajniki robienia dobrych zdjęć, poznając zarówno ich stronę estetyczną, jak i aspekty prawne czy techniczne. Dzień dopełniły warsztaty oddechowe dla kobiet, które pozwoliły sobie na chwilę wyciszenia w samym centrum filmowych emocji.