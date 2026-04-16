Polsat i Interia wspierają Mastercard OFF CAMERA 2026

Telewizja Polsat jako partner telewizyjny oraz Interia - jedyny patron medialny wśród portali horyzontalnych w Polsce - będą towarzyszyć wydarzeniu, dostarczając widzom i użytkownikom szerokiego wachlarza materiałów: od relacji z czerwonego dywanu, przez rozmowy z twórcami, aż po kulisy festiwalowego życia.

Program tegorocznej edycji to ponad sto tytułów, sześć sekcji tematycznych i dwa konkursy, które stanowią oś wydarzenia - konkurs międzynarodowy "Wytyczanie Drogi" oraz konkurs Polskich Filmów Fabularnych.

Widzowie zobaczą zarówno najgłośniejsze filmy z międzynarodowych festiwali, jak i odważne produkcje podejmujące aktualne tematy społeczne - od historii dojrzewania, przez polityczne napięcia, po refleksje nad współczesną tożsamością. Ważnym elementem programu pozostają także pokazy plenerowe w wyjątkowych przestrzeniach Krakowa, które co roku przyciągają szeroką publiczność.

Na antenach Telewizji Polsat i Polsat News, a także w kanałach cyfrowych pojawią się specjalne materiały i relacje z festiwalu, a widzowie będą mogli śledzić najważniejsze wydarzenia oraz rozmowy z twórcami i gwiazdami kina.

"Kino niezależne to przestrzeń odwagi"

- Kino niezależne to przestrzeń odwagi, szczerości i bezkompromisowego opowiadania historii. To właśnie tam często rodzą się najważniejsze tematy i najciekawsze głosy współczesnego świata. Dlatego jako Telewizja Polsat z pełnym przekonaniem wspieramy Mastercard OFF CAMERA - wydarzenie, które od lat buduje most między ambitnym kinem a szeroką publicznością. Chcemy być częścią tej opowieści i pokazywać naszym widzom, że wartościowe kino może być jednocześnie bliskie, poruszające i uniwersalne - mówi Edward Miszczak, Członek Zarządu i Dyrektor Programowy Telewizji Polsat.

- Z ogromną dumą wspieramy od czterech lat - jako jedyny portal horyzontalny w Polsce - festiwal Mastercard OFF CAMERA. Doceniamy znaczenie niezależnego i ambitnego kina, zwłaszcza w tych niespokojnych czasach. Dla Interii jest to także wyjątkowa okazja, żeby podzielić się z użytkownikami ekskluzywnymi treściami prosto z pokazów i wydarzeń z udziałem wybitnych twórców z Polski i zagranicy - zapewnia Piotr Witwicki, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz redaktor naczelny Interii.

Interia pokaże kulisy festiwalu

Interia jest patronem medialnym - jako jedyny portal horyzontalny w Polsce - 19. edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Redakcja filmowa portalu zrelacjonuje "tu i teraz" najważniejsze momenty wydarzenia. Od uroczystej gali otwarcia, przez premierowe pokazy i panele dyskusyjne z wybitnymi twórcami, aż po ceremonię zamknięcia, podczas której Interia uruchomi w ICE Kraków festiwalowe studio. Portal pokaże także kulisy festiwalu niedostępne dla innych mediów.

Interia podczas festiwalu porozmawia z gwiazdami z Polski i zagranicy oraz podzieli się emocjami prosto z Miasteczka Filmowego przy Galerii Krakowskiej, którego jest współorganizatorem. Portal będzie wspierał także m.in. sekcję "Festiwalowe hity". Branding Interii wpisze się w krajobraz całego wydarzenia.

Tegoroczna edycja zapowiada się jako intensywne, wielowymiarowe doświadczenie filmowe, które po raz kolejny udowodni, że kino niezależne ma siłę oddziaływania znacznie wykraczającą poza swoją definicję.