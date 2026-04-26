Co nas czeka w trzecim dniu 19. Mastercard OFF CAMERA?

Wieczór to prawdziwa uczta dla kinomanów, obfitująca w projekcje połączone z dyskusjami. O 17:00 w Kinie przy Galerii Krakowskiej zobaczymy animację "Ozi: Głos deszczowego lasu". Największe emocje wzbudzi jednak godzina 18:00 - w ramach sekcji THE BEST OFF: SMARZOWSKI odbędzie się pokaz filmu "Dom dobry", po którym widzowie będą mogli porozmawiać z samym reżyserem oraz aktorami: Agatą Turkot i Przemysławem Przestrzelskim. W tym samym czasie w Pałacu Potockich fani Festiwalu będą mogli spotkać się z Grzegorzem Stępniakiem, Dyrektorem Artystycznym Mastercard OFF CAMERA.

Ostatnie godziny dnia wypełnią projekcje filmów międzynarodowych i polskich premier. O 18:15 ruszy pokaz "Niewdzięczności" z udziałem Olmo Omerzu, a o 18:30 "Miłe kobiety", gdzie po seansie odbędzie się szeroka dyskusja z twórcami i obsadą. Po dawkę energii muzycznej warto udać się o 19:30 do Mercy Brown na koncert zespołu Bibobit. Niedzielę zwieńczą pokazy o 20:00 ("Dźwięki miłości") oraz wieczorne seanse plenerowe o 20:30 - "Perfect Days" w Kinie na Placu Szczepańskim oraz "Życie dla początkujących" w malowniczym Kinie na Rynku Podgórskim.

PLAN DNIA

10:30 warsztaty w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej: Olśnione - dojrzewanie do widzialności, prowadzenie: Fundacja KODO

12:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Maks Behr porozmawia z Anitą Sokołowską

13:00 warsztaty castingowe w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej, prowadzenie: Agencja castingowa OUTSIDE

14:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Kuba Armata przeprowadzi wywiad z Wojciechem Smarzowskim

15:00 warsztaty dla kobiet w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej: TRAUMA - to, co było nie musi decydować o tym co będzie, prowadzenie: Fundacja KODO

16:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN gościem Maksa Behra będzie Nikodem Rozbicki

17:00 pokaz filmu "Ozi: Głos deszczowego lasu" w Kinie przy Galerii Krakowskiej, którego partnerem jest Galeria Krakowska

18:00 pokaz filmu "Dom dobry" w ramach cyklu THE BEST OFF: SMARZOWSKI, połączony ze spotkaniem z Wojciechem Smarzowskim, Agatą Turkot i Przemysławem

Przestrzelskim

18:00 spotkanie z Grzegorzem Stępniakiem, Dyrektorem Artystycznym Mastercard OFF CAMERA w Pałacu Potockich

18:15 pokaz filmu "Niewdzięczność" połączony z sesją Q&A z twórcą - Olmo Omerzu

18:30 pokaz filmu "Miłe kobiety" połączony z sesją Q&A z twórcami: Marią Wojtyszko, Jakubem Kroftą, Wiktorem Piątkowskim, Anitą Sokołowską, Lidią Bogaczówną, Anną Smołowik

19:30 koncert zespołu Bibobit w Mercy Brown

20:00 pokaz filmu "Dźwięki miłości" w Kinie przy Galerii Krakowskiej, którego Partnerem jest Galeria Krakowska

20:30 pokaz filmu "Perfect Days" w Kinie na Placu Szczepańskim, którego Partnerem jest ORLEN

20:30 pokaz filmu "Życie dla początkujących" w Kinie na Rynku Podgórskim, którego Partnerem jest Hongqi.