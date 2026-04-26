Co nas czeka w trzecim dniu 19. Mastercard OFF CAMERA?

Oprac.: Justyna Miś

Trzeci dzień 19. edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA, zapowiada się niezwykle intensywnie. Będzie to niedziela wypełniona zarówno praktyczną wiedzą, jak i głębokimi spotkaniami z najważniejszymi postaciami polskiego kina. Serię OFF NA MASKA POWERED BY ORLEN o 12:00 rozpocznie Maks Behr w rozmowie z Anitą Sokołowską. O 14:00 na scenie pojawi się jeden z najbardziej bezkompromisowych polskich reżyserów, Wojciech Smarzowski, z którym wywiad przeprowadzi Kuba Armata. Dzień w strefie rozmów zakończy o 16:00 spotkanie z ulubieńcem młodej widowni, Nikodemem Rozbickim.

Mastercard OFF CAMERA 2026

Wieczór to prawdziwa uczta dla kinomanów, obfitująca w projekcje połączone z dyskusjami. O 17:00 w Kinie przy Galerii Krakowskiej zobaczymy animację "Ozi: Głos deszczowego lasu". Największe emocje wzbudzi jednak godzina 18:00 - w ramach sekcji THE BEST OFF: SMARZOWSKI odbędzie się pokaz filmu "Dom dobry", po którym widzowie będą mogli porozmawiać z samym reżyserem oraz aktorami: Agatą Turkot i Przemysławem Przestrzelskim. W tym samym czasie w Pałacu Potockich fani Festiwalu będą mogli spotkać się z Grzegorzem Stępniakiem, Dyrektorem Artystycznym Mastercard OFF CAMERA.

Ostatnie godziny dnia wypełnią projekcje filmów międzynarodowych i polskich premier. O 18:15 ruszy pokaz "Niewdzięczności" z udziałem Olmo Omerzu, a o 18:30 "Miłe kobiety", gdzie po seansie odbędzie się szeroka dyskusja z twórcami i obsadą. Po dawkę energii muzycznej warto udać się o 19:30 do Mercy Brown na koncert zespołu Bibobit. Niedzielę zwieńczą pokazy o 20:00 ("Dźwięki miłości") oraz wieczorne seanse plenerowe o 20:30 - "Perfect Days" w Kinie na Placu Szczepańskim oraz "Życie dla początkujących" w malowniczym Kinie na Rynku Podgórskim.

PLAN DNIA

  • 10:30 warsztaty w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej: Olśnione - dojrzewanie do widzialności, prowadzenie: Fundacja KODO
  • 12:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Maks Behr porozmawia z Anitą Sokołowską
  • 13:00 warsztaty castingowe w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej, prowadzenie: Agencja castingowa OUTSIDE
  • 14:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN Kuba Armata przeprowadzi wywiad z Wojciechem Smarzowskim
  • 15:00 warsztaty dla kobiet w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej: TRAUMA - to, co było nie musi decydować o tym co będzie, prowadzenie: Fundacja KODO
  • 16:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN gościem Maksa Behra będzie Nikodem Rozbicki
  • 17:00 pokaz filmu "Ozi: Głos deszczowego lasu" w Kinie przy Galerii Krakowskiej, którego partnerem jest Galeria Krakowska
  • 18:00 pokaz filmu "Dom dobry" w ramach cyklu THE BEST OFF: SMARZOWSKI, połączony ze spotkaniem z Wojciechem Smarzowskim, Agatą Turkot i Przemysławem
  • Przestrzelskim
  • 18:00 spotkanie z Grzegorzem Stępniakiem, Dyrektorem Artystycznym Mastercard OFF CAMERA w Pałacu Potockich
  • 18:15 pokaz filmu "Niewdzięczność" połączony z sesją Q&A z twórcą - Olmo Omerzu
  • 18:30 pokaz filmu "Miłe kobiety" połączony z sesją Q&A z twórcami: Marią Wojtyszko, Jakubem Kroftą, Wiktorem Piątkowskim, Anitą Sokołowską, Lidią Bogaczówną, Anną Smołowik
  • 19:30 koncert zespołu Bibobit w Mercy Brown
  • 20:00 pokaz filmu "Dźwięki miłości" w Kinie przy Galerii Krakowskiej, którego Partnerem jest Galeria Krakowska
  • 20:30 pokaz filmu "Perfect Days" w Kinie na Placu Szczepańskim, którego Partnerem jest ORLEN
  • 20:30 pokaz filmu "Życie dla początkujących" w Kinie na Rynku Podgórskim, którego Partnerem jest Hongqi.
