Już od południa w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej w ramach otwartych spotkań z cyklu OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN publiczność będzie mogła posłuchać rozmowy z Bartoszem Bielenią, z którym porozmawia Maks Behr. Następnie o godzinie 14:00 Marta Nieradkiewicz spotka się z Mają Ostaszewską w ramach cyklu "DZIKI OFF". O 16.00 posłuchamy rozmowy Natalii Ryby z Martą Ścisłowicz.

19. Mastercard OFF CAMERA na 1 maja. Filmy i spotkania z twórcami

Równolegle w salach kinowych ruszają pokazy konkursowe, po których zaplanowano liczne sesje Q&A z udziałem twórców i obsady. Na scenie MOS Teatru Słowackiego Piotr Domalewski opowie o pracy nad filmem "Ministranci" wraz z Tobiaszem Wajdą, Mikołajem i Filipem Juszczykami, Bruno Baarem oraz Leszkiem Bodziakiem. Natomiast o 17:30 spotkamy się z ekipą filmu "Brat". W sesji wezmą udział Maciej Sobieszczański, Filip Wiłkomirski, Tytus Szymczuk oraz Julian Świeżewski. O 20:15 odbędzie się pokaz filmu "Dobry chłopiec", po którym z widzami spotkają się Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska oraz Monika Frajczyk.

Emi Buchwald na planie filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Studio Munka-SFP materiały prasowe

Równie interesująco prezentuje się program w Auli ASP, gdzie będzie można obejrzeć filmy z Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi". Widzowie będą mogli tam zobaczyć "Renovation" w reżyserii Gabriele Urbonaite oraz głośno komentowaną produkcję "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", po której zaplanowano dyskusję z reżyserką Emi Buchwald, producentem Jerzym Kapuścińskim oraz aktorami: Izabellą Dudziak, Bartłomiejem Deklewą i Karoliną Rzepą. Dzień zamknie wieczorne spotkanie z Suzanną Mirghani, reżyserką sudańskiego filmu "Cotton Queen". Kinomani odwiedzający Kino Pod Baranami będą mogli natomiast spotkać się z Leną Górą po seansie "Erupcji" oraz posłuchać rozmowy Anny Jadowskiej i Marty Nieradkiewicz przy okazji pokazu specjalnego "Dzikich róż".

19. Mastercard OFF CAMERA na 1 maja. Program nocny

Wieczór to także czas na kino pod chmurką - od familijnego "Miśka", "Wiosny Juliette" w Miasteczku Filmowym, przez norweską "Miłość" na Placu Szczepańskim, aż po "Gaucho Gaucho" w Ogrodzie Botanicznym. Całość dzisiejszych wrażeń zwieńczy nocny set w klubie Lastriko, gdzie za konsoletą jako DJ VIZRIL stanie Julian Świeżewski, łącząc filmową energię dnia z krakowskim życiem nocnym.