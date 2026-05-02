Wnoszą do kina odwagę, temperament, pasję. Potrafią opowiadać świetne kino gatunkowe, przynoszące krocie, ale i kameralne, finezyjne dramaty psychologiczne, które wygrywają na najważniejszych światowych festiwalach. Mają mnóstwo do zaoferowania w każdym pionie i na każdym etapie produkcji filmowej, a jednak w kinematografii stanowią zaledwie 27 procent zatrudnionych. To nawet nie chodzi o to, że ich głos jest za mało słyszalny. Kobiety ciągle mają za mało możliwości, żeby ten głos wybrzmiał. Żeby był obecny na równych prawach z męskim. Nagroda Female Voice, przyznawana od 2023 roku na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, związana z nagrodą finansową o wysokości 50 tys. złotych, jest cegiełką, która może przyczynić się do zmiany tej sytuacji.

Kino oryginalne i nieszablonowe

Jeżeli przyjrzeć się najbardziej oryginalnym filmom ostatnich lat, okazuje się, że stoją za nimi kobiety: jako producentki, reżyserki, scenarzystki, autorki zdjęć, kompozytorki. Mają odwagę, żeby iść pod prąd, eksperymentować z gatunkiem i formą, wchodzić brawurowo na terytoria wcześniej na ekranie niemal nieobecne. Kinematografia pozostaje jednak dziedziną bardzo mocno zmaskulinizowaną.

Barier jest bardzo dużo i żadna z nich nie ma nic wspólnego z talentem i umiejętnościami. Przez lata uważano na przykład, że zawód operatora filmowego jest tylko dla mężczyzn ze względu na to, że poza sztuką wiąże się też z pracą fizyczną, przenoszeniem koszmarnie kiedyś ciężkiego sprzętu. Dziś kamery aż tyle nie ważą, a kobiety, które je chwytają śmieją się, że na co dzień noszą cięższe dzieci albo psy, albo pomagają sobie na siłowni, razem z koleżankami z korporacji, butików i uczelni. Od kilku lat widać je wreszcie na uczelniach filmowych na kierunkach operatorskich. Naprawdę dekadami ich tam nie było.

"Reżyserka to takie pomieszczenie"

Podobnie myślano też o reżyserkach - przez lata pokutował "żart" o tym, że "reżyserka to takie pomieszczenie". Scenariusz, produkcja? Te role również rezerwowano dla mężczyzn, kobietom pozostawiając montaż, kostiumy i charakteryzację, czasem scenografię. Albo kierownictwo planu i produkcji. Właściwie wszystkie funkcje, które pozostają nieco w cieniu filmowego blasku, a zarazem wymagają poza talentem artystycznym doskonałej organizacji, skrupulatności i umiejętności gaszenia miliona pożarów jednocześnie. Kobiety to potrafią. I pewnie dlatego właściwie wszyscy czołowi reżyserzy, na czele z Andrzejem Wajdą (w duecie z niezapomnianą Barbarą Pec-Ślesicką), otaczali się kobietami. Ale pierwszeństwa w pracy nie oddawali.

Więcej kobiet w kinie dopiero w 2204 roku?

Sytuacja się zmienia, ale ślamazarnie. Według badań czołowego instytutu zajmującego się monitorowaniem rynku filmowego w Europie: Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, w ostatnich latach liczba kobiet pracujących w kinematografii zwiększyła się zaledwie o 3%. W obecnym tempie równouprawnienie, rozumiane jako równa liczba mężczyzn i kobiet pracujących w kinie, dla poszczególnych pionów artystycznych osiągnięta zostanie dopiero za długie, długie lata: dla scenarzystek to 2043 rok, dla reżyserek - 2047, kompozytorek - 2061, montażystek - 2074, producentek - 2077, operatorek - 2204! Nie, to nie żarty, a wyniki badań z całej Unii Europejskiej.

Co można zrobić, żeby kobiet było w kinie więcej?

Odpowiedź jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której kobiety mogą pracować. Po prostu. Potem o ich dalszej drodze i obecności w kinie zdecydują widzowie. Jak na razie są zachwyceni, o czym świadczyć mogą sukcesy filmów kobiet, którym udało się przebić. To nie tylko Kathryn Bigelow ("Dom pełen dynamitu"), Patty Jenkins ("Wonder Woman"), czy Agnieszka Holland i inne autorki europejskiego kina artystycznego. Z przykładów ostatnich miesięcy ze świata starczy wspomnieć o Mary Bronstein ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła") czy Chloé Zhao ("Hamnet"), których filmy jak burza przeszły przez sezon nagród i gościły na galach, takich jak BAFTA, Złote Globy i Oscary.

A Polki? Polki są naprawdę nie do powstrzymania, o ile mają szansę. Dla przykładu Magdalena Górka, autorka zdjęć do filmów Władysława Pasikowskiego ("Jack Strong", "Kurier", "Glina. Nowy rozdział"), regularnie pracuje od kilku lat w Hollywood, nawet ze Stevenem Spielbergiem ("Fabelmanowie"). Agnieszka Smoczyńska, wielokrotna gościni festiwalu Mastercard OFF CAMERA, udowodniła że w Polsce można zrealizować musical i to z syrenami w rolach głównych ("Córki dancingu"), a we współpracy z Brytyjczykami łączący bazujący na prawdziwej historii oniryczny dramat "Silent Twins". Krajowe i światowe uznanie zyskała też Ewa Puszczyńska, producentka zarówno wspomnianych "Silent Twins", ale również cenionych na całym świecie filmów Pawła Pawlikowskiego ("Zimna wojna", "Ida") oraz Jonathana Glazera ("Strefa interesów"). A przecież są jeszcze Małgorzata Szumowska, Urszula Antoniak - ta lista rośnie, ale powoli.

Szansa na realizację marzeń: Nagroda Female Voice

Skoro padł już tytuł "Silent Twins", razem z Ewą Puszczyńską ten oryginalny film wyprodukowała Klaudia Śmieja-Rostworowska. Filmowczyni jest pierwszą kobietą, która odebrała Nagrodę Female Voice na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.

Statuetka wręczana jest na gali zamknięcia festiwalu od jego 16. edycji. W kolejnych latach jurorzy uhonorowali nią Monikę Sobień-Górską za scenariusz do filmu "Lęk" (film zdobył też Nagrodę Publiczności, a grające w nim Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz odebrały nagrodę dla Najlepszej Aktorki), a także - w minionym roku - reżyserkę Dominikę Montean-Pańków za film "Skrzyżowanie" z Janem Englertem.

Komu statuetka przypadnie w tym roku?

Niesamowicie ciekawe artystki uzyskały nominacje do Nagrody Female Voice w tym roku. Kuratorzy festiwalu wyróżnili pięć kobiet: dwie scenarzystki i reżyserki Kasię Adamik ("Zima pod znakiem Wrony") oraz Marię Wojtyszko ("Miłe kobiety"), producentkę Ewę Piaskowską ("Dobry chłopiec") oraz dwie autorki zdjęć filmowych - Weronikę Bilską ("Trzy miłości") i Jolantę Dylewską ("Brat").

Artystki nominowane w tym roku do Nagrody Female Voice Mastercard OFF CAMERA materiały prasowe

Każdy z tych kobiecych głosów ma zupełnie inny charakter, każdy z filmów porusza inny temat. Tego kina nie można sprowadzić do jednego mianownika czy hasła. Kasia Adamik, która od lat realizuje filmy jako reżyserka, scenarzystka, storyboardzistka (sama lub we współpracy z matką - Agnieszką Holland), zabiera widzów w "Zimie pod znakiem Wrony" do Polski stanu wojennego. Do tego dziwnego miejsca i czasu, niczym do mrocznego labiryntu osiedli, ścieżek i niepokojących twarzy, wpada brytyjska psychiatryczka. Tę historię zainspirowało krótkie opowiadanie Olgi Tokarczuk. Seans pozostawia widzów z poczuciem zaskoczenia i może daje im inne spojrzenia na historię Polski?

W skrajnie odmiennym tonie utrzymany jest film "Miłe kobiety", który Maria Wojtyszko wyreżyserowała i napisała we współpracy z Jakubem Kroftą. Od lat stanowią zgrany tandem teatralny, teraz próbują swoich sił w kinie. Rezultat - trzeba było przyjść na jeden z pokazów na festiwalu Mastercard OFF CAMERA, żeby poczuć tę magiczną atmosferę. Opowiadają o kobietach i koszcie, jakie te ponoszą za codzienne żonglowanie chaosem rzeczywistości i kilkoma rolami: matki, żony, pracownicy, wnuczki, córki.

Mastercard OFF Camera. Anita Sokołowska: "Moją główną inspiracją do roli był mężczyzna" Aleksandra Czurczak INTERIA.PL

Ewa Piaskowska, kolejne wybitne nazwisko na liście nominowanych do Nagrody Female Voice, to już właściwie "światowa marka". Producentka od lat pracuje z Jerzym Skolimowskim - razem zrealizowali takie filmy, jak "Io", "Cztery noce z Anną", "Essential Killing", czy "11 minut". Ale bywa, że wspiera też i innych reżyserów - z Julianem Schnablem nakręciła nominowany do Oscara za główną kreację aktorską (Javier Bardem) dramat "Zanim zapadnie noc". W ostatnim czasie doprowadziła do skutku powstanie przewrotnego dramatu z elementami thrillera "Dobry chłopiec" w reżyserii Jana Komasy, filmu z udziałem przede wszystkim brytyjskiej obsady i z bardzo brytyjską historią, choć jej źródła tkwią w naszych korzeniach. Dzieło bywa porównywane z "Mechaniczną pomarańczą".

I jeszcze dwie wybitne operatorki - Jolantę Dylewską i Weronikę Bilską dzieli pokolenie, ale na pewno nie miłość do kina. Dylewska przecierała szlak dla polskich autorek zdjęć filmowych - był czas, że była jedyną działającą w tej profesji w obszarze kina kobietą w Polsce. Jedyną rozpoznawalną, mogącą pracować przy dużych produkcjach. Kręciła m.in. z Agnieszką Holland - styl wizualny zawdzięczają jej m.in. "W ciemności" i "Pokot". Przemysław Wojcieszek zaufał jej oku na planie buntowniczego "Made in Poland". Zaufał jej też Maciej Sobieszczański. Ich "Brat" to poruszająca opowieść o kobiecie i rodzinie wystawionej na próbę w świecie przemocy - w głównej roli Agnieszka Grochowska. I te zdjęcia!

Inny charakter ma praca, którą Weronika Bilska wykonała na planie "Trzech miłości". To operatorka, którą reżyserzy kochają, i gdy raz zaproszą ją na plan, potem chcą z nią znowu pracować, przy każdym kolejnym projekcie. Tak było z Grzegorzem Zaricznym (razem pracowali m.in. przy nagrodzonym Grand Prix na Sundance "Gwizdku"). Tak jest z Łukaszem Grzegorzkiem. Na planie spotykają się regularnie już od 2016 roku. W "Trzech miłościach" reżyser postawił przed operatorką bardzo trudne zadanie: opowiedzenia historii erotycznej. Stworzyła obraz zmysłowy, delikatny, o miłości.

Niezależnie od finalnego werdyktu jurorów, każdy z tych kobiecych głosów warto wysłuchać. I dać każdemu z nich szansę na następny film. Nie ma przyszłości kina bez kobiet.

Fundatorami Nagrody Female Voice są Bank BNP Paribas i Mastercard.