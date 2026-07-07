Nowe Horyzonty otworzy tegoroczny laureat Złotej Palmy na MFF w Cannes - "Fiord" w reżyserii Cristiana Mungiu. Najnowsze dzieło twórcy "4 miesięcy, 3 tygodni i 2 dni" to mistrzowsko skrojony dramat moralno-sądowy skupiony wokół Lisbet i Mihaia Gheorghiu (w tych rolach fenomenalni Renate Reinsve i Sebastian Stan) - konserwatywnego małżeństwa, którego prywatne życie w małym norweskim miasteczku nagle staje się przedmiotem bezwzględnego publicznego osądu.

W wieczór otwarcia "Fiord" zostanie zaprezentowany publiczności Nowych Horyzontów na kilku seansach. Poza nim pierwsi festiwalowicze będą mieli okazję zobaczyć jeden z tytułów sekcji Mistrzynie/Mistrzowie, czyli "Ostatniego konsjerża" Gastona Solnickiego z Willemem Dafoe w tytułowej roli. Sekcję Oslo/Reykjavik otworzy "Arru" w reżyserii Elle Sofy Sary.

Kadr z filmu "Papierowy tygrys" materiały prasowe

Pokazy Galowe oraz Mistrzynie, Mistrzowie: hity ze światowych festiwali

Wrocławskie ekrany przejmą najgłośniejsze dzieła sezonu, w tym blisko 30 produkcji prosto z Lazurowego Wybrzeża. W sekcji Pokazy Galowe zobaczymy wyczekiwane, najnowsze produkcje od uznanych autorek i autorów, wśród których zagoszczą: "Gorzkie święta" Pedra Almodóvara, "Papierowy tygrys" Jamesa Graya, "Niespodziewane" Ryûsuke Hamaguchiego, "Tchórz" Lucasa Dhonta, "Czarna kula" Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego, "Natura miłości" Rodrigo Sorogoyena, "Josephine" Beth de Araújo, "Żółte listy" İlkera Çataka, "Daleko od brzegu" Lance'a Hammera oraz intrygujący "Ktoś we mnie" Arthura Harariego.

Z kolei sekcja Mistrzynie, Mistrzowie to pokaz bezkompromisowego kina od autorek i autorów, którzy kształtują współczesny język filmu i są niezwykle bliscy nowohoryzontowej publiczności. Swoje premierowe dzieła zaprezentują tu: Hong Sang-soo ("Dzień, w którym ona wraca"), Tsai Ming-liang ("Powrót do domu"), Angela Schanelec ("Moja żona płacze") oraz Nicolás Pereda ("Cała reszta to szum"). Mistrzowski zestaw dopełnią m.in. "Dziennik panny służącej" Radu Jude, "Widzę budynki upadające niczym błyskawice" Clio Barnard, "Życie snem" Valeski Grisebach oraz "La Perra" Domingi Sotomayor.

Filmy, które nas wybrały: Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty

Sekcja-wizytówka festiwalu to dwanaście bezkompromisowych, autorskich wizji, które powalczą o Grand Prix oraz Nagrodę Publiczności 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. Jak pisze Dorota Lech, dyrektorka festiwalu, tegoroczna selekcja to zaproszenie do ucieczki od bezpiecznych narracji i transcendentnego zatracenia się w kinie - to próba całkowitego poddania się filmom, które nas wybrały. W tym fascynującym, radykalnym zestawie znalazły się: "9 świątyń w drodze do nieba" Sompota Chidgasornpongse, "Barrio triste" Stillza, "Dryfy" Milagros Mumenthaler, "Everytime" Sandry Wollner, "Gradiva" Marine Atlan, "Miejsca obiecane" Ivana Markovića, "Pewnego razu w Harlemie" Williama i Davida Greavesów, "Spadający liść" Aleksandre Koberidze, "The Meltdown" Manueli Martelli, "Włosy, papier, woda..." Nicolasa Graux i Minh Quý Truonga, "Zawiany las" Manon Coubii oraz "Źródło życia" Ivana Ostrochovského.

Międzynarodowe jury i pokazy "carte blanche"

Tegoroczny skład jury tworzą wybitne osobowości świata krytyki, osoby kuratorskie, które w tym roku przywożą do Wrocławia unikalną nowość. Każda z osób jurorskich otrzymała od nas carte blanche - pełną wolność wyboru jednego, rzadko wyświetlanego arcydzieła, które osobiście zapowie wrocławskiej publiczności. Ceniona krytyczka filmowa i redaktorka "Film Comment" Beatrice Loayza zaprezentuje "Światło" (1976) Jeanne Moreau - melodramat będący błyskotliwym metakomentarzem do kobiecej sławy. Maciej Nowicki, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i współzałożyciel festiwalu WATCH DOCS, zaprosi na "Powwow People" (2025) Sky Hopinki - rozsadzający kolonialne schematy dokument o sile rdzennej wspólnoty. Selekcjonerka Berlinale i krytyczka "Variety", Jessica Kiang, wybrała "Nagi pocałunek" (1964) Samuela Fullera, czyli bezwstydnie jaskrawy, uderzający w hipokryzję kryminał z jedną z najbardziej osobliwych scen otwarcia w historii kina. Caroline von Kühn, dyrektorka organizacji Oxbelly i producentka, pokaże "Sen dłuższy niż noc" (1976) Niki de Saint Phalle - surrealistyczną, awangardową baśń będącą rodzajem feministycznego egzorcyzmu. Z kolei Ashley Clark, dyrektor ds. kuratorskich w The Criterion Collection, przywiezie "Indie Zachodnie" (1979) Meda Hondo - monumentalny, rewolucyjny dramat muzyczny, nakręcony w całości na pokładzie zrekonstruowanego statku niewolniczego.

Jan Sałasiński i Izabella Dudziak w filmie "Powiedz mi, co czujesz" © materiały dystrybutora materiały prasowe

Na styku sztuki i emocji: retrospektywa Łukasza Rondudy

Nie sposób nie poświęcić osobnego akapitu wyjątkowej retrospektywie twórczości Łukasza Rondudy - reżysera, który nowohoryzontowość ma wpisaną w swoje artystyczne DNA. Autor "Performera", "Serca miłości" czy nagrodzonych Złotymi Lwami "Wszystkich naszych strachów" to mistrz w komponowaniu złożonej palety emocji oraz budowaniu pomostów między różnymi perspektywami i wrażliwościami; światem sztuki współczesnej a kinem narracyjnym. Głównym punktem tego przeglądu będzie polska premiera jego najnowszego filmu "Powiedz mi, co czujesz".

Ronduda będzie gościem festiwalu, weźmie udział w spotkaniach i masterclass, a pokazom towarzyszyć będzie wyjątkowy zestaw znakomitych gościń i gości - we Wrocławiu pojawią się m.in. Anda Rottenberg, Robert Bolesto, Daniel Rycharski oraz Patryk Różycki.

Najważniejsze daty 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty

Wszystkie tytuły i sekcje 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty można znaleźć na stronie wydarzenia. Pełna lista gości festiwalu zostanie ogłoszona 10 lipca 2026 roku. Sprzedaż biletów rozpocznie się 9 lipca.

Festiwal odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 23 lipca do 2 sierpnia. Część filmów będzie dostępna on-line w dniach od 23 lipca do 9 sierpnia 2026 roku.