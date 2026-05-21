Retrospektywa Łukasza Rondudy na festiwalu Nowe Horyzonty

Łukasz Ronduda, twórca filmów "Performer" czy "Serce miłości", będzie bohaterem jednej z retrospektyw podczas 26. edycji festiwalu TAURON Nowe Horyzonty. Premiera jego najnowszej produkcji "Powiedz mi, co czujesz" odbędzie się podczas wrocławskiego festiwalu.

Retrospektywa Łukasza Rondudy na festiwalu TAURON Nowe Horyzonty

Łukasz Ronduda, który ma na swym koncie takie produkcje, jak "Performer", "Serce miłości", "Wszystkie nasze strachy" czy "Rave", będzie bohaterem jednej z retrospektyw 26. edycji MFF TAURON Nowe Horyzonty. Podczas festiwalu we Wrocławiu odbędzie się premiera jego najnowszego filmu "Powiedz mi, co czujesz".

"Powiedz mi, co czujesz?" - z tym pytaniem Łukasz Ronduda zwraca się niemal do każdego ze swoich bohaterów.

"Działając od lat na styku sztuk wizualnych i kina, reżyser obserwuje, jak droga artystyczna splata się z prywatnymi doświadczeniami. Pozostaje czujnym kronikarzem subtelnych, obyczajowych i politycznych zmian. (...) Ironiczny "Performer", podążające przez konflikt do emancypacji "Serce miłości", queerujące kościół, przesycone żałobą "Wszystkie nasze strachy" i czerpiące z historii ludowej, postterapeutyczne "Powiedz mi, co czujesz" - wszystkie te filmy działają jak sejsmograf. Zacierając granicę między fikcją a dokumentem, tworzy też reżyser jedyne w swoim rodzaju portrety artystów, dla których modelami stali się Oskar Dawicki, Zuzanna Bartoszek, Wojciech Bąkowski, Daniel Rycharski, Patryk Różycki, Karolina Balcer" - mówi Małgorzata Sadowska, dyrektorka artystyczna MFF TAURON Nowe Horyzonty.

W ramach retrospektywy twórczości Łukasza Rondudy zaprezentowane zostanie siedem jego filmów. Pokazom będą towarzyszyć spotkania i rozmowy z gośćmi, współpracującymi z reżyserem przy realizacji poszczególnych tytułów.

"Powiedz mi, co czujesz" (reż. Łukasz Ronduda). Historia miłości współczesnych, młodych Polaków żyjących w dobie kultury terapeutycznej. Bohaterowie mają po dwadzieścia lat. Ona tworzy nietypowy projekt "Skup łez", w którym płaci ludziom za ich… łzy. On - początkujący artysta - nie potrafi płakać. Ich uczucie rozwija się intensywnie i szybko, otwierając drogę do głębokiej przemiany, która okaże się jednym z najważniejszych doświadczeń w ich życiu.

Gościnie i goście: Patryk Różycki - artysta, pierwowzór głównego bohatera filmu; Izabella Dudziak i Jan Sałasiński - aktorka i aktor wcielający się w główne role; Weronika Bilska - autorka zdjęć; Natalia Grzegorzek - producentka.

"Performer" (reż. Łukasz Ronduda, Maciej Sobieszczański). Opowieść o Oskarze Dawickim (grającym samego siebie), jednym z najbardziej oryginalnych i najbardziej interesujących współczesnych artystów. Tematem przewodnim jego sztuki jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy Oskar Dawicki… w ogóle istnieje.

Gościni: Anda Rottenberg - kuratorka, pisarka, historyczka i krytyczka sztuki, która weźmie udział w rozmowie na otwarcie retrospektywy.

"Serce miłości" (reż. Łukasz Ronduda). Fascynujący portret jednej z najbardziej oryginalnych par polskiej sceny artystycznej: performera Wojtka Bąkowskiego oraz poetki i artystki Zuzanny Bartoszek, w których relacji miłość płynnie przeplata się ze sztuką.

Gość: Robert Bolesto - scenarzysta.

"Wszystkie nasze strachy" (reż. Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt). Nagrodzony Złotymi Lwami w Gdyni film oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia barwnej i łączącej skrajności postaci Daniela Rycharskiego - zaangażowanego katolika walczącego o odnowę duchową swojej społeczności oraz głęboko wierzącą osobę LGBTQ, która płynnie łączy wiarę i tęczę.

Gość: Daniel Rycharski.

"Lot" (reż. Anna Zakrzewska, Łukasz Ronduda). Od (artystycznego) szczegółu do (uniwersalnego) ogółu: filmowa opowieść o Romanie Stańczaku, legendarnym performerze i rzeźbiarzu, dla której punktem wyjścia jest kontekst realizacji rzeźby do polskiego pawilonu na 58. Biennale w Wenecji.

Gość: Roman Stańczak.

"Rave" (reż. Dawid Nickiel, Łukasz Ronduda). Dokumentalny portret muzyki techno i kultury rave w Polsce. Przewodnikiem po tym świecie jest dwójka młodych rejwerów z pokolenia Z: Marysia i Janusz oraz Marcello Zamenhoff, performer i jeden z pionierów techno w naszym kraju.

Goście: Dawid Nickel, Gregor Różański - artysta.

"Freak Show" (reż. Filip Pawlak, Łukasz Ronduda). Co się dzieje, gdy "dziwolągi" przejmują scenę? Grupa młodych artystów i artystek z niepełnosprawnościami, zaproszona przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, tworzy prowokacyjny "freak show" na otwarcie nowej siedziby muzeum. Ich autorska reinterpretacja pokazu dziwolągów ma podważyć społeczne normy i estetyczne kanony oraz skonfrontować widzów z lękiem i stygmatyzacją.

Gościni i goście: Nadia Markiewicz - artystka oraz Daniel Kotowski i Filip Pawlak - artyści.

MFF TAURON Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 23 lipca - 2 sierpnia we Wrocławiu. Interia jest patronem medialnym festiwalu.

