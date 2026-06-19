Netflix na Nowych Horyzontach. Premierowy pokaz 3. sezonu "1670"

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że "1670" to jeden z najgłośniejszych polskich hitów Netfliksa ostatnich lat. Satyryczny serial o Janie Pawle i jego życiu w Adamczysze zrobił furorę wśród polskich widzów i doczekał się drugiego sezonu. Teraz fani z niecierpliwością czekają na trzecią odsłonę, którą uczestnicy tegorocznych Nowych Horyzontów będą mieli okazję zobaczyć przedpremierowo! Publiczność festiwalowa jako pierwsza zobaczy trzy odcinki nowego sezonu serialu, który z komedii osadzonej na tle XVII wieku przeobraził się w kulturowe zjawisko, generator cytatów i nieoczekiwane narzędzie do opisywania polskiej rzeczywistości.

Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. Ale czy na pewno? W trzecim sezonie 1670, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny.

Nadchodzi serialowa "Lalka". Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska w rolach głównych

Oprócz "1670" Netflix szykuje jeszcze jedną głośną premierę. Mowa oczywiście o serialowej wersji "Lalki", w której główne role zagrali Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. Podczas festiwalu twórcy uchylą rąbka tajemnicy wokół produkcji. Za reżyserię odpowiada Paweł Maślona, twórca nagrodzonego Złotymi Lwami "Kosa". Scenariusz napisali Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz i Paweł Maślona, a w obsadzie znaleźli się także Jacek Braciak, Dariusz Chojnacki, Magdalena Cielecka, Agnieszka Grochowska i Piotr Adamczyk.

Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony 7 lipca, a bilety na seanse i wydarzenia towarzyszące - w tym pokazy współorganizowane z Netflixem - trafią do sprzedaży dwa dni później, 9 lipca.

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