Polish Days na festiwalu Nowe Horyzonty: jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce

Polish Days na Nowych Horyzontach

Tegoroczna edycja Polish Days, jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce, odbędzie się w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty (23 lipca-2 sierpnia 2026).

Najwięksi światowi selekcjonerzy festiwalowi pojawią się we Wrocławiu, by ocenić to, co na naszym rynku najświeższe i najbardziej bezkompromisowe, w tym nowe projekty Olgi Chajdas, Adriana Panka i Emi Buchwald.

W tym roku podczas Polish Days zaprezentowane zostaną 3 ukończone filmy, 8 w ramach prezentacji Works in Progress oraz 10 projektów w fazie developmentu.

"Bardzo się cieszymy, że ponownie możemy zaprezentować branży zagranicznej wybrane najnowsze polskie filmy. Zawsze cieszy nas też obecność nowych głosów. W tym roku było ponad 90 zgłoszeń, prezentujemy 21 tytułów. Wydarzenie odwiedzi ponad 90 gości ze świata, w tym selekcjonerzy z największych festiwali, m.in. Cannes, Sundance, Wenecji, Berlinale czy Locarno" - komentuje Weronika Czołnowska, szefowa Polish Days.

Lista filmów prezentowanych podczas Polish Days 2026

Filmy ukończone:

"Kobieta stanu wolnego" (Eliza Godlewska, Alan Ruczyński)

"ÒPI" (Marta Giec)

"SICK" (Agata Trzebuchowska)

Works in Progress:

"Cudze rzeczy" (Grzegorz Dębowski)

"Czarna woda" (Aga Woszczyńska)

"Fluidy" (Maria Wider)

"Matka Córka" (Marta Ojrzyńska)

"ONA" (Agnieszka Zwiefka)

"Radioamator" (Tomasz Habowski)

"Spotkanie" (Krzysztof Komander)

"WANDA" (Adrian Panek)

Pitchingi:

"Historia Domu Fiedlerów" (Emi Buchwald)

"Koniec świata" (Tomasz Śliwiński)

"Damscy kaznodzieje" (Natasza Parzymies)

"Mój dom" (Filip Syczyński)

"Plemię" (Olga Chajdas)

"POLKA" (Kalina Alabrudzińska)

"Sąsiedztwo" (Michał Chmielewski)

"Solistka" (Marta Prus)

"TOXIC" (Dawid Nickel)

"Wyprawa" (Kei Ishikawa)

Polish Days to najważniejsze wydarzenie branżowe Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty, organizowane od 2012 roku wraz z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.

W jego ramach - na zamkniętych pokazach filmowych - przedstawiciele branży z całego świata poznają najnowsze kino polskie na każdym etapie produkcji - oglądają gotowe filmy i fragmenty filmów w fazie postprodukcji, słuchają prezentacji projektów na etapie rozwoju.

Polish Days to znakomita okazja dla producentów i twórców do promocji swoich projektów oraz na znalezienie zagranicznych partnerów. W procesie selekcji organizatorzy wybierają najciekawsze filmy powstające właśnie na polskim rynku. Wśród prezentowanych w ubiegłych latach projektów znalazły się m.in. "Kobieta na dachu", "Chłopi", "Chleb i sól", "Boże Ciało", "Sweat", "Prime Time", "Słodki koniec dnia" czy "Ostatnia Rodzina".