"Od czasu mojego pierwszego filmu bardzo świadomie i uparcie staram się przedstawiać kobiety zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji" - pisała o swojej twórczości Márta Mészáros.
Podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty 95-letnia dziś reżyserka będzie bohaterką jednej z najważniejszych retrospektyw tegorocznej edycji. Jej współorganizatorem jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny.
26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. Program retrospektywy Márty Mészáros
"Dziewczyna", 1968
"Nie płaczcie ślicznotki", 1970
"W przędzalni Lőrinc", 1972
"Swobodny oddech", 1973
"Adopcja", 1975 - Złoty Niedźwiedź na MFF w Berlinie
"Dziewięć miesięcy", 1976 - Nagroda FIPRESCI na festiwalu w Cannes
"One dwie", 1977
"Dziennik dla moich dzieci", 1984
"Dziennik dla moich ukochanych", 1987 - Srebrny Niedźwiedź na MFF w Berlinie
"Dziennik dla mojego ojca i matki", 1990
26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. Najważniejsze daty
26. edycja festiwalu Tauron Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i od 23 lipca do 9 sierpnia online. Program wydarzenia poznamy 7 lipca.