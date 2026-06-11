Nie płaczcie ślicznotki. Retrospektywa Márty Mészáros na 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

Agnès Varda, Věra Chytilová, Kira Muratowa, Lina Wertmüller - lista pionierek europejskiego kina, które przecierały szlaki twórczyniom z młodszych pokoleń, nie byłaby pełna bez Márty Mészáros. Pierwsza dyplomowana reżyserka na Węgrzech, pierwsza kobieta nagrodzona Złotym Niedźwiedziem w Berlinie i autorka filmów, które z niezwykłą czułością, odwagą i precyzją opowiadały o kobietach, dzieciach, rodzinie, młodości, pracy, samotności i pragnieniu wolności.

Márta MészárosGetty ImagesGetty Images

"Od czasu mojego pierwszego filmu bardzo świadomie i uparcie staram się przedstawiać kobiety zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji" - pisała o swojej twórczości Márta Mészáros.

Podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty 95-letnia dziś reżyserka będzie bohaterką jednej z najważniejszych retrospektyw tegorocznej edycji. Jej współorganizatorem jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny.

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26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. Program retrospektywy Márty Mészáros

"Dziewczyna", 1968

"Nie płaczcie ślicznotki", 1970

"W przędzalni Lőrinc", 1972

"Swobodny oddech", 1973

"Adopcja", 1975 - Złoty Niedźwiedź na MFF w Berlinie

"Dziewięć miesięcy", 1976 - Nagroda FIPRESCI na festiwalu w Cannes

"One dwie", 1977

"Dziennik dla moich dzieci", 1984

"Dziennik dla moich ukochanych", 1987 - Srebrny Niedźwiedź na MFF w Berlinie

"Dziennik dla mojego ojca i matki", 1990

26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. Najważniejsze daty

26. edycja festiwalu Tauron Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i od 23 lipca do 9 sierpnia online. Program wydarzenia poznamy 7 lipca.


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