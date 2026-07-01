Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty: pokazy jurorskie

Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty: pokazy filmów wybranych przez jury

W Międzynarodowym Konkursie Nowe Horyzonty prezentowane są świeże, bezkompromisowe dzieła twórców i twórczyń poszukujących oryginalnych form wyrazu.

O tym, do kogo w tym roku trafi Grand Prix 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty, zadecyduje pięcioosobowe, międzynarodowe jury. W jego składzie są krytyczki i krytycy, ekspertki i eksperci oraz programerki i programerzy najważniejszych światowych festiwali.

Tej edycji towarzyszy jednak pewna nowość. Wszyscy otrzymali od organizatorów pełną wolność wyboru jednego tytułu, który zaprezentują wrocławskiej publiczności. Dzięki temu w programie festiwalu, na pokazach specjalnych, pojawią się rzadko wyświetlane filmy, osobiście wyselekcjonowane przez tegoroczne jury.

Festiwalowe jury i ich filmowe fascynacje

Beatrice Loayza (krytyczka "The New York Times" i "The Criterion Collection") wybrała "Światło" (Lumière), reż. Jeanne Moreau - niezwykle osobisty metakomentarz o blaskach i cieniach kobiecej sławy.

Maciej Nowicki (prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, współtwórca WATCH DOCS) wybrał "Powwow People", reż. Sky Hopinka - hipnotyzujące, pulsujące energią kino, które rozsadza schematy patrzenia na rdzennych mieszkańców Ameryki.

Jessica Kiang (członkini komisji selekcyjnej Berlinale, krytyczka "Variety") wybrała "Nagi pocałunek" (The Naked Kiss), reż. Samuel Fuller - prowokacyjny, jaskrawy klasyk o hipokryzji małego miasteczka.

Caroline von Kühn (szefowa organizacji Oxbelly, dawniej w Instytucie Sundance) wybrała "Sen dłuższy niż noc", reż. Niki de Saint Phalle - surrealistyczna, awangardowa baśń o przedzieraniu się przez pole minowe patriarchatu.

Ashley Clark (dyrektor ds. kuratorskich w "The Criterion Collection") wybrał "Indie Zachodnie", reż. Med Hondo - jedyny w swoim rodzaju, niezwykle odważny satyryczny dramat muzyczny o historii kolonializmu.

26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 23 lipca - 2 sierpnia we Wrocławiu.