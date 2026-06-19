Retrospektywa Marie Kreutzer na Nowych Horyzontach

Marie Kreutzer, jedna z najciekawszych autorek współczesnego kina europejskiego, twórczyni głośnego filmów "W gorsecie" i prezentowanego w konkursie głównym Cannes "Gentle Monster", będzie gościnią 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty.

Reżyserka przyjedzie do Wrocławia, gdzie spotka się z publicznością oraz poprowadzi masterclass. Festiwalowa retrospektywa pokaże wszystkie jej pełnometrażowe filmy - od debiutanckiego "Bez ojca" po najnowsze dzieło "Gentle Monster".

Bohaterki Marie Kreutzer często znajdują się w punkcie, w którym dłużej już nie da się udawać, że wszystko jest w porządku. Są o krok od zmiany, o krok od rozpadu, o krok od wyzwolenia. To z tego momentu przesilenia wyrasta jedna z najbardziej konsekwentnych filmografii współczesnego kina europejskiego.

Wszystkie kobiety w kinie austriackiej reżyserki, niezależnie od miejsca, z którego przychodzą, i sytuacji, w której się znajdują, próbują odnaleźć własną drogę w świecie, który nieustannie wybiera ją za nie. Kreutzer tworzy kino pełne empatii, zainteresowane codziennymi wyborami, które z czasem okazują się decydować o całym życiu.

Dla wielu polskich widzów pierwszym spotkaniem z kinem Kreutzer było "W gorsecie" - brawurowa reinterpretacja historii cesarzowej Elżbiety Austriackiej znanej jako Sisi z Vicky Krieps w roli głównej. Film, prezentowany premierowo w sekcji Un Certain Regard w Cannes, stał się jednym z najgłośniejszych europejskich tytułów ostatnich lat. W tym roku reżyserka wróciła do Cannes z "Gentle Monster", prezentowanym w konkursie głównym dramatem z Léą Seydoux.

Marie Kreutzer będzie gościnią Nowych Horyzontów. 28 lipca spotka się z publicznością podczas masterclass moderowanego przez Guya Lodge'a, głównego krytyka filmowego magazynu "Variety".

Program retrospektywy Marie Kreutzer:

"Bez ojca", 2011

"Gruber nas opuszcza", 2015

"Byliśmy cool", 2016

"Ziemia pod nogami", 2019

"W gorsecie", 2022

"Gentle Monster", 2026

26. MFF Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 23 lipca - 2 sierpnia we Wrocławiu. Do 9 sierpnia będzie można oglądać festiwalowe filmy online.