Pierwszych widzów 26. edycji MFF TAURON Nowe Horyzonty powitał Roman Gutek, pomysłodawca wydarzenia. "Uczestniczyłem w otwarciu każdej edycji, ale mimo rutyny, mimo że to jest 26. rok, zawsze czuję emocje, gdy tu jestem, czuję ekscytację. Cieszę się bardzo, że są państwo z nami. To dla nas ogromna przyjemność spotkać państwa, ale też usłyszeć państwa opinie na temat filmów, które wybraliśmy" - zaczął. Następnie przedstawił gości specjalnych gali otwarcia, w tym Olgę Tokarczuk, laureatkę Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Dorota Lech i Roman Gutek w czasie otwarcia 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty Wojciech Chrubasik materiały prasowe

TAURON Nowe Horyzonty to filmy ciekawe formalnie i różnorodne

"Festiwal od samego początku prezentuje kino autorskie, prezentuje reżyserów o wyraźnym charakterze pisma, twórców, dla których forma jest ważna, ale nie tylko. To banalne, co teraz powiem, ale kino jest odbiciem rzeczywistości. Staraliśmy się, by oprócz filmów o ciekawej formie, pokazywać różnorodność kina autorskiego, różne punkty widzenia na współczesny świat" - kontynuował. Następnie przedstawił Dorotę Lech, która od stycznia 2026 roku pełni funkcję dyrektorki festiwalu TAURON Nowe Horyzonty.

"Mam świadomość, jak wyjątkową historię ma ten festiwal i jak wiele zawdzięcza ludziom, którzy tworzą go od 26 lat. [...] W tym roku przygotowaliśmy dla państwa 283 filmy z 92 krajów, w tym 43 polskie produkcje i koprodukcje, prezentowane w 24 sekcjach" - mówiła Lech. Podziękowała także artystom, których dzieła będą prezentowane w czasie festiwalu, widzom oraz wszystkim osobom pracującym przy wydarzeniu.

"Dla mnie ten festiwal jest symbolem nadziei. Wierzę, że kino ma niezwykłą moc. Potrafi otwierać nas na innych ludzi, poszerzać nasze spojrzenie na świat i przypominać, jak wiele nas łączy, mimo dzielących nas różnic. Wierzę, że na tym festiwalu możemy wspólnie wyobrażać sobie świat bardziej otwarty, bardziej pokojowy, bardziej dostępny i pełen wzajemnego szacunku. Świat, w którym każdy człowiek, niezależnie od tego, skąd pochodzi, czuje się mile widziany" - kontynuowała dyrektorka festiwalu TAURON Nowe Horyzonty.

"Fiord" otworzył 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty

Przed pokazem "Fiordu" wyemitowano wiadomość od Christiana Mungiu. Reżyser, który jest w trakcie realizacja swojego nowego filmu, nie mógł pojawić się na otwarciu festiwalu. Nagrał jednak krótkie wideo skierowany do publiczności zgromadzonej w Kinie Nowe Horyzonty. "Bardzo się cieszę, że film 'Fiord' będzie pokazywany w Polsce i zaczyna swoją podróż na festiwalu TAURON Nowe Horyzonty. Jestem jego fanem, byłem tu kilka razy i zawsze czułem się tu mile widziany" - mówił dwukrotny laureat Złotej Palmy.

"Żałuję, że nie mogę być tu dzisiaj z wami, ale jesteśmy w trakcie realizacji nowego filmu, który mamy nadzieję zaprezentować po raz pierwszy na TAURON Nowe Horyzonty. Nosi tytuł 'Opowieści Złotego Wieku' i właśnie zakończyliśmy zdjęcia w Polsce. Będzie to kolejna okazja, żeby odwiedzić Wrocław w przyszłości. Cieszę się, że jesteście dziś pierwszymi widzami 'Fiordu' w Polsce. [...] To dzieło mające wywołać dyskusję, dlatego śmiało dzielcie się swoimi wrażeniami w bezpośrednich rozmowach i w sieci. Ten film zachęca widzów do wyrobienia sobie własnej opinii. Mam nadzieję, że zachęcicie innych, aby również go zobaczyli" - zakończył Mungiu.

Najważniejsze filmy 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty

W programie 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty znalazły się 283 filmy z 92 krajów. Poza "Fiordem" są wśród nich między innymi wyróżnione w Berlinie "Żółte listy" Ilkera Çataka, "Daleko od brzegu" Lance'a Hammera, "Róża" Markusa Schleinzera i "Ocalenie" Emina Alpera, a także nagrodzone w Cannes "Życie jest snem" Valeski Grisebach, "Tchórz" Lukasa Dhonta, "Niespodziewane" Ryûsuke Hamaguchiego i "Człowiek epoki" Emmanuela Marre'a. Widzowie zobaczą także premierowo polskie filmy, w tym "Exotic" Sonii Orlewicz-Zakrzewskiej i "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej.

26. MFF TAURON Nowe Horyzonty obywa się od 23 lipca do 2 sierpnia 2026 roku stacjonarnie i od 23 lipca do 9 sierpnia on-line. Interia jest patronem medialnym wydarzenia.

Zdjęcie z otwarcia 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty Wojciech Chrubasik materiały prasowe