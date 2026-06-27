"Czarna godzina" w sekcji Odkrycia na festiwalu Nowe Horyzonty

Pełnometrażowy debiut Filipa Bojarskiego "Czarna godzina" będzie miał w lipcu światową premierę podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu, w sekcji "Odkrycia", prezentującej artystycznie śmiałe i różnorodne dzieła z całego świata.

"Czarna godzina" to kameralny komediodramat ze szczyptą musicalu opowiadający o dwóch kochających się młodych nauczycielkach - Adzie i Ewie, które po stracie mieszkania wyruszają w miejską odyseję i mierzą się z serią współczesnych przeszkód, z upokarzającymi castingami mieszkaniowymi na czele.

"Moja opowieść łączy śmiech z namysłem nad życiem wkraczającego w dorosłość człowieka. Człowiek ten jest wykończony gonitwą za nieosiągalnymi celami i pogrążony jednocześnie w wielu kryzysach: zdrowia psychicznego, finansowym, mieszkaniowym, zawodowym, ekologicznym, wreszcie - w kryzysie relacji. Za pomocą filmu chciałbym zbadać czy - kiedy nie jest się w stanie realizować podstawowych potrzeb - można pozwolić sobie na marzenia" - mówi o "Czarnej godzinie" reżyser i autor scenariusza Filip Bojarski.

W bohaterki filmu wcielają się debiutujące w głównych rolach niedawne absolwentki Akademii Teatralnej w Warszawie: Helka Rząsa znana m.in. ze zrealizowanego w Studiu Munka krótkometrażowego filmu "Dom lalki" Magdy Matwijow, za rolę w którym otrzymała w 2024 roku Nagrodę im. Jana Machulskiego oraz Julia Piklikiewicz - laureatka nagrody dla najlepszej aktorki za rolę w spektaklu "Fame MMA" na Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych Istropolitana Project w Bratysławie.

Filip Bojarski i ekipa filmu "Czarna godzina"

Urodzony w 1990 roku w Wadowicach Filip Bojarski jest absolwentem reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi. Ukończył również studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest twórcą filmów krótkometrażowych oraz teledysków prezentowanych i nagradzanych na festiwalach filmowych w Polsce i na świecie.

Za zdjęcia do "Czarnej godziny" odpowiada Tomasz Wierzbicki ("Ukąszenie"), za montaż - Filip Dziuba ("Utrata równowagi"), a muzykę napisała nagrodzona na Festiwalu w Gdyni kompozytorka Teoniki Rożynek ("Prime Time", "Roving Woman", "Wieża. Jasny dzień"). Scenografia w filmie jest dziełem Doroty Nawrot ("Warany z Komodo"), zaś kostiumy zaprojektowała Nina Weronika Sakowska, która zdobywała doświadczenie jako asystentka kostiumografa m.in. na planach "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego oraz "Ministrantów" Piotra Domalewskiego.

"Czarna godzina" zrealizowana została w Studiu Munka w ramach programu Sześćdziesiąt Minut.

26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 23 lipca - 2 sierpnia we Wrocławiu.