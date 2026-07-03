Interia wspiera kino artystyczne. Przed nami MFF TAURON Nowe Horyzonty

Interia od dwóch lat - jako jedyny portal horyzontalny w Polsce - wspiera medialnie MFF TAURON Nowe Horyzonty, jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce promujących ambitne kino oraz polskich twórców.

Zespół Interii Film (Jakub Izdebski, Mary Kosiarz, Justyna Miś, Anna Kempys i Paweł Frosik) zabierze internautów w dniach 23 lipca - 2 sierpnia w podróż do świata mistrzyń i mistrzów kina oraz najnowszych produkcji nagradzanych w Cannes, Wenecji czy Berlinie. Tegoroczna edycja Festiwalu to blisko 300 seansów, w tym dziesiątki premierowych pokazów.

Portal w samym centrum festiwalu uruchomi specjalne studio, w którym jego dziennikarze porozmawiają z wybitnymi twórcami o najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed ambitnym kinem w czasie geopolitycznych napięć. Gośćmi 26. edycji MFF TAURON Nowe Horyzonty będą m.in. Agnieszka Smoczyńska, Ulrike Ottinger, Łukasz Ronduda, Emi Buchwald, Marie Kreutzer.

Zespół Interii zrelacjonuje najważniejsze wydarzenia podczas MFF TAURON Nowe Horyzonty. Od gali otwarcia i zamknięcia wraz z uroczystym wręczeniem nagród, przez premierowe pokazy w Kinie Nowe Horyzonty oraz Dolnośląskim Centrum Filmowym, aż po plenerowe seanse na wrocławskim rynku oraz Zamku w Leśnicy. Interia sprawdzi także reakcje widowni na filmy prezentowane w sekcji "Mistrzynie i Mistrzowie", której jest patronem medialnym

Redakcja muzyczna Interii (Weronika Figiel) skupi się natomiast na koncertowej ofercie Klubu Festiwalowego w Muzeum Miejskim w Arsenale.

Wszystkie materiały z 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty będą prezentowane na stronie głównej portalu oraz w serwisie Interia Film.