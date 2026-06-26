"Hot Spot": nowy film Agnieszki Smoczyńskiej zamknie 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Na ten film festiwalowa publiczność czekała od dawna. "Hot Spot", futurystyczny thriller science-fiction Agnieszki Smoczyńskiej, zostanie pokazany na zamknięcie 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

Noomi Rapace w filmie "Hot Spot" ubrana w szarobrązowy szal, otoczona innymi osobami w podobnych tkaninach.
Noomi Rapace w filmie "Hot Spot" / So FILMSCourtesy of Focus Features. © 2026 All Rights Reserved.materiały dystrybutora

"Hot Spot" na zamknięcie 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. To będzie "gorący" pokaz

Agnieszka Smoczyńska, autorka wielokrotnie nagradzanych filmów "Córki dancingu", "Fuga" czy "Silent Twins", wraca z nową produkcją. Jej "Hot Spot" to intrygująca opowieść o sztucznej inteligencji i koprodukcja polsko-grecka. Pokaz tytułu uświetni galę zamknięcia 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty.

"Hot Spot" to futurystyczny thriller science-fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że w świecie zarządzanym przez algorytmy nic nie jest tym, czym się wydaje.

Za scenariusz odpowiada Robert Bolesto. W rolach głównych występują: Andrzej Konopka ("LARP. Miłość, trolle i inne questy", "Córki dancingu"), Noomi Rapace ("Dziewczyna z tatuażem", "Prometeusz") oraz Reika Kirishima ("Drive My Car", "Norwegian Wood").

Światowa premiera filmu odbędzie się w lipcu na Fantasia International Film Festival w Kanadzie, jednym z najbardziej prestiżowych festiwali kina gatunkowego na świecie. W sierpniu tytuł trafi do kin w USA. Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada So FILMS.

26. MFF TAURON Nowe Horyzonty: koprodukcje i nowe polskie kino

Podczas festiwalu zostanie również kolejna polska koprodukcja "Flesh and Fuel" (sekcja Odkrycia), z Julianem Świeżewskim w roli głównej. Po pokazie filmu w klubie Arsenał odbędzie się oficjalne afterparty, które poprowadzi Vizril (DJ set) - czyli grający w filmie Julian Świeżewski.

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Widzowie obejrzą również inną koprodukcję (Holandia, Dania, Szwecja, Finlandia i Polska) "Redutę" (sekcja Front Wizualny) w reżyserii Johna Skooga. Jak piszą organizatorzy festiwalu, "akcja tej monochromatycznej baśni ludowej opartej na prawdziwych wydarzeniach, rozgrywa się w latach 50. w szwedzkich górach, w samym środku zimnowojennej paranoi. Gdy rządowa broszura instruuje obywateli, jak przygotować się na atak nuklearny, jeden z sezonowych robotników bierze zalecenia serio. Karl-Göran zaczyna przekształcać swoje skromne domostwo we wspólny schron przeciwatomowy. Dla sąsiadów i dzieci staje się pośmiewiskiem, lecz nie ustaje w swojej misji, która z każdym krokiem coraz bardziej przypomina obsesję".

Polskie debiuty na Nowych Horyzontach będzie reprezentowała m.in. "Czarna godzina" Filipa Bojarskiego, która powstała w Studiu Munka SFP. Ada i Ewa, zakochane w sobie młode nauczycielki, dowiadują się, że blok, w którym mieszkają, zostanie wyburzony. Nie chcąc wracać pod skrzydła rodziny, mimo braku oszczędności i perspektyw, ruszają na poszukiwania nowego lokum. Ich wędrówka przez miasto zamienia się w pełną absurdów i niespodzianek odyseję. W głównych rolach występują Helka Rząsa i Julia Piklikiewicz.

26. MFF Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 23 lipca - 2 sierpnia we Wrocławiu. Do 9 sierpnia będzie można oglądać festiwalowe filmy online.

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