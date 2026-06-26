"Hot Spot" na zamknięcie 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. To będzie "gorący" pokaz

Agnieszka Smoczyńska, autorka wielokrotnie nagradzanych filmów "Córki dancingu", "Fuga" czy "Silent Twins", wraca z nową produkcją. Jej "Hot Spot" to intrygująca opowieść o sztucznej inteligencji i koprodukcja polsko-grecka. Pokaz tytułu uświetni galę zamknięcia 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty.

"Hot Spot" to futurystyczny thriller science-fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że w świecie zarządzanym przez algorytmy nic nie jest tym, czym się wydaje.

Za scenariusz odpowiada Robert Bolesto. W rolach głównych występują: Andrzej Konopka ("LARP. Miłość, trolle i inne questy", "Córki dancingu"), Noomi Rapace ("Dziewczyna z tatuażem", "Prometeusz") oraz Reika Kirishima ("Drive My Car", "Norwegian Wood").

Światowa premiera filmu odbędzie się w lipcu na Fantasia International Film Festival w Kanadzie, jednym z najbardziej prestiżowych festiwali kina gatunkowego na świecie. W sierpniu tytuł trafi do kin w USA. Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada So FILMS.

26. MFF TAURON Nowe Horyzonty: koprodukcje i nowe polskie kino

Podczas festiwalu zostanie również kolejna polska koprodukcja "Flesh and Fuel" (sekcja Odkrycia), z Julianem Świeżewskim w roli głównej. Po pokazie filmu w klubie Arsenał odbędzie się oficjalne afterparty, które poprowadzi Vizril (DJ set) - czyli grający w filmie Julian Świeżewski.

Widzowie obejrzą również inną koprodukcję (Holandia, Dania, Szwecja, Finlandia i Polska) "Redutę" (sekcja Front Wizualny) w reżyserii Johna Skooga. Jak piszą organizatorzy festiwalu, "akcja tej monochromatycznej baśni ludowej opartej na prawdziwych wydarzeniach, rozgrywa się w latach 50. w szwedzkich górach, w samym środku zimnowojennej paranoi. Gdy rządowa broszura instruuje obywateli, jak przygotować się na atak nuklearny, jeden z sezonowych robotników bierze zalecenia serio. Karl-Göran zaczyna przekształcać swoje skromne domostwo we wspólny schron przeciwatomowy. Dla sąsiadów i dzieci staje się pośmiewiskiem, lecz nie ustaje w swojej misji, która z każdym krokiem coraz bardziej przypomina obsesję".

Polskie debiuty na Nowych Horyzontach będzie reprezentowała m.in. "Czarna godzina" Filipa Bojarskiego, która powstała w Studiu Munka SFP. Ada i Ewa, zakochane w sobie młode nauczycielki, dowiadują się, że blok, w którym mieszkają, zostanie wyburzony. Nie chcąc wracać pod skrzydła rodziny, mimo braku oszczędności i perspektyw, ruszają na poszukiwania nowego lokum. Ich wędrówka przez miasto zamienia się w pełną absurdów i niespodzianek odyseję. W głównych rolach występują Helka Rząsa i Julia Piklikiewicz.

26. MFF Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 23 lipca - 2 sierpnia we Wrocławiu. Do 9 sierpnia będzie można oglądać festiwalowe filmy online.