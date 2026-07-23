"Czarna kula"

"Czarna kula" została wyróżniona nagrodą za reżyserię dla Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego na tegorocznym festiwalu w Cannes. Przedstawia losy trzech homoseksualnych mężczyzn w 1932, 1937 i 2017 roku. Twórcy ukazują wielką historię, jej wpływ na bohaterów, a także zmiany (lub ich brak) w postrzeganiu orientacji seksualnej. Wszystko opakowane w wyjątkową i ekscytującą formę filmową. W obsadzie znalazły się gwiazd światowego formatu: Glenn Close i Penélope Cruz.

Kadr z filmu "Czarna kula" materiały prasowe

"Fiord"

"Fiord" jest najnowszym filmem Christiana Mungiu, uznanego rumuńskiego autora, twórcy "4 miesięcy, 3 tygodni i 2 dni", oraz laureatem Złotej Palmy na tegorocznym festiwalu w Cannes. Opowiada o konserwatywnym małżeństwie, które przenosi się z Rumunii do małego miasteczka w Norwegii. Wkrótce między rodzicami i miejscowymi wybucha konflikt dotyczący sposobu wychowania dzieci.

"Cały film Mungiu jest właściwie ciągłym wodzeniem widza za nos, sprawdzaniem jego czujności i stawianiem go przed dyskomfortem opowiedzenia się po którejś ze stron. Co, jeśli zarówno chrześcijańsko-konserwatywny rygor, jak i ultralewicowy system wartości krzywdzą bohaterów w równym stopniu? Mungiu stara się wypośrodkować miarę osądu, tworząc skandynawskie kino moralnego niepokoju, w którym cicha niesprawiedliwość systemu krzyczy głośniej niż w niejednym przeszarżowanym dramacie sądowym" - napisała w swej recenzji Mary Kosiarz.

"Hot Spot"

"Hot Spot" to najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, reżyserki "Córek dancingu", "Fugi" i "Silent Twins". Skupia się na detektywie, który stara się rozwiązać zagadkę morderstwa w futurystycznym świecie przyszłości, rządzonym przez świadomą sztuczną inteligencję. Bohater trafia na grupę, która ma na celu podważenie władzy cyfrowego systemu.

W międzynarodowej obsadzie "Hot Spot" znaleźli się Andrzej Konopka ("LARP. Miłość, trolle i inne questy", "Córki dancingu"), Noomi Rapace ("Dziewczyna z tatuażem", "Prometeusz") oraz Reika Kirishima ("Drive My Car", "Norwegian Wood"). Scenariusz napisał Robert Bolestro, autor fabuły "Ostatniej rodziny".

Andrzej Konopka w filmie "Hot Spot" materiały prasowe

"Niespodziewane"

"Niespodziewane" to najnowszy film Ryûsuke Hamaguchiego, twórcy nagrodzonego Oscarem "Drive My Car", który debiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Został tam wyróżniony nagrodą aktorską za kreacje Virginie Efira i Tao Okamoto. Film skupia się na relacji szefowej paryskiego domu opieki i japońskiej reżyserki teatralnej.

"Niespodziewane" to kino o śmierci, ale przede wszystkim o życiu: o jego kruchości, przemijaniu i potrzebie bliskości. Hamaguchi nakręcił ten film w prawdziwym ośrodku, wśród osób znajdujących się u kresu życia. W rozmowie z Arturem Zaborskim dla Interii Efira i Okamoto nie ukrywały, że projekt zostawił w nich trwały ślad.

Virginie Efira i Tao Okamoto: Nagrodzone w Cannes aktorki specjalnie dla Interii INTERIA.PL

"Powiedz mi, co czujesz"

"Powiedz mi, co czujesz" zostało już zaprezentowane zagranicznej publiczności na festiwalach GoEast Film Festival w Wiesbaden oraz International Film Festival Rotterdam, gdzie spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. To najnowszy film Łukasza Rondudy, nagrodzonego Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za "Wszystkie nasze strachy".

"To historia miłości współczesnych, młodych Polaków żyjących w dobie kultury terapeutycznej. Dwudziestolatkowie zakochują się w sobie, z jednej strony będąc głęboko świadomymi własnych emocji, z drugiej - zmagając się z zagubieniem wynikającym z nadmiernej autorefleksji i przeterapeutyzowania. Film porusza temat nowej, 'wrażliwej' męskości - otwartej na emocje, uczucia i łzy" - mówi reżyser.

Kadr z filmu "Powiedz mi, co czujesz" materiały prasowe

"Żółte listy"

Laureat Złotego Niedźwiedzia na ostatnim festiwalu w Berlinie i najnowszy film İlkera Çataka, twórcy nominowanego do Oscara "Pokoju nauczycielskiego". Opowiada o parze artystów z Ankary, która mieszka w Niemczech. W wyniku incydentu, do którego dochodzi w czasie premiery ich nowej sztuki, bohaterowie z dnia na dzień tracą wszystko. Zmuszeni do powrotu do Turcji, muszą wybrać między wyznawanymi przez siebie wartościami, a zapewnieniu sobie stabilności finansowej.