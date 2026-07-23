"Czarna kula"
"Czarna kula" została wyróżniona nagrodą za reżyserię dla Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego na tegorocznym festiwalu w Cannes. Przedstawia losy trzech homoseksualnych mężczyzn w 1932, 1937 i 2017 roku. Twórcy ukazują wielką historię, jej wpływ na bohaterów, a także zmiany (lub ich brak) w postrzeganiu orientacji seksualnej. Wszystko opakowane w wyjątkową i ekscytującą formę filmową. W obsadzie znalazły się gwiazd światowego formatu: Glenn Close i Penélope Cruz.
"Fiord"
"Fiord" jest najnowszym filmem Christiana Mungiu, uznanego rumuńskiego autora, twórcy "4 miesięcy, 3 tygodni i 2 dni", oraz laureatem Złotej Palmy na tegorocznym festiwalu w Cannes. Opowiada o konserwatywnym małżeństwie, które przenosi się z Rumunii do małego miasteczka w Norwegii. Wkrótce między rodzicami i miejscowymi wybucha konflikt dotyczący sposobu wychowania dzieci.
"Cały film Mungiu jest właściwie ciągłym wodzeniem widza za nos, sprawdzaniem jego czujności i stawianiem go przed dyskomfortem opowiedzenia się po którejś ze stron. Co, jeśli zarówno chrześcijańsko-konserwatywny rygor, jak i ultralewicowy system wartości krzywdzą bohaterów w równym stopniu? Mungiu stara się wypośrodkować miarę osądu, tworząc skandynawskie kino moralnego niepokoju, w którym cicha niesprawiedliwość systemu krzyczy głośniej niż w niejednym przeszarżowanym dramacie sądowym" - napisała w swej recenzji Mary Kosiarz.
"Hot Spot"
"Hot Spot" to najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, reżyserki "Córek dancingu", "Fugi" i "Silent Twins". Skupia się na detektywie, który stara się rozwiązać zagadkę morderstwa w futurystycznym świecie przyszłości, rządzonym przez świadomą sztuczną inteligencję. Bohater trafia na grupę, która ma na celu podważenie władzy cyfrowego systemu.
W międzynarodowej obsadzie "Hot Spot" znaleźli się Andrzej Konopka ("LARP. Miłość, trolle i inne questy", "Córki dancingu"), Noomi Rapace ("Dziewczyna z tatuażem", "Prometeusz") oraz Reika Kirishima ("Drive My Car", "Norwegian Wood"). Scenariusz napisał Robert Bolestro, autor fabuły "Ostatniej rodziny".
"Niespodziewane"
"Niespodziewane" to najnowszy film Ryûsuke Hamaguchiego, twórcy nagrodzonego Oscarem "Drive My Car", który debiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Został tam wyróżniony nagrodą aktorską za kreacje Virginie Efira i Tao Okamoto. Film skupia się na relacji szefowej paryskiego domu opieki i japońskiej reżyserki teatralnej.
"Niespodziewane" to kino o śmierci, ale przede wszystkim o życiu: o jego kruchości, przemijaniu i potrzebie bliskości. Hamaguchi nakręcił ten film w prawdziwym ośrodku, wśród osób znajdujących się u kresu życia. W rozmowie z Arturem Zaborskim dla Interii Efira i Okamoto nie ukrywały, że projekt zostawił w nich trwały ślad.
"Powiedz mi, co czujesz"
"Powiedz mi, co czujesz" zostało już zaprezentowane zagranicznej publiczności na festiwalach GoEast Film Festival w Wiesbaden oraz International Film Festival Rotterdam, gdzie spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. To najnowszy film Łukasza Rondudy, nagrodzonego Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za "Wszystkie nasze strachy".
"To historia miłości współczesnych, młodych Polaków żyjących w dobie kultury terapeutycznej. Dwudziestolatkowie zakochują się w sobie, z jednej strony będąc głęboko świadomymi własnych emocji, z drugiej - zmagając się z zagubieniem wynikającym z nadmiernej autorefleksji i przeterapeutyzowania. Film porusza temat nowej, 'wrażliwej' męskości - otwartej na emocje, uczucia i łzy" - mówi reżyser.
"Żółte listy"
Laureat Złotego Niedźwiedzia na ostatnim festiwalu w Berlinie i najnowszy film İlkera Çataka, twórcy nominowanego do Oscara "Pokoju nauczycielskiego". Opowiada o parze artystów z Ankary, która mieszka w Niemczech. W wyniku incydentu, do którego dochodzi w czasie premiery ich nowej sztuki, bohaterowie z dnia na dzień tracą wszystko. Zmuszeni do powrotu do Turcji, muszą wybrać między wyznawanymi przez siebie wartościami, a zapewnieniu sobie stabilności finansowej.