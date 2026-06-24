Uznane premiery tegorocznego festiwalu w Cannes zmierzają do Wrocławia, wprost do programu 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. Jakie tytuły widzowie będą mogli zobaczyć już tego lata?

Nowe Horyzonty: premiery z Cannes we Wrocławiu

Do sekcji Pokazy Galowe dołączają "Czarna kula" ("La Bola Negra") Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego, "Natura miłości" ("The Beloved") Rodriga Sorogoyena, "Gorzkie święta" ("Amarga Navidad") Pedra Almodóvara, "Papierowy tygrys" ("Paper Tiger") Jamesa Graya, "Niespodziewane" ("All of a Sudden") Ryûsuke Hamaguchiego oraz "Tchórz" ("Coward") Lucasa Dhonta.

Sekcję Mistrzynie, Mistrzowie, w której co roku wracamy do twórców i twórczyń szczególnie bliskich nowohoryzontowej publiczności, zasilają natomiast "I See Buildings Fall Like Lightning" Clio Barnard, "Dziennik panny służącej" ("Diary of a Chambermaid") Radu Judego, "Życie snem" ("The Dreamed Adventure") Valeski Grisebach oraz "La Perra" Domingi Sotomayor.

Więcej tytułów, które pojawią się w programie festiwalu, zostanie odkrytych już 7 lipca! Dwa dni później - 9 lipca o godzinie 12:00 - do sprzedaży trafią bilety na festiwalowe seanse.

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